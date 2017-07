Da Wolfenstein 2 a The Sims 4 per console: tutte le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a due importanti annunci: la localizzazione europea di Dragon Quest XI (gioco che arriverà nel Vecchio Continente nel 2018) e la versione PS4/Xbox One di The Sims 4. Non sono mancate, poi novità su Wolfenstein II: The New Colossus e sul suo interessante Season Pass, seguiti dai piani futuri di Capcom per Nintendo Switch. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire le nostre top/flop news e leggere una carrellata degli articoli più interessanti della redazione di Everyeye.it.

Le novità della settimana

Tramite un video pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube, lo sviluppatore Yuji Horii ha annunciato che Dragon Quest XII: Echoes of an Elusive Age (questo il titolo occidentale) arriverà anche in Europa e Stati Uniti. Il game designer ha dichiarato che i lavori di localizzazione sono già stati avviati, e nonostante i'atteso JRPG contenga molte linee di testo gli sviluppatori sono al lavoro per consegnare il prodotto completo prima possibile. Al momento non sono state specificate le piattaforme per Dragon Quest XI, titolo che ricordiamo è disponibile da ieri in Giappone su PlayStation 4 e 3DS con una versione per Nintendo Switch attualmente in sviluppo. Viene confermato, infine, che Dragon Quest XII: Echoes of an Elusive Age sarà tradotto in inglese, francese, spagnolo, tedesco e anche in italiano.

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Capcom ha annunciato ufficialmente di voler portare "diversi titoli " su Nintendo Switch. La compagnia nipponica, infatti, è rimasta molto soddisfatta delle oltre 450.000 unità di Ultra Street Fighter II vendute dal lancio. Al momento non è chiaro quali siano i piani concreti di Capcom, dato che la compagnia potrebbe portare sulla console ibrida alcuni dei suoi giochi multipiattaforma o proporre nuove riedizioni simili a quanto già fatto con Ultra Street Fighter II, pensate appositamente per le caratteristiche della macchina. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Electronic Arts ha confermato ufficialmente che The Sims 4, simulatore di vita pubblicato in esclusiva su PC nel 2014, arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One il 17 novembre prossimo. La compagnia ha precisato che la versione console includerà "molti" (e presumibilmente non tutti) dei contenuti aggiuntivi pubblicati su PC, e riceverà aggiornamenti costanti sul lungo periodo. Fra i bonus pre-order troveremo infine il "The Sims 4 Esterni da Sogno Stuff", un DLC che includerà oggetti come vasche idromassaggio, prodotti alla moda e decori extra.

Sempre nel corso dell'ultimo report finanziario, Capcom ha annunciato vendite in netta crescita nell'ultimo trimestre, lasso di tempo in cui la compagnia ha incassato quasi 12 miliardi di yen con entrate operative pare a 784 milioni di yen. Per l'anno fiscale in corso, la compagnia giapponese prevede di ottenere buoni risultati dal lancio di Monster Hunter XX Switch Version, atteso in Giappone per il 25 agosto, e di Monster Hunter World, quest'ultimo in uscita non più tardi del 31 marzo 2018 in tutto il mondo. Speriamo di scoprire al più presto nuovi dettagli sulla pubblicazione occidentale dell'ultimo capitolo principale della serie.

Dopo aver annunciato il raggiungimento della fase Gold, gli sviluppatori di Ninja Theory hanno confermato che Hellblade Senua's Sacrifice supporterà PlayStation 4 Pro, e nello specifico verrà offerta al giocatore la possibilità di aumentare la risoluzione mantenendo il frame a 30FPS, oppure di aumentare i frame a 60 a discapito della risoluzione. Ricordiamo che il gioco uscirà su PC e PlayStation 4 l'8 agosto 2017 esclusivamente in versione digitale a 29.99€.

Nei giorni scorsi Bethesda ha annunciato il Season Pass di Wolfenstein 2 The New Colossus, chiamato Cronache della Libertà. Il pacchetto darà accesso a ben tre avventure single player che racconteranno le vicende di altrettanti protagonisti ambientate durante la campagna principale di Wolfenstein 2. Nelle avventure di Pistolero Joe, ad esempio, vestiremo i panni dell'ex quarterback Joseph Stallion mentre abbatteremo nazisti dalle rovine di Chicago alle vastità dello spazio, mentre ne "I Diari dell'agente Ombra Letale ci infiltreremo nei bunker tedeschi in California per scoprire i segreti dell'Operazione San Andreas. Infine, nelle "Mirabolanti imprese di Capitan Wilkins" controlleremo il famoso eroe americano Gerald Wilkins, e affronteremo una pericolosa missione nell'Alaska controllata dalle forze naziste per sventare l'Operazione Sole Nero. I tre DLC saranno disponibili col Season Pass Cronache della Libertà, acquistabile al prezzo di 24.99€.

Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo ad Electronic Arts: il publisher statunitense ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2018, dicendosi estremamente soddisfatta dei risultati ottenuti. Fra i punti chiave del successo figurano le vendite nette rappresentate dal mercato digitale, che negli ultimi 12 mesi hanno rappresentato il 63% delle vendite nette complessive con una crescita annua del 23%. Risultati oltre le aspettative anche per FIFA Ultimate Team, che registra una crescita di utenza dell'11% rispetto al 2016, e per Battlefield 1, titolo giocato da più di 21 milioni di utenti.

Il flop di questa edizione spetta di diritto a Sony Interactive Entertainment. La compagnia giapponese ha annunciato un aumento di prezzo per l'abbonamento al PlayStation Plus, che varierà di 10€ per la versione annuale (da 49.99€ a 59.99€), di 5€ per la versione trimestrale (da 19.99€ a 24.99€) e di 1€ per il mensile (da 6.99€ a 7.99€). Secondo alcuni rumor, l'aumento di prezzo sarebbe dovuto all'inclusione nel PS Plus del servizio PlayStation Now, che a detta di alcuni insider dovrebbe garantire due ulteriori giochi mensili (giocabili, tuttavia, in streaming) e un film ai consueti due giochi del Plus di PlayStation 4. Speriamo di poter scoprire presto ulteriori dettagli.

Gli articoli della settimana

Uno dei titoli più interessanti della settimana appena trascorsa è senza dubbio Fortnite, nuovo titolo sviluppato da Epic Games di cui vi proponiamo la nostra recensione. Sempre in tema di review troverete anche il nostro parere definitivo su Stormblood: Final Fantasy XIV e su New Nintendo 2DS XL, seguiti dalla recensione di Sundered, il nuovo gioco degli autori di Jotun.