Da Uncharted: The Lost Legacy alla beta di Injustice 2: le news della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni settimana per raccontarvi le novità del mondo videoludico. In questi ultimi sette giorni le luci dei riflettori sono state puntate su Nintendo, che nel corso di un recente Direct ha annunciato diversi nuovi giochi della serie Fire Emblem in arrivo tra il 2017 e il 2018. Non sono mancate, poi, varie informazioni sull'atteso Uncharted: The Lost Legacy, a cui si sono aggiunti i dati di vendita statunitensi di Xbox One e la beta del promettente Injustice 2. Continuate a leggerci per scoprire anche le Top/Flop News e dare un'occhiata agli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Durante il recente Direct tenutosi qualche giorno fa, Nintendo ha annunciato diverse novità in arrivo a breve per il franchise di Fire Emblem: la prima sorpresa è stata senza dubbio Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia, remake completo del secondo capitolo del franchise (inedito in Europa) che uscirà a fine maggio in esclusiva sulle console della famiglia 3DS. Viene confermata inoltre una versione New 3DS per Fire Emblem Warriors, il musou già annunciato su Switch, insieme ad un nuovo episodio principale che arriverà soltanto sulla nuova home console nel 2018.

E continuando a parlare di Nintendo, la casa di Kyoto ha svelato di recente nuove informazioni sull'infrastruttura online e sul sistema operativo di Switch. la sua prossima home console in arrivo il 3 marzo di quest'anno. Sebbene la compagnia si sia rifiutata di chiarire le dinamiche di trasferimento dell'account da Wii U e 3DS a Switch, ha dichiarato che tutte le informazioni a riguardo saranno comunicate più avanti. Brutte notizie, invece, per gli appassionati di film e serie TV, che al lancio purtroppo non avranno a disposizione nessuna app multimediale come Netlifx o Hulu. Il loro approdo sulla nuova piattaforma, infatti, è ancora in fase di valutazione. I giocatori saranno invece liberi di condividere sui social network gli screenshot delle proprie partite, mentre la condivisione di videoclip verrà aggiunta nel corso dell'anno. Confermando l'assenza di Miiverse, il social network di Nintendo integrato su WiiU e 3DS, la compagnia giapponese ha voluto precisare che i Mii continueranno ad esistere e ad essere utilizzati come avatar, anche se non saranno l'unica scelta degli utenti per la loro immagine profilo. La personalizzazione dei piccoli alter ego virtuali sarà ulteriormente ampliata, e la loro modifica passerà adesso dal menù di sistema.

Negli ultimi giorni sono emerse nuove informazioni su Uncharted: The Lost Legacy, avventura stand alone della serie di Naughty Dog svelata nel corso della PlayStation Experience 2016. Il game director Kurt Margenau ha discusso in particolar modo di Chloe, personaggio introdotto in Uncharted 2 che ricoprirà il ruolo di protagonista. La donna, che lavorerà a stretto contatto con Nadine Cross (abile mercenaria introdotta in Uncharted 4), si discosterà molto da Nathan Drake, e l'atteggiamento e la differente personalità riusciranno quindi ad offrire un tipo di esperienza sostanzialmente diverso, almeno stando alle dichiarazioni del team di sviluppo. La stessa Naughty Dog, infine, ha confermato che nonostate Chloe non sia nuova alla serie, è stato comunque necessario ricatturare gran parte delle ue animazioni facciali e delle movenze di combattimento per poterla adattare meglio all'interno di Uncharted: The Lost Legacy.

Attraverso un criptico tweet, Ed Boon ha annunciato l'arrivo di una beta per Injustice 2, prossimo picchiaduro di NetherRealm Studio. Tutti gli interessati potranno registrarsi cliccando su questo link inserendo nome, cognome, indirizzo email e selezionando la propria piattaforma tra PlayStation 4 e Xbox One. In questo momento, tuttavia, gli sviluppatori non hanno comunicato i contenuti della beta e le date del test, e non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito. Ricordiamo però che Injustice 2 uscirà il 16 maggio esclusivamente sulle due piattaforme citate, e le versioni per PC e Nintendo Switch non sono attualmente previste.



Obsidian Entertainment da qualche giorno sta stimolando la curiosità dei giocatori pubblicando vari (e criptici) messaggi sul nuovo gioco in sviluppo dalla compagnia dal nome in codice di Project Louisiana. Quest'ultimo non sarebbe il tanto rumoreggiato spin off di Fallout, bensì Pillars of Eternity 2, almeno secondo una teoria del portale PC Gamer. A destare sospetti è infatti la didascalia che accompagna l'ultimo artwork pubblicato dalla compagnia (e che potrete vedere nella nostra news): "Sapete meglio di chiunque altro che non c'è nulla di più pericoloso dei segreti di un Dio. Forse la Leaden Key aveva ragione a voler tenere sepolto tutto questo." Il riferimento a Pillars of Eternity è proprio quello della Leaden Key, organizzazione volta a preservare i segreti degli Dei. Non è escluso, dunque, che la talentuosa software house si stia preparando ad annunciare il seguito del suo RPG, ed un reveal completo potrebbe avvenire durante la GDC di San Francisco a fine febbraio.

Secondo quanto evidenziato dai dati del gruppo NPD, Microsoft ha venduto ben 1.511.000 di Xbox One e Xbox One S in Nord America, con l'80% de totale rappresentato proprio dalla versione S. Sony invece ha piazzato 1.568.000 unità, di cui 238.000 PlayStation 4 Pro. Questi dati non sono stati confermati ufficialmente in quanto NPD non diffonde mai in pubblico le cifre relative all'hardware, tuttavia il sito Windows Central ha confermato più volte la bontà dei numeri riportati. Infine, secondo un report di SuperData ci sarebbero nel mondo un totale di 26 milioni di Xbox One contro i 55 milioni di PlayStation 4.

Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Nintendo: la divisione americana della compagnia ha annunciato ce Pokémon Sole e Luna hanno venduto 4.5 milioni di copie negli Stati Uniti dal lancio, avvenuto alla fine di novembre 2016. Si tratta del titolo più veloce nella storia di Nintendo ha raggiungere questo risultato, e secondo i dati di NPD sono stati anche il secondo e il terzo gioco più venduto a dicembre in Nord America. Nintendo, inoltre, ha confermato che durante lo scorso trimestre sono stati venduti sul mercato americano 7.3 milioni di giochi First Party per 3DS, grazie al successo di Super Mario Maker e di Mario Kart 7.

Il flop odierno lo assegniamo invece a Telltale Games: la software house ha annunciato nelle scorse ore che il terzo episodio di The Walking Dead: A New Frontier non verrà pubblicato a gennaio, e non verranno diffuse novità in tal senso per tutto il mese. Per conoscere la data d'uscita dovremo quindi aspettare febbraio, ma non è detto che la pubblicazione avvenga nello stesso mese o subisca ulteriori slittamenti a marzo. Secondo l'head of creative communication di Telltale Games, comunque, pubblicare i primi due episodi nello stesso momento ha leggermente sfasato el tempistiche della società, che però sta continuando a raccogliere feedback per il futuro della serie.

Gli articoli della settimana

Yakuza 0 è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della settimana appena trascorsa: il gioco di SEGA, infatti, arriverà in Europa il 24 Gennaio, e nella nostra recensione potrete scoprire tutti i punti di forza che caratterizzano la nuova avventura di Kazuma Kiryu (che ricordiamo è un prequel, e può essere giocata senza conoscere nessuno dei capitoli precedenti). Rimanendo sempre in ambito PlayStation troverete anche la recensione dell'Action Game Fate/Extella: The Umbral Star, a cui segue la versione Xbox One dell'eccezionale strategico Halo Wars (in attesa del secondo capitolo in uscita a febbraio). Vi proponiamo infine le anteprime di due giochi per Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles 2 e Snipperclips: Diamoci un taglio!