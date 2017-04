Dai Guardiani della Galassia a Full Throttle Remastered: le novità del PS Store

Il PlayStation Store si aggiorna come ogni martedì pomeriggio con diverse novità per gli utenti PlayStation 4 e PlayStation Vita. sulla Home console della compagnia nipponica arriva il primo episodio di Marvel's Guardiani della Galassia: Telltale, mentre entrambe le piattaforme accoglieranno Full Throttle Remastered. Sempre in ottica di rimasterizzazioni segnaliamo anche l'arrivo di Wonder Boy: The Dragon's Trap, a cui seguono lo sparatutto a scorrimento orizzontale Rise & Shine e nuovi sconti di Pasqua su titoli del calibro di NiOh.



Marvel's Guardiani della Galassia: Telltale è il primo episodio di una nuova serie di avventure grafiche che ci porterà a viaggiare insieme all'omonima sgangherata banda di fuorilegge sulla scia di una battaglia dalle tinte epiche. In questo ciclo di cinque episodi vivremo una storia originale con protagonisti Star Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot, raccontata nel tradizionale stile di Telltale dove le nostre azioni e decisioni determineranno il percorso della storia di ogni giocatore. Marvel's Guardiani della Galassia: Telltale - Episodio 1 è scaricabile su PlayStation 4 a 6.49€, ma dobbiamo segnalare l'assenza di un qualsiasi tipo di localizzazione italiana.

Il secondo gioco di cui vogliamo parlarvi è Full Throttle Remastered: si tratta di un'avventura grafica firmata Tim Schafer e pubblicata originariamente nel 1996 da LucasArt. Il gioco narra le vicissitudini di Ben Throttle, rude ma onesto leader della banda di motociclisti chiamata "Polecat", che si ritrova invischiato in una storia in cui si intrecceranno atti eroici, assassini e chilometri di asfalto a perdita d'occhio. A distanza di ben 22 anni dal suo esordio, Full Throttle approda su PlayStation 4 e PlayStation Vita sfoggiando una veste grafica disegnata a mano e in alta risoluzione, accompagnata da musica e audio completamente rimasterizzati. Gli utenti potranno passare dalla versione classica a quella del 2017 in ogni momento, nonché mixare l'audio e modificare l'interfaccia utente a proprio piacimento. Qualora foste interessati, Full Throttle è disponibile a 14.99€ con supporto al Cross Buy fra PS4 e PSVita.

Uscito nel gennaio del 2017 in esclusiva temporale su PC e Xbox One, Rise & Shine è un'interessante combinazione tra uno sparatutto arcade e un puzzle platform sviluppato da Adult Swim Games. In questa nuova avventura, l'obiettivo dei giocatori sarà quello di risolvere vari enigmi guidando personalmente i propri proiettili attraverso intricati labirinti, ma anche quello di affrontare armate quasi infinite di robot letali, boss enormi e gigantesche ruote della morte, oltre agli immancabili zombie assetati di sangue. Per quanto riguarda il comparto tecnico/artistico, ogni livello sarà composto da illustrazioni disegnate a mano, con scroll dei layer a velocità diverse e un effetto di parallasse che farà sembrare ogni nostro passo in avanti come l'apertura di un nuovo orizzonte.

In attesa delle consuete offerte settimanali del PS Store, qualche giorno fa Sony ha ampliato la lista degli Sconti di Pasqua, includendo diversi nuovi titoli per PlayStation 4. Gli appassionati di Action RPG troveranno pane per i loro denti con NiOh, ultima fatica di Team Ninja disponibile in esclusiva sulla console Sony a 39.99€. Tra gli altri sconti segnaliamo anche la Deluxe Edition del recente Ghost Recon: Wildlands (scaricabile a 49.99€) e anche la versione standard di FIFA 17 a 24.99€. La lista non finisce qui, e include anche giochi del calibro di Rise of the Tomb Raider (24.99€) e Overwatch: Origins Edition (39.99€), e per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Guardians of the Galaxy A Telltale Series - Episodio 1 - 6.49€

Guardians of the Galaxy A Telltale Series - Season Pass - 23.99€

Full Throttle Remastered - 14.99€

Wonder Boy The Dragon's Trap - 19.99€

The Disney Afternoon Collection - 19.99€

ATV Renegades - 39.99€

Cosmic Star Heroine - 14.99€

Late Shift - 12.49€

Rise & Shine - 16.99€

Flinthook - 13.49€

Shiness The Lightning Kingdom - 29.99€

Use Your Words - 14.99€

Zheros -

Stern Pinball Arcade - Gratis

VR Invaders - Complete Edition - 17.99€

Digerati Bundle 4 Pack Part 2 -

Shred It!

Bandit Six: Combined Arms

Portal Knights Demo

Deformers

The Silver Case



Full Throttle Remastered - 14.99€