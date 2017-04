Da Wonder Boy The Dragon's Trap a Fatal Fury: le novità del Nintendo eShop

Puntuale come ogni giovedì pomeriggio, anche oggi Nintendo aggiorna il suo eShop con tante novità per Switch, Wii U e console della famiglia 3DS. In attesa di Mario Kart 8 Deluxe, che ricordiamo uscirà la settimana prossima, la console più recente della casa di Kyoto accoglie infatti Wonder Boy: The Dragon's Trap e ACA NEO GEO Fatal Fury, mentre su Wii U e 3DS sono disponibili rispettivamente Orbit e Breakout Defense.

Nintendo Switch

Remake dell'omonimo titolo uscito originariamente nel 1989 sy Game Gear e Sega Master System, Wonder Boy: The Dragon's Trap è un interessante platform/metroidvania bidimensionale in cui il protagonista dell'avventura è stato trasformato in una mostruosità metà umana e metà lucertola dal malvagio Drago Meka. L'unico modo per tornare alla forma umana è trovare la Croce Salamandra, un oggetto magico in grado di spezzare ogni sortilegio. Nel corso dell'avventura, che per l'occasione ha subito un completo restyling dal punto di vista grafico, esploreremo vasti scenari interconnessi gli uni con gli altri e popolati da scorbutici mostri e draghi esotici. Più avversari uccideremo e più la maledizione si rafforzerà, e sarà possibile trasformarsi in Topo, Piranha, Leone e Falco, e utilizzare le rispettive abilità per scoprire i segreti di Monster Land. Chi non apprezzasse il nuovo stile grafico realizzato per l'occasione non avrà nulla da temere: si potrà effettuare il cambio tra il comparto tecnico aggiornato e quello originale in qualsiasi momento, anche durante la partita. Tra le novità più importanti rispetto al titolo originale, infine, segnaliamo l'implementazione di tre livelli di difficoltà e di una protagonista femminile. Wonder Boy: The Dragon's Trap è disponibile per il download su Nintendo Switch a 19.99€.

Con l'ultimo aggiornamento settimanale dell'eShop di Nintendo arriva una nuova aggiunta alla collana ACA NEO GEO: si tratta di Fatal Fury, primo capitolo di una serie di picchiaduro pubblicato in Giappone nel 1991 da SNK. I giocatori prenderanno parte a brutali risse di strada in vari luoghi, con l'obiettivo di rovesciare il sanguinoso regno di terrore del gangster Geese Howard. Il titolo introdusse alcune innovazioni rispetto ai picchiaduro suoi contemporanei, fra cui il sistema Line Battle che permette ai giocatori di spostarsi tra primo piano e sfondo, nonché l'introduzione di una modalità cooperativa per due giocatori. ACA NEOGEO: Fatal Fury, è disponibile per il download su Switch a 6.99€, e come tutti i giochi dell'omonima collana permetterà agli utenti di cambiare varie impostazioni fra cui la difficoltà, e competere a livello globale ottenendo il punteggio più alto nelle classifiche.

Sconti e promozioni

Gli sconti più interessanti di questa settimana riguardano soprattutto Wii U: sulla home console della casa di Kyoto, infatti, Trine Enchanted Edition e Trine 2: Director's Cut sono scaricabili rispettivamente a 6.49€ e 8.49€, seguiti da Shadow Puppeteer a 10.49€ e da Citadale a 2.50€. Per quanto riguarda le console della famiglia 3DS segnaliamo invece sconti per Fairune (1.99€) e per Farming Simulator 14 (7.49€), ma potrete consultare la lista completa nell'ultimo paragrafo di questo articolo.

Lista completa novità

Nintendo Switch

Wonder Boy: The Dragon's Trap - 19.99€

ACA Neo Geo Fatal Fury - 6.99€



New Nintendo 3DS

Breakout Defense



Wii U

Orbit



Sconti 3DS

Farming Simulator 14 (Focus Home Interactive, €7.49)

Epic Word Search Collection (Lightwood Games, €5.99)

Epic Word Search Collection 2 (Lightwood Games, €5.99)

Splat The Difference (Lightwood Games, €4.00)

Dan McFox: Head Hunter (Lightwood Games, €1.66)

Fairune (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Petit Novel series - Harvest December (CIRCLE Entertainment, €7.99)

Tappingo (CIRCLE Entertainment, €1.99)

Football Up 3D (EnjoyUp Games, €1.97)

Darts Up 3D (EnjoyUp Games, €1.49)

Blasting Agent: Ultimate Edition (Ratalaika Games, €2.39)



Sconti Wii U

Trine 2: Director's Cut (Frozenbyte, €8.49)

Trine Enchanted Edition (Frozenbyte, €6.49)

Kung Fu FIGHT! (Nostatic Software, €1.49)

Shadow Puppeteer (Snow Cannon, €10.49)

Blasting Agent: Ultimate Edition (Ratalaika Games, €2.39)

360 Breakout (nuGAME, €4.90)

Citadale (Nitrolic Games, €2.50)

Mortar Melon (Nitrolic Games, €2.50)

Plenty of Fishies (Nitrolic Games, €2.50)

Rorrim (Nitrolic Games, €2.50)

Gravity+ (Nitrolic Games, €3.24)

Candy Hoarder (Nitrolic Games, €0.74)

A.C.E. - Alien Cleanup Elite (Nitrolic Games, €2.50)

Star Splash: Shattered Star (Snails Animation, €2.61)