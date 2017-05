Da Ultra Street Fighter 2 a Disgaea 5: novità della settimana su Nintendo eShop

Nintendo aggiorna il suo eShop come ogni settimana con diverse novità per tutte le sue console. Switch è (comprensibilmente) la piattaforma che riceve più attenzioni grazie a Disgaea 5 Complete Edition, eccezionale JRPG strategico, e il picchiaduro Ultra Street Fighter II: The Final Challengers . Su Wii U si segnala invece l'uscita di Darksiders: Warmastered Edition sia in versione retail che in digitale, mentre le console della famiglia 3DS accoglieranno Cooking Mama: Sweet Shop.

Nintendo Switch

Uscito in precedenza come esclusiva PlayStation 4, Disgaea 5 Complete Edition uscirà su Nintendo Switch il 26 maggio e includerà tutti i DLC pubblicati fino ad oggi. Un nuovo e terribile Overlord chiamato Viod Dark vuole soggiogare gli innumerevoli Netherworld. Killia, un giovane e risoluto demone, è determinato a mettere fine al suo regno di terrore, e spetterà quindi al giocatore guidare lui e il suo esercito di ribelli in una missione cupa e pericolosa, con l'obiettivo di spodestare una volta per tutte l'antagonista. Trattandosi di un JRPG strategico, Disgaea 5 ci darà il pieno controllo dei nostri personaggi, che potremo disporre liberamente per lo scenario, fargli eseguire mosse speciali e sferrare attacchi di squadra nelle vicinanze di un'unità alleata. Sono ben 40 le classi di personaggi disponibili, e imparare a padroneggiarne punti di forza e debolezze sarà necessario per proseguire nell'avventura. Disgaea 5 Complete Edition uscirà sia in versione retail che in digitale sull'eShop a 59.99€.

La seconda novità di questa settimana per Nintendo Switch è Ultra Street Fighter II: The Final Challengers: edizione rimasterizzata dell'omonimo picchiaduro pubblicata in occasione del trentesimo anniversario del franchise. Sulla nuova console della casa di Kyoto gli utenti potranno affrontare gli avversari dove, quando e come vogliono: il titolo supporta sia la modalità TV che quella portatile, e basta passare uno dei Joy Con ad un amico per poter dar vita immediatamente a combattimenti 1vs1. Potremo affrontare la CPU in single player, sconfiggere i nostri amici in modalità Versus, oppure allearsi con loro per battere i nemici nella nuova modalità cooperativa, per non dimenticare gli immancabili match online. Tra i miglioramenti rilevanti si segnala un upgrade del motore grafico (adesso in HD), la galleria digitale, modalità e personaggi inediti e molto altro ancora. Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, esattamente come Disgaea, uscirà il 26 maggio, al costo di 39.99€ sia in edizione fisica che sull'eShop di Nintendo.

Sconti e promozioni

Se a Nintendo Switch spettano le novità più importanti, gli sconti settimanali sono invece prerogativa di Wii U e console della famiglia 3DS: acquistando Darksiders: Warmastered Edition a 19.99€, i possessori della home console troveranno ad attenderli Darksiders 2 a 9.99€, mentre sul fronte 3DS segnaliamo offerte per Retro City Rampage: DX (4.49€), <>Nano Assault Ex (7.49€), Fantasy Pirates ( 1.80€) e Undead Bowling (3.49€). Troverete ulteriori dettagli sulle promozioni nel prossimo (e ultimo) paragrafo di questa rubrica.

Lista completa novità

Nintendo Switch

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers - 39.99€

Disgaea 5 Complete Edition - 59.99€



Wii U

Darsiders: Warmastered Edition - 19.99€



Nintendo 3DS

Cooking Mama: Sweet Shop - 29.99€

Drancia Saga - 5€

I am an Air Traffic Controller Airport Hero Narita - 14.99€

Mononoke Forest - 3.99€



Sconti Wii U

Darksiders II (Nordic Games, €9.99 se si acquista Darksiders: Warmastered Edition)

Island Flight Simulator (Joindots, €4.99)

Sweetest Thing (Joindots, €1.00)

Dragon Skills (Joindots, €1.00)

Hurry Up! Bird Hunter (EnjoyUp Games, €2.79)

Toon Tanks (Petite Games, €1.59)

Pinball Breakout (nuGAME, €3.50)

STEEL RIVALS (nuGAME, €3.49)



Sconti 3DS

Retro City Rampage: DX (Vblank Entertainment, €4.49)

Nano Assault EX (Shin'en Multimedia, €7.49)

Real Heroes Firefighter 3D (Zordix AB, €4.99)

Carps & Dragons (Abylight, €2.49)

Fantasy Pirates (EnjoyUp Games, €1.80)

RV-7 My Drone (EnjoyUp Games, €1.19)

Toys Vs. Monsters (EnjoyUp Games, €1.59)

Van Helsing sniper Zx100 (EnjoyUp Games, €2.66)

Undead Bowling (Joindots, €3.49)

Funfair Party Games (Joindots, €3.49)

Pazuru (Joindots, €2.99)

Jewel Match 3 (Joindots, €3.49)

Crollors Game Pack (NVriezen, €0.50)