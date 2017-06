Da TESO Morrowind a WipEout Omega Collection: le novità del PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment aggiorna il PlayStation Store come ogni settimana con diversi titoli interessanti per PlayStation 4. Gli appassionati dei MMORPG festeggiano l'arrivo di The Elder Scrolls Online - Morrowind, mentre sul fronte delle esclusive troviamo WipEout: Omega Collection, raccolta comprensiva degli ultimi 10 anni di vita del franchise corsistico di Sony. Per quanto riguarda gli sconti, invece, continua ad essere valida la promozione "Giochi a meno di 20€" di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, alla quale si affiancherà domani (mercoledì 7 giugno) la nuova promozione settimanale.

PlayStation 4

The Elder Scrolls Online - Morrowind è l'ultima espansione dell'omonimo MMORPG uscito nel 2014 su PC e l'anno seguente su console Current Gen. I giocatori ritorneranno a Morrowind, più precisamente nell'isola di Solstheim, per salvare la nazione dalla minaccia daedrica. Potremo avventurarci in luoghi magici, dalle Ashlands vulcaniche alle celebri foreste fungine viste in The Elder Scrolls III, dominare la magia della natura con una nuova classe (il Warden) e impedire ad una meteora di colpire la città di Vivec, aiutando l'omonimo semidio a riconquistare i suoi poteri. Non mancano novità sul comparto PvP, in cui i giocatori si sfideranno nelle Ashlands in combattimenti 4 vs. 4 ambientati in arene competitive. TES Online - Morrowind costerà 39.99€ per tutti i possessori del gioco originale, mentre tutti gli altri dovranno spendere 69.99€ per acquistare l'edizione comprendente entrambi.

WipEout: Omega Collection è un'interessante raccolta degli ultimi capitoli della serie Sony in uscita esclusivamente su PlayStation 4. I giocatori sfrecceranno a velocità da capogiro in gare da brivido dove una frazione di secondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Avremo a disposizione ben 46 navicelle uniche su 26 tracciati invertibili in 9 modalità di gioco riprese dagli episodi PS3 e PVita, tra cui WipEout HD Fury e WipEout 20148. Curve strettissime, giri della morte e picchiate improvvise metteranno a dura proba la nostra abilità di pilota, che sarà necessaria per affrontare altri giocatori in gare tesissime per il primo posto. Oltre al single player avremo a disposizione i classici match online per 8 giocatori o nella modalità locale a schermo condiviso. Oltre ad un poderoso restyling grafico, il gioco includerà anche una nuova colonna sonora con brani di Swedish House Mafia, The Prodigy, The Chemical Brothers e DJ Kentaro. WipEout: Omega Collection uscirà domani, mercoledì 7 giugno, a 39.99€ in retail e a 34.99€ in digitale.

Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato all'inizio della rubrica, ritorna anche questa settimana la promozione "Giochi a meno di 20€". Se negli articoli precedenti abbiamo parlato degli sconti su Fallout 4 e Project CARS GOTY (19.99€ ciascuno), questa volta ci concentreremo su franchise diversi. Assassin's Creed Syndicate e Assassin's Creed Unity sono disponibili per il download a 14.99€ ciascuno, mentre l'apprezzato Assassin's Creed IV Black Flag è scaricabile a 9.99€. Tra gli action game open world segnaliamo invece Terra di mezzo: L'Ombra di Mordor - Edizione completa a 14.99€, seguita da Dragon Age Inquisition - Deluxe Edition (9.99€) e da Sniper Elite 3 (9.99€). Troverete ulteriori dettagli e informazioni sugli sconti nella pagina ufficiale dello store.

Lista completa novità

PlayStation 4

PlayStation Vita

