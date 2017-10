Da Supercross The Game a Call of Duty Black Ops 4: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi annunci interessanti come Supercross The Game da Milestone e God Eater 3 da Bandai Namco, ma non sono mancate le indiscrezioni sul rumoreggiato Call of Duty: Black Ops 4. Nel frattempo Guerrilla ha colto l'occasione per parlare nuovamente dell'espansione Horizon Zero Dawn: Frozen Wild, mentre il co-creatore della serie South Park ha discusso su come la serie potrebbe evolversi ulteriormente in campo videoludico dopo l'uscita di Scontri Di-Retti. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre top/flop news e leggere alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Tramite un annuncio a sorpresa Milestone ha svelato l'esistenza di Monster Energy Supercross The Official Game, nuovo racing game dedicato al mondo delle due ruote e in particolar modo all'omonima disciplina. Il gioco uscirà nei negozi il 13 febbraio dell'anno prossimo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, ma arriverà successivamente anche su Nintendo Switch. Nel trailer di debutto compaiono anche i loghi di App Store e Google Play, lasciando presupporre che il titolo debutterà anche su dispositivi Android ed iOS.

Già da qualche giorno sono molti i rumor che vogliono l'uscita di Call of Duty Black Ops 4 per l'anno prossimo. Il doppiatore di uno dei personaggi chiave della produzione ha lasciato di recente una serie di messaggi su Twitter che lascerebbero poco spazio all'immaginazione e farebbero presupporre l'uscita del rumoreggiato FPS nel 2018. Sia il tweet in questione, che potrete leggere nella nostra news, che il classico ciclo di sviluppo della serie darebbero ancora più certezze sull'esistenza del progetto, che però ricordiamo non è stato (ancora?) svelato ufficialmente da parte di Activision.

The Frozen Wilds è l'attesa espansione di Horizon: Zero Dawn che sarà disponibile il 7 novembre al prezzo di 19.99€. Tuttavia nei giorni scorsi alcuni fan hanno contattato gli studi di Guerrilla chiedendo se il DLC in questione fosse l'ultimo o il primo di una lunga serie per l'esclusiva PlayStation 4. La risposta dello sviluppatore olandese non si è fatta attendere: The Frozen Wilds sarà a tutti gli effetti l'unico contenuto aggiuntivo per le avventure di Aloy, ed è probabile che, una volta concluso lo sviluppo, il team torni a lavorare a pieno regime su un ipotetico secondo capitolo.

Durante un'intervista concessa ad IGN.com, il co-creatore di South Park Matt Stone ha discusso di come la serie potrebbe evolversi in seguito all'uscita di Scontri Di-Retti. Stone ha dichiarato infatti che seppur amando la struttura RPG degli ultimi due capitoli del franchise, uno dei suoi desideri sarebbe quello di realizzare uno sparatutto in prima persona dove i giocatori esplorerebbero un mondo 3D in cui incontrare tanti personaggi . In attesa di ulteriori novità in merito al nuovo progetto, ricordiamo che South Park: Scontri Di-Retti uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 ottobre.

Dopo diverse settimane di silenzio, Square Enix ha annunciato che il secondo episodio di Life is Strange Before The Storm (chiamato Il mondo nuovo) sarà disponibile il 19 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il trailer del penultimo episodio offre un'anteprima degli eventi che i giocatori vivranno, presentando anche nuovi personaggi ed ambientazioni inedite. Ricordiamo che Life is Strange: Before the Storm è un prequel ambientato ad Arcadia Bay tre anni prima delle vicende del capiolo originale, e vede come protagonista assoluta Chloe Price.

Dopo l'annuncio ufficiale avvenuto la settimana scorsa, Bandai Namco ha confermato l'arrivo di God Eater 3 anche in Europa. Scopriamo inoltre che gli eventi del gioco prenderanno luogo dopo quelli narrati nel secondo capitolo della serie, e che il setting principale corrisponderà ad un'area posizionata nei pressi di un quartier generale dell'organizzazione Fenrir. God Eater 3 offrirà le aree più estese del franchise, completamente ricostruite da zero e liberamente esplorabili dagli utenti. Gli sviluppatori, infatti, hanno ascoltato attentamente il feedback proveniente anche da Europa e Nord America, dichiarando di voler far tornare il titolo alle sue origini in alcuni aspetti. Il gioco si trova attualmente al 30% di completamento.

Top&Flop News

Il Top di questa settimana spetta di diritto a Cuphead: l'eccezionale Run & Gun ha raggiunto il traguardo di oltre 1 milione di copie vendute su Xbox One e PC. Si tratta di un risultato notevole per i ragazzi di Studio MDHR, arrivato a sole due settimane di distanza dall'uscita del gioco. Gli sviluppatori hanno dichiarato di aver lavorato instancabilmente per realizzare un titolo che rimanesse fedele alla loro visione originale, ed è per questo motivo che sono eccitati che un gran numero di persone in tutto il mondo stia giocando alla loro creazione.

Il flop odierno lo assegniamo invece a Bethesda: a seguito di una recente analisi di Digital Foundry, è stato confermato che The Evil Within 2 non supporta PlayStation 4 Pro. L'ultima fatica di Tango Gameworks, infatti, gira a 1080p su entrambi i modelli di PlayStation 4, non lasciando all'utente la possibilità di sfruttare le caratteristiche tecniche migliori di PS4 Pro. Non ci sono differenze estetiche di alcun tipo fra le due piattaforme, e per quanto riguarda il frame rate il titolo mantiene i 30 FPS stabili su Pro con la modalità Boost attivata, mentre sul modello standard si notano lievi cali in concomitanza di alcune cut scenes.

Gli articoli della settimana

Al netto delle problematiche appena citate, The Evil Within 2 rimane uno dei titoli più interessanti di questa settimana. Nella nostra recensione analizziamo pregi e difetti del sequel del survival horror di Shinki Mikami, che rispetto al titolo originale presenta diversi miglioramenti sul fronte dell'ambientazione e del comparto tecnico. Sempre in tema di review vi proponiamo anche il nostro parere sul quarto episodio di Guardians of the Galaxy: Telltale Series, seguito dall'intrigante Lone Echo per Oculus Rift.