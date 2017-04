Da Yooka-Laylee a Crawl: le novità della settimana sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment aggiorna il PlayStation Store con diverse novità di rilievo per i giocatori PS4: il gioco più importante di questa settimana è senza dubbio Yooka-Laylee, platform game finanziato grazie ad una campagna kickstarter di successo e finalmente disponibile per il download o in versione retail, a cui segue il dungeon crawler Crawl ed MX vs. ATV 2017 Official Track Edition. Ritornano inoltre gli immancabili Sconti di Pasqua, che permetteranno agli utenti di acquistare a prezzo ridotto molti titoli per PS4, PS3 e PSVita.



PlayStation 4

Sviluppato da Playtonic, software house indipendente che accoglie tra i propri membri alcuni ex dipendenti di Rare, Yooka-Laylee è un intrigante platfomr open world che ci consentirà di esplorare mondi giganteschi e animati da uno stile grafico unico, incontrare (e affrontare) personaggi unici e raccogliere tanti splendidi tesori nei panni di Yooka e Laylee in un'avventura per fermare il malvagio Capital B. Ognuno dei due personaggi può vantare abilità uniche, la cui combinazione sarà fondamentale per risolvere gran parte degli enigmi pensati dagli sviluppatori, ma sarà possibile anche sbloccare nuove mosse e scegliere i mondi da espandere creando aree di gioco ancora più grandi. Come da tradizione del genere, ci aspetteranno anche battaglie con boss di fine livello, corse nei vagoni dei treni, una modalità cooperativa e anche il supporto al multiplayer. Yooka-Layle è acquistabile sia in versione retail che in digitale sul PS Store a 39.99€.

Dai platform open world si passa ai dungeon crawler: in Crawl i giocatori prenderanno il controllo dei mostri, useranno trappole spietate e bestie terribili al solo scopo di uccidere il classico eroe chiamato a sradicare il male. Una volta preso il suo posto, però, toccherà proprio a noi scappare e fronteggiare la minaccia. Il titolo supporta la cooperativa a 4 giocatori in locale, e in questa modalità un solo utente vestirà i panni dell'eroe e gli altri dovranno far in modo di eliminarlo controllando creature sovrannaturali, trappole e insidie di vario tipo. Sono presenti anche alcuni elementi da gioco di ruolo, fra cui l'aumento di livello che porterà a migliorare le nostre statistiche e ad ottenere anche potenti armi e oggetti magici. Ogni partita, però, durerà 30 minuti, e di conseguenza il tempo per potenziarsi sarà estremamente limitato (e in quello stesso frangente gli avversari potranno evolversi e lanciarci contro demoni, draghi e guerrieri non morti, per un totale di oltre 60 mostri). Crawl è disponibile su PS Store a 14.99€ (o 11.99€ per gli abbonati al Plus).

Sconti e promozioni

Sony Interactive Entertainment ha dato il via agli Sconti di Pasqua, una serie di offerte che permetteranno ai giocatori di acquistare titoli PS4, PS3 e PSVita a prezzo ridotto. Partendo con la console Current Gen, segnaliamo titoli del calibro di Battlefield 1 e Overwatch: Origins Edition venduti rispettivamente a 34.99€ e 39.99€, seguiti da Rise of the Tomb Raider a 24.99€ e Grand Theft Auto V a 34.99€. Su PlayStation 3 troveremo (oltre allo stesso GTA V venduto qui a 19.99€) invece BioShock Infinite: Edizione Finale (8.99€) ed NBA 2K17 (19.99€), mentre su PlayStation Vita sono disponibili titoli del calibro di Persona 4 (4.99€), Digimon Story Cyber Sleuth (9.99€), Rayman Legends (6.99€) e Tales of Hearts (7.99€). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Lista completa novità

Horse Racing 2016

10 Aprile - 21.99€



Yooka-Laylee

11 Aprile - 39.99€



Euro Fishing

11 Aprile -



MX vs. ATV 2017 Official Track Edition

11 Aprile - 39.99€



Crawl

11 Aprile - 14.99€



Kero Blaster

11 Aprile - 11.99€



Lichtspeer

11 Aprile - 9.99€



Snow Moto Racing Freedom

11 Aprile - 29.99€



Aaero

11 Aprile - 14.99€



Skyforge

11 Aprile - Gratis



StarBlood Arena

12 Aprile - 39.99€



Digerati Family Friendly Bundle

12 Aprile



Dying: Reborn Ultimate Bundle

12 Aprile



PlayStation Vita

Dying: Reborn

12 Aprile



A Rose in the Twilight

14 Aprile