Da Troll and I a This Is the Police: le novità della settimana su Xbox Live

Puntuale come ogni settimana, Microsoft aggiorna lo Store di Xbox Live con diverse novità in arrivo (o già disponibili) su Xbox One. Il titolo più importante e più atteso in assoluto di questi 7 giorni è senza dubbio Mass Effect Andromeda (di cui però vi abbiamo già parlato nella nostra rubrica dedicata al PSN), a cui seguono gli interessanti Troll and I e This Is the Police . Passando invece agli sconti, la casa di Redmond inaugura con questo update una serie di nuove offerte dedicate ai giocatori europei su titoli del calibro del recente For Honor e dell'intramontabile Grand Theft Auto V.

This Is the Police è un'avventura grafica pubblicata su Xbox One da TGQ Nordic che racconta una storia cruenta fatta di crimini e intrighi all'interno delle forze dell'ordine. I giocatori vestiranno i panni del coraggioso capo della polizia Jack Boyd col compito di sfidare il sottobosco criminale di Freeburg, una città al passo dal baratro. Riuscirà il protagonista ad andare in pensione mettendo da parte un bel gruzzolo? Oppure finirà in bancarotta, o peggio? Nel corso dell'avventura dovremo gestire il nostro personale, rispondere alle emergenze e indagare sui crimini di una città sull'orlo del caos, visto che la malavita trama nell'ombra stringendo Freeburg sempre più nella sua morsa, mentre il sindaco punta solamente ad approfittare della situazione. Spetterà a noi scegliere il tipo di approccio in ogni circostanza: a volte dovremo intervenire sulla scena del crimine o trattare coi boss della criminalità organizzata, altre invece ci ritroveremo a dover evitare le domande dei giornalisti o a dover affrontare un controinterrogatorio nella stanza dei testimoni. This Is the Police è disponibile per il download a 19.99€.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Troll and I, intrigante Action Adventure ambientato nelle foreste scandinave degli anni '50, nel periodo del dopoguerra. Il titolo segue la storia di Otto, un giovane ragazzo costretto ad abbandonare il villaggio in cui è nato per mettersi in salvo da una violenta banda di cacciatori in cerca di creature mitiche che, secondo le leggende, abiterebbero proprio in quelle foreste. In fuga per la sopravvivenza, Otto incontrerà proprio una di quelle creature leggendarie, ed insieme ad essa partirà per una pericolosa ma emozionante avventura. Insieme, infatti, i due protagonisti visiteranno territori mai esplorati dagli esseri umani, ma affronteranno anche diverse minacce superabili soltanto collaborando. Sia Troll che Otto, infatti, dovranno utilizzare le loro peculiari abilità per aiutarsi a vicenda e sopperire ai rispettivi punti deboli, e questa meccanica di gameplay si traduce nella possibilità di controllare l'uno o l'altro con una semplice pressione del tasto o sfruttando la modalità cooperativa locale in Split Screen. Sul fronte del combat system, invece, Troll sarà in grado di sfruttare il suo peso e i suoi giganteschi piedi per schiacciare gli avversari, mentre Otto sarà più rapido e scattante e potrà colpire più lontano grazie alla sua lancia. Troll and I è già disponibile negli Stati Uniti, ma arriverà anche in Europa entro la fine della settimana.

Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, questa settimana Microsoft inaugura le Offerte speciali per l'Europa: in esclusiva per i giocatori del Vecchio Continente, infatti, troveremo sconti su titoli recenti del calibro di For Honor, scaricabile su Xbox One a 48.99€ nella sua Deluxe Edition e a 84.99€ in versione Gold (che, lo ricordiamo, include il Season Pass). Fra gli altri giochi in offerta non possiamo non segnalarvi Grand Theft Auto V e Titanfall 2 a 35€ ciascuno, a cui si aggiungono diversi titoli pubblicati da Ubisoft come Watch Dogs 2 (38.49€) e STEEP (35€). Gli appassionati di RPG potranno ripiegare invece su Dragon Age Inquisition GOTY (9.99€), mentre chi preferisce gli strategici a turni troverà pane per i suoi denti con XCOM 2 (25€). Tuttavia le promozioni non finiscono qui, e per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello Store.



Lista completa novità

Mass Effect Andromeda - 69.99€

Troll and I

This Is The Police - 19.99€

Goat Simulator: Waste of - 13.99€

Super Dungeon Bros: MEGA Bundle - 22.99€

Resident Evil: Super Bundle - 49.99€