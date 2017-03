Da Uncharted The Lost Legacy al successo di Switch: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le notizie più importanti della settimana. Il lancio di Nintendo Switch, che ricordiamo è avvenuto lo scorso venerdì 3 marzo, è stato un vero e proprio successo per la casa di Kyoto, la quale ha totalizzato importanti record non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in diversi paesi d'Europa (Italia e Spagna comprese), In questi giorni abbiamo scoperto anche nuovi dettagli sull'atteso Uncharted: The Lost Legacy, nuovo (e presumibilmente ultimo) capitolo stand alone del franchise che uscirà in esclusiva su PlayStation 4 entro la fine del 2017, seguiti dall'annuncio di MotoGP 17 e sul metodo di distribuzione del nuovo Quake Champions. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le nostre Top/Flop news e una carrellata degli articoli più importanti della redazione.



Le novità della settimana

Nel corso di una recente intervista trasmessa in diretta su Facebook, il presidente di Nintendo America Reggie Fils-Aime ha lasciato intendere che un nuovo titolo del franchise Super Smash Bros arriverà in futuro anche su Nintendo Switch. Si tratta infatti di una delle serie più vendute della casa di Kyoto, e dal punto di vista dello sviluppo la sua filosofia è quella di portare, per ognuno dei loro classici, almeno un episodio su ogni console. Così come sono (o saranno) disponibili grandi esperienze di The Legend of Zelda o Super Mario, in futuro i giocatori potranno aspettarsi lo stesso trattamento per le serie più note di Nintendo, Super Smash Bros compreso.

id Software ha confermato ai microfoni di Polygon che Quake Champions sarà un titolo free to play con pagamenti opzionali. Il Creative Director Tim Willits ha spiegato che gli utenti potranno giocare senza pagare, ma avendo a disposizione soltanto un solo eroe: il Ranger. Sarà possibile sbloccare anche gli altri personaggi per un periodo di tempo limitato tramite le monete in-game, oppure ottenerli per sempre acquistando il Champion Pack con valuta reale. Secondo lo sviluppatore, inoltre, il punto forte di questo modello è la flessibilità: lo scopo è quello di attirare più persone possibili, mentre i fan di Quake avranno l'opportunità di accedere immediatamente a tutti i contenuti come nel caso di un normale titolo pay to play. Scopriamo infine che non ci sarano matchmaking separati, dal momento che la differenza riguarda soltanto il numero di personaggi disponibili.

Una fonte della redazione di GameDose avrebbe segnalato la presenza di alcuni riferimenti al PC sul sito ufficiale di Red Dead Redemption 2. Secondo quanto riportato (e come visibile nell'immagine pubblicata nella nostra news), nel codice sorgente sarebbero presenti non solo le parole "PS4" e "Xbox One", ma anche "PC", anche se ad una prima verifica il riferimento sembra essere stato del tutto rimosso. Al momento, infatti, Red Dead Redemption 2 è stato annunciato soltanto sulle due console Current Gen, e Rockstar non ha mai né confermato né smentito il possibile arrivo del titolo su piattaforme Windows.

L'ultimo numero di Game Informer include un ricco speciale su Uncharted: The Lost Legacy, nuovo capitolo stand alone della serie in uscita entro fine anno esclusivamente su PlayStation 4. Naughty Dog ha svelato che in The Lost Legacy sarà presente il livello più grande mai visto nel franchise e sarà ambientato sui Ghati occidentali, una catena montuosa nel sud ovest dell'India. Geograficamente lo stage sarà molto più grande del Madagascar già visto in Uncharted 4, e si tratterà di una zona rurale che offrirà un vero senso di esplorazione. A differenza dell'episodio precedente il level design non guiderà il giocatore esattamente verso la destinazione, ma richiederà sicuramente più impegno e un'esplorazione più meticolosa. Gli sviluppatori hanno confermato infine il ritorno della jeep e del verricello, che avranno le stesse funzioni del già citato Uncharted 4.

Durante un'intervista ai microfoni di techradar, Matt Allen di Monolith Productions ha espresso tutto l'entusiasmo dello studio per Project Scorpio, la nuova console di Microsoft in uscita entro la fine del 2017. Lo sviluppatore ha definito "fantastico" il rapporto tra la software house e la casa di Redmond, che con questa nuova piattaforma avrebbe realizzato un vero e proprio upgrade e non qualcosa di "approssimativo". Si potrà fare molto rispetto alle attuali console, e Monolith è entusiasta di lavorare in prima persona su una macchina così performante. Ovviamente i risultati di questa collaborazione saranno ben visibili sul prossimo La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, che ricordiamo uscirà anche su PC e PlayStation 4 il 25 agosto 2017.

Milestone ha annunciato ufficialmente MotoGP 17, il videogioco dedicato alla stagione 2017 del Motomondiale: il titolo uscirà il 15 Giugno su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC via Steam, e porterà con sé tutta l'adrenalina e la voglia di velocità dell'ultima stagione corsistica. Il titolo includerà infatti tutti i piloti, team e circuiti del 2017, le nuove regolamentazioni e il campionato Red Bull Rookies Cup. Questa edizione, inoltre, raggiungerà per la prima volta i 60 fps, garantendo una resa senza precedenti e venendo incontro alle richieste dei fan.



Top & Flop News

Il Top di questa settimana spetta di diritto a Nintendo: con un breve comunicato stampa la compagnia ha annunciato che Swich ha venduto nel weekend di lancio più di qualsiasi altro hardware mai prodotto dalla compagnia, registrando anche il miglior lancio di un suo prodotto in Italia. Grande successo anche per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha ricevuto non solo alcuni tra i punteggi più alti della storia dei videogiochi, ma in Europa ha avuto il miglior weekend di lancio dei 30 anni di storia della serie. Si tratta anche del titolo di lancio per console Nintendo più venduto di sempre nel Vecchio Continente nel primo weekend, superando anche i risultati di Wii Sports.



Il flop odierno lo assegniamo invece a Grey Box: qualche giorno fa il publisher ha confermato i prezzi per le varie versioni di RIME, ossia 34.99€ per PS4/Xbox One e 44.99€ per Nintendo Switch, e quest'ultima edizione non arriverà il 26 maggio insieme alle altre due, ma solamente nel corso dell'estate. Gematsu ha chiesto spiegazioni alla compagnia soprattutto in merito al prezzo, e Grey Box ha dichiarato che i prezzi dei propri prodotti vengono decisi basandosi sui costi di sviluppo, pubblicazione e distribuzione richiesti per ogni singola piattaforma, Il gioco su Nintendo Switch, inoltre, non godrà di alcun bonus aggiuntivo, ma potrà comunque essere giocata sia in modalità TV che in versione portatile.

Gli articoli della settimana

I sette giorni che stanno per concludersi hanno visto come protagonisti assoluti NieR Automata e Ghost Recon Wildlands: il primo è un eccezionale Action RPG nato dalla collaborazione tra Platinum Games e il Director Yoko Taro, mentre il secondo è uno sparatutto in terza persona ambientato in una gigantesca Bolivia completamente esplorabile sia in Single Player che in modalità cooperativa per un massimo di 3 persone. Abbiamo avuto anche l'occasione di provare la versione PlayStation 4 di Dragon Quest Heroes 2, a cui segue invece l'intervista a Pete Hines di Bethesda per The Elder Scrolls Legends.