Da The Town of Light a Nevermind: le novità della settimana su Xbox Live

Microsoft ha aggiornato di recente lo Store di Xbox Live con diverse novità in arrivo (o già disponibili per il download) su Xbox One. Di TES Online: Morrowind abbiamo già parlato nello speciale dedicato al PSN, ma oltre all'ultima espansione del MMORPG di Bethesda troveremo ad attenderci The Town of Light e Nevermind, a cui seguono i consueti Deals with Gold.

Xbox One

Uscito già da diversi mesi su PC, The Town of Light è un horror game italiano basato su eventi e ambientazioni reali. I giocatori vivranno la storia attraverso i gli occhi di Renée, una ragazza di 16 anni psicologicamente turbata. Dovremo accompagnarla mentre esplora il luogo dove ha trascorso buona parte della sua giovinezza, cercando risposte alle tante domande del suo passato. Insieme alla giovane protagonista intraprenderemo un viaggio oscuro ed emotivamente coinvolgente, basato su ampie ricerche e ispirato a fatto realmente accaduti. Gli utenti si ritroveranno infatti a visitare l'ospedale psichiatrico di Volterra, in Toscana, un vecchio manicomio dove scopriranno le infinite sfaccettature del male della natura umana. The Town of Light è scaricabile su Xbox One a 19.99€.

E continuando a parlare dello stesso genere, Nevermind è un adventure thriller in cui visiteremo nuovi mondi e risolveremo enigmi sempre più complessi per svelare il mistero alla base della psiche di chi sopravvive a violenti traumi psicologici. Nel gioco impersoneremo un Neuroprober, ossia un medico che tramite l'uso della tecnologia sarà capace di avventurarsi nelle menti dei suoi clienti, persone per le quali i comuni trattamenti si sono rivelati inefficaci. La mente subconscia del cliente tenta di volta in volta di affrontare e di dare un senso all'esperienza drammatica, causando conseguenze di molti tipi. Soltanto i Neuroprober più abili come il protagonista sono in grado di sopravvivere agli orrori della mente, per aiutare infine il cliente a ritrovare la pace sperata. Proprio come per The Town of Light, anche Nevermind è scaricabile a 19.99€.

Sconti e promozioni

Sono tante le offerte di questa settimana dedicate agli utenti Gold sono disponibili, infatti, sconti del 50% sull'eccezionale XCOM 2 e su Gears of War 4, seguiti da riduzioni di prezzo del 75% su NHL 17. Anche gli Silver potranno sfruttare invece gli Sconti Editore per Call of Duty, e acquistare giochi come Call of Duty: Infinite Warfare - Legacy Edition e Call of Duty: Black Ops 3 Digital Deluxe rispettivamente a 50€ ciascuno. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina uffiiciale delle offerte.