Da Tekken 7 a Star Trek Bridge Crew: novità della settimana su PlayStation Store

Il PlayStation Store si aggiorna questa settimana con titoli di assoluto rilievo per PlayStation 4: chi apprezza i picchiaduro festeggierà l'uscita di Tekken 7, mentre i possessori di PlayStation VR potranno dare un'occhiata all'interessante Star Trek Bridge Crew. Buone notizie anche sul fronte PlayStation Vita, dato che la console portatile di Sony accoglierà finalmente Ys Origins dopo ben tre mesi di ritardo rispetto alla versione PS4.

PlayStation 4

Tekken 7 è l'ultimo capitolo della celebre saga di picchiaduro sviluppata da Bandai Namco, che uscirà su PlayStation 4 venerdì 2 giugno al prezzo di 69.99€. I giocatori scopriranno l'epica conclusione della lunga faida che sconvolge la famiglia Mishima e le ragioni che si celano dietro ogni episodio della loro storia. Sul fronte grafico Tekken 7 mostra i muscoli grazie al performante Unreal Engine 4, che riesce a riprodurre su schermo stupefacenti battaglie cinematiche narrative e intensi duelli da vivere con amici e avversari, ma anche per quanto riguarda la storia è possibile notare grandi miglioramenti rispetto agli scorsi episodi: che sia amore, vendetta oppure orgoglio, ognuno dei personaggi ha una ragione per combattere. I valori sono ciò che rendono umano il cast di Tekken 7, indipendentemente dalle loro debolezze e punti di forza. Per chiunque fosse interessato all'esperienza completa, Tekken 7 potrà essere acquistato anche nella sua Deluxe Edition (94.99€), che oltre al gioco base includerà anche il Season Pass per i prossimi DLC (personaggi giocabili aggiuntivi, nuove modalità di gioco e diversi costumi inediti).

Dopo il recente Farpoint, i possessori di PlayStation VR avranno a disposizione un altro importante titolo pensato appositamente per il visore: stiamo parlando di Star Trek: Bridge Crew, un titolo che tramite la realtà virtuale ci porterà nell'universo del popolare brand fantascientifico, e più precisamente nel cuore della U.S.S. Aegis. La missione è semplice: esplorare un settore sconosciuto, chiamato Trincea, nella speranza di trovare un pianeta per la popolazione decimata di Vulcano. Tuttavia anche l'impero Klingon è attivo nel settore, e nel corso dell'avventura ci ostacolerà in ogni modo possibile. Per raggiungere i nostri obiettivi dovremo prendere decisioni strategiche e coordinarci col resto del nostro team. In modalità cooperativa, inoltre, i giocatori formeranno un equipaggio per un totale di 4 membri: Capitano, Timoniere, Ufficiale tattico e Ingegnere. Oltre al classico Story Mode, il titolo include anche la modalità "Missioni in corso", che genererà sempre nuove quest da affrontare sia in cooperativa che in Single Player. Star Trek: Bridge Crew è disponibile da oggi, venerdì 30 maggio, a 49.99€.

PlayStation Vita

Si ritorna a parlare di PlayStation Vita con YS Origins, gioco di ruolo scaricabile da oggi (martedì 21 febbraio) sulla console portatile a 19.99€. Dopo una devastante invasione di demoni, le due dee gemelle usano i loro poteri per salvare gli abitanti del mondo di YS trasferendoli nei cieli. Tuttavia entrambe scompariranno proprio quando i demoni iniziano a costruire la Torre del Diavolo, una gigantesca struttura attraverso cui raggiungere il rifugio fluttuante degli umani. I giocatori dovranno usare la forza delle proprie armi o la scaltrezza delle abilità magiche per cercare le dee nella Torre del Diavolo, e far in modo di salvare l'umanità una volta per tutte. Sono ben 3 i personaggi giocabili, ciascuno con abilità e poteri unici, così come saranno 3 le modalità di gioco: Storia, A Tempo e Arena. Disponibile su PC già dal 2006, questa nuova versione console include per la prima volta anche la traduzione dei testi in italiano.

Sconti e promozioni

Già da qualche giorno Sony ha inaugurato la promozione "Giochi a meno di 20€", che ricordiamo è valida per molti titoli PlayStation 4. Gli appassionati di giochi di ruolo avranno a disposizione Fallout 4 a 19,99€ e Final Fantasy XIV Online a 16.99€, mentre chi preferisce gli Action-Adventure troverà i primi tre capitoli di Uncharted a 7.99€ ciascuno. Tra le produzioni più importanti segnaliamo anche FIFA 17 (19.99€), Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor GOTY (14.99€) e Project CARS - Game of the Year Edition (19.99€), e per la lista completa vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello Store.

Lista completa novità

PlayStation 4

MXGP3 Special Edition - 79.99€

MXGP3 The Official Motocross Videogame - 69.99€

Star Trek Bridge Crew - 49.99€

Danger Zone - 12.99€

Oh...Sir! The Insult Simulator - 2.99€

Kung Fury Street Rage - 3.99€

Clicker Heroes: Transcendence Starter Pack

Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood - 9.99€

Thea: The Awakening

Paddle Vs. Paddl

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

Lithium: Inmate 39

Digerati Bundle 3 Pack Part 3

Toukiden 2 Free Alliances Version

Mortal Blitz

ACA Neo Geo Metal Slug 2

Tekken 7 - 69.99€

Tekken 7 Deluxe Edition - 94.99€

Tiny Troopers Joint Ops Complete Bundle

Puzzle Showdown 4K



PlayStation Vita

Bodycheck

YS Origin - 19.99€

Toukiden 2 Free Alliances Version

Cladun Returns: This Is Sengoku! Demo