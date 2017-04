Da What Remains of Edith Finch a Dragon Quest Heroes 2: le ultime novità del PSN

Sony Interactive Entertainment aggiorna il PS Store con tantissime novità in arrivo (o già disponibili) su PlayStation 4: in esclusiva console troviamo ad attenderci What Remain of Edith Finch e Dragon Quest Heroes 2, rispettivamente un'intrigante avventura grafica e un Action RPG in stile musou, a cui seguono anche titoli del calibro di Outlast 2, Sniper Ghost Warrior 3 e Puyo Puyo Tetris. Sul fronte degli sconti, invece, ricordiamo che si tratta degli ultimi giorni per poter sfruttare le Offerte di Pasqua per tantissimi giochi su PS4, PS3 e PSVita.

PlayStation 4

Sviluppato da Giant Sparrow, piccola software house responsabile dell'eccellente Unfinished Swan, What Remain of Edith Finch è una particolare e intrigante avventura grafica in cui il giocatore accompagnerà Edith, una giovane ragazza diciassettenne, in un viaggio che la porterà ad esplorare il passato della sua famiglia in un'antologia di brevi storie giocabili, grazie alle quali scopriremo le macabre circostanze che contraddistinguono la sparizione di ogni generazione fino alla stessa protagonista. Vivremo le loro storie proprio con gli occhi di Edith, interagiremo con varie ambientazioni nel corso di diversi secoli e scopriremo, alla fine, pr quale motivo lei è l'ultima Finch ancora in vita. What Remain of Edit Finch è disponibile in esclusiva console su PS4 a 19.99€, soltanto in formato digitale.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Dragon Quest Heroes 2, seguito dell'omonimo Action-RPG in stile musou uscito in Europa due anni fa. In questo nuovo episodio i giocatori saranno chiamati a riportare la pace in un mondo pieno di mostri combattendo battaglie di proporzioni ancora più epiche rispetto a quanto visto in passato. Fino a 4 utenti potranno unire le forze nella nuova modalità cooperativa per affrontare orde di nemici e sconfiggere anche le creature più feroci, e allo stesso tempo scegliere fra una vasta gamma di personaggi giocabili con mosse e abilità uniche. Torneranno moltissimi volti noti del franchise di Dragon Quest, insieme a quattro nuovissimi eroi ideati proprio per questa nuova avventura. Dragon Quest Heroes 2 uscirà il 28 aprile in esclusiva console su PS4 (almeno in attesa di quella Switch, non ancora annunciata ufficialmente per l'Europa) a 59.99€.

Sconti e promozioni

Anche in assenza di nuovi sconti settimanali sul PS Store, gli utenti Sony possono sfruttare ancora per due giorni gli Sconti di Pasqua, relativi ad un vasto catalogo di giochi per PS4, PS3 e PSVita. Sulla home console più recente della compagnia giapponese troveremo titoli recenti del calibro di Ghost Recon Wildlands a 49.99€ (o a 79.99€ nella sua versione Gold), a cui si aggiungono ARK: Survival Evolved (26.24€), Grand Theft Auto V (34.99€) la raccolta di Square Enix Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. In attesa di nuove offerte che arriveranno nei prossimi giorni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dei Saldi di Pasqua.

Lista completa novità

PlayStation 4

Dragon Quest Heroes 2 - 59.99€

Sniper Ghost Warrior 3 - 59.99€

Syberia 3

Puyo Puyo Tetris - 29.99€

Outlast 2 - 29.99€

What Remain of Edith Finch - 19.99€

Little Nightmares - 19.99€