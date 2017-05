Da TumbleSeed a Blazing Star: le novità della settimana sul Nintendo eShop

Puntuale come ogni giovedì, Nintendo aggiorna il suo eShop con tante novità in arrivo (o già disponibili) per le sue tre console principali. Se su Wii U e 3DS troviamo principalmente nuovi sconti, è su Switch che arrivano invece due interessanti giochi inediti: il primo è il roguelike TumbleSeed, mentre il secondo è Blazing Star, che appartiene alla collana di titoli ACA NEOGEO già presenti nella softeca dell'ultima console Nintendo.

Nintendo Switch

TumbleSeed è un intrigante roguelike il cui obiettivo è portare un seme, cercando di mantenerlo in equilibrio, su una montagna costellata di pericoli e sempre in mutamento. I giocatori dovranno evitare le buche o altre anomalie naturali, e sconfiggere tutte le creature mostruose che troveranno nel loro percorso. Durante l'avventura ci ritroveremo a sviluppare anche nuove strategie di battaglia, aumenteremo la nostra potenza grazie a specifici upgrade e padroneggeremo ll'abilità di far ruotare il seme per sfuggire a tutti i pericoli della montagna. In TumbleSeed esploreremo cinque mondi generati proceduralmente, all'interno dei quali troveremo un totale di oltre 30 seed power differenti. Oltre alla modalità Single Player, infine, sarà possibile competere con i giocatori di tutto il mondo grazie alle classifiche online. TumbleSeed è scaricabile su Nintendo Switch al prezzo di 13.99€.

L'apprezzata collana ACA NEOGEO ritorna questa settimana su Nintendo Switch con Blazing Star, sparatutto a scorrimento orizzontale pubblicato da SNK nel lontano 1998 in Giappone. La missione principale in questo shooter bidimensionale è quella di abbattere il malvagio Al Brawshella, creatore di un esercito di letali armi biologiche. Per riuscire nel nostro intento avremo a disposizione sei navicelle diverse, con ognuna delle quali si potrà sparare una serie di colpi veloci o caricare tutte le energie per un colpo singolo molto più potente. I power up sparsi per i livelli aumenteranno l'efficacia delle nostre armi, incrementando anche l'energia massima da immagazzinare per il colpo caricato. Scegliere una delle 6 navi disponibili modificherà non soltanto l'aspetto del veicolo, ma anche la tipologia di armi equipaggiate. Proprio come ogni titolo della serie ACA NEOGEO, anche Blazing Star è acquistabile su Switch a 6.99€.

Sconti e promozioni

Sono poche le offerte di questa settimana per gli utenti Wii U e Nintendo 3DS: sulla home console della casa di Kyoto segnaliamo Bit Dungeon+, e Ice Cream Surfer rispettivamente a 2€ e 1.50€, mentre sulle console della famiglia 3DS troveremo ad attenderci Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails (3.89€), World Puzzles by POWGI (7.19€), World Search 10K (5.99€) e Pinball Breakout (4.90€). Troverete ulteriori informazioni nella lista completa alla fine della rubrica.

Lista completa novità

Nintendo Switch

TumbleSeed - 13.99€

ACA NEOGEO Blazing Star - 6.99€



Nintendo Wii U

Citadale - The Legends Trilogy - 8.49€

FIFTEEN - 1.49€

Triple Breakout - 4.99€



Sconti 3DS

Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails (Big John Games, €3.89)

Word Puzzles by POWGI (Lightwood Games, €7.19)

Word Search 10K (Lightwood Games, €5.99)

Kutar Apple (CIRCLE Entertainment, €0.69)

Kutar Burger Factory (CIRCLE Entertainment, €0.69)

Kutar End Credits (CIRCLE Entertainment, €0.69)

Kutar Powder Factory (CIRCLE Entertainment, €0.69)

Kutar Ski Lift (CIRCLE Entertainment, €0.69)

Pinball Breakout (nuGAME, €4.90)



Sconti Wii U

Bit Dungeon+ (Dolores Entertainment, €2.00)

Ice Cream Surfer (Dolores Entertainment, €1.50)

Midnight 2 (Petite Games, €1.59)

Word Puzzles by POWGI (Lightwood Games, €7.19)