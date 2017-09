Da Xenoblade Chronicles 2 a Borderlands 3: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi giorni è andato in onda un nuovo Nintendo Direct in cui sono state svelate diverse informazioni interessanti, fra le quali segnaliamo la data d'uscita di Xenoblade Chronicles 2 e la versione Switch di DOOM e di Wolfenstein II: The New Colossus. Sul fronte Sony, invece, vengono svelati alcuni dettagli sull'atteso God of War e confermato l'abbandono del game designer Bruce Straley da Naughty Dog. Si chiude infine con alcune informazioni inedite sul nuovo Borderlands e con i primi dettagli sul successo commerciale di Destiny 2. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop News e leggere alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.

Le novità della settimana

A distanza di una settimana dal lancio di Destiny 2 su PS4 e Xbox One, Activision ha svelato nelle scorse ore alcuni dati che testimoniano il successo del nuovo sparatutto sviluppato da Bungie Studios. L'FPS fantascientifico, infatti, ha visto più di un milione di giocatori sfidarsi e giocare insieme per ben otto giorni consecutivamente. Per il terzo anno di fila Destiny è al primo posto nella classifica dei giochi per console su Twitch in termini di minuti di visualizzazione, e Destiny 2 nello specifico ha totalizzato ben 600 milioni di minuti sulla piattaforma prima dell'inizio del raid. Ottime notizie anche sul fronte delle vendite digitali nella settimana di lancio, che a differenza del settore retail hanno superato quelle del primo capitolo uscito nel 2014 nello stesso lasso di tempo. Ricordiamo che Destiny 2 uscirà anche su PC il 24 ottobre.

In occasione di un'intervista al PlayStation Magazine, il game director Corey Barlog ha parlato del sistema di upgrade che gli sviluppatori di Santa Monica hanno realizzato per il nuovo capitolo della saga di God of War, in uscita esclusivamente su PlayStation 4 nei primi mesi dell'anno prossimo.

Pur non svelando molto, Barlog ha confermato che l'intento principale del team è quello di contestualizzare in maniera credibile il sistema di potenziamento all'interno del mondo di gioco, lasciandosi alle spalle quello meno complesso adottato negli episodi precedenti che richiedeva la semplice apertura del menù. Per ottenere questo risultato si è scelto di introdurre i nani mitologici Brokk ed Eitri (creatori del leggendario martello di Thor), che saranno responsabili dell'evoluzione delle abilità di Kratos e del figlio Atreus. God of War uscirà su PS4 nei primi mesi del 2018, e probabilmente scopriremo la data finale nel corso della PlayStation Experience di dicembre.

Durante il Nintendo Direct andato in onda qualche giorno fa, la casa di Kyoto ha annunciato che Xenoblade Chronicles 2 uscirà in esclusiva su Switch il primo dicembre. Oltre alla classica edizione standard (retail e digitale) sarà disponibile anche una limited edition che includerà, oltre al gioco, anche un artbook da 200 pagine, una stelbook e il CD della colonna sonora. Non mancherà, infine, anche un modello del Pro Controller opportunamente personalizzato con i loghi e i colori di Xenoblade Chronicles 2. Vi rimandiamo al nuovo video pubblicato durante l'evento Nintendo, in cui potrete dare un'occhiata a nuove ambientazioni, ai protagonisti e al sistema di combattimento.

E sempre in occasione del Nintendo Direct Bethesda ha confermato l'arrivo di due nuovi giochi per Switch: stiamo parlando di DOOM e Wolfenstein II: The New Order. Il primo, porting dell'omonimo FPS uscito nel 2016, uscirà entro la fine di quest'anno, mentre il secondo arriverà nel corso del 2018 (presumibilmente nei primi mesi). Attualmente non ci sono altri dettagli in merito, se non che la versione Switch di DOOM sarà caratterizzata da un comparto tecnico rimodellato e adattato specificamente alle specifiche hardware della console, e richiederà il download separato dell'intera modalità multiplayer (la campagna Single Player, invece, sarà presente nella cartuccia).

THQ Nordic e Rainbow Studios hanno annunciato MX vs. ATV All Out, nuovo capitolo della serie fuori strada che arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 durante i primi mesi del 2018. Il gioco mira ad essere l'esperienza definitiva per gli appassionati delle corse off road, e darà la possibilità agli utenti di personalizzare il proprio pilota e gareggiare in grandi spazi aperti a bordo di una nuova serie di veicoli, fra i quali compaiono moto da cross e ATV. Non mancherà inoltre il supporto al multiplayer locale in split screen oppure online per un massimo di 16 piloti.



Al PAX West di Seattle, Randy Pitchford ha lasciato intendere che Gearbox Software è attualmente impegnata sul nuovo Borderlands, sebbene il progetto non sia stato ancora annunciato probabilmente a causa di una precisa scelta del publisher 2K Games. Durante un'intervista ai microfoni di IGN.com, lo sviluppatore ha spiegato che la compagnia si prenderà tutto il tempo necessario prima di svelare qualcosa di concreto, in quanto un progetto del genere non si realizza certamente in breve tempo. Il reveal ufficiale, e la conseguente data d'uscita, arriveranno soltanto quando il team avrà qualcosa meritevole di essere svelato al pubblico. Secondo alcuni rumor, Borderlands 3 dovrebbe arrivare nel prossimo anno fiscale, ossia nel periodo compreso fra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta a Larian Studios: la compagnia ha pubblicato nei giorni scorsi la versione definitiva di Divinity Original Sin II, e l'atteso RPG ha occupato la prima posizione dei prodotti più venduti su Steam, superando per qualche ora anche le vendite di PlayerUknown's Battlegrounds. Per quanto si sia tratto soltanto di una vittoria temporanea, è comunque un risultato incoraggiante e decisamente positivo, che testimonia il grande interesse della community verso il progetto.

Il flop odierno lo assegniamo invece a Naughty Dog: dopo quasi vent'anni, Bruce Straley ha annunciato di aver lasciato lo studio, definendo questa scelta come la più difficile della sua intera carriera. Purtroppo lo sviluppatore non ha svelato quali saranno i suoi progetti lavorativi futuri, limitandosi a ringraziare tutti i colleghi di lavoro fra chi Neil Druckmann ed Amy Hennig, con i quali ha lavorato a stretto contatto alla saga di Uncharted.

Gli articoli della settimana

