Dai rumor su Destiny 2 a Dragon Quest XI: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti del panorama videoludico. In questi sette giorni Bungie Studios si è trovata inaspettatamente sotto i riflettori a causa dei rumor su Destiny 2, sequel del popolare sparatutto in prima persona che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe uscire entro la fine di quest'anno. Passando invece ai giochi di ruolo, Square Enix ha svelato nuovi dettagli sull'atteso Dragon Quest XI (nonché il giorno in cui, finalmente, svelerà la data d'uscita per il mercato giapponese) e sul primo DLC di Final Fantasy XV, mentre From Software ha pubblicato una nuova patch per Dark Souls III che sblocca il frame rate del gioco su PlayStation 4 Pro. Continuate a seguirci su Videogame News per ulteriori dettagli, compresa l'inaugurazione del Progetto "PlayStation Heroes" di Sony e il nuovo titolo in sviluppo presso Creative Assembly.



Le novità della settimana

Qualche giorno fa è stato diffuso in rete quello che sembra essere il primo poster ufficiale di Destiny 2. L'immagine in questione, a cui potrete dare un'occhiata nella nostra news, mostra le tre classi dei personaggi già presenti nel primo capitolo, il presunto titolo del gioco (soltanto "Destiny 2", senza alcun sottotitolo) e l'apparente data d'uscita fissata per l'8 settembre di quest'anno. Pare inoltre che esattamente come nel prequel, anche stavolta gli utenti PlayStation potranno contare sull'esclusiva temporale dei contenuti aggiuntivi e, forse, anche della versione beta che secondo le indiscrezioni dovrebbe uscire nel mese di giugno. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni a riguardo, che potrebbero arrivare anche nelle prossime ore.



Tramite un post ufficiale sul proprio sito, Creative Assembly ha confermato di essersi messa al lavoro su un nuovo episodio di Total War, la sua celebre serie di strategici in tempo reale messa temporaneamente in pausa durante lo sviluppo del recente Halo Wars 2. Veniamo a sapere che il design di gioco della produzione è già ben definito, e la creazione degli asset si trova ad uno stadio avanzato. Il nuovo Total War manterrà il focus sulla caratterizzazione dei personaggi, uno dei cavalli di battaglia del franchise, con le figure storiche che rappresenteranno una priorità per lo studio britannico. Per adesso non abbiamo dettagli in merito all'epoca in cui il gioco sarà ambientato, ma alcune speculazioni vogliono la ripresa di periodi storico-realistici dopo la parentesi fantasy di Total War: Warhammer.



Square Enix ha svelato nuovi dettagli su Episode Gladiolus, primo contenuto aggiuntivo per Final Fantasy XV in uscita il 28 marzo su PlayStation 4 e Xbox One. Il DLC vedrà l'introduzione di un sistema di combattimento adattato alle capacità di Gladio, decisamente diverse dal protagonista principale del gioco, e si fonderà soprattutto sulle parate e sui contrattacchi seguiti dalle meccaniche inedite "Valor" e "Rage". L'espansione è ambienta in un luogo non accessibile nel gioco originale, dove sarà possibile ottenere oggetti esclusivi, e una volta portata a termine verranno sbloccate anche due nuove modalità di gameplay: "Score Attack" e "Final Trial". Ricordiamo infine che Episode Gladiolus è incluso nel Season Pass di Final Fantasy XV, ma è acquistabile anche separatamente a 4.99€ (per una longevità di circa 2-3 ore).



E continuando a parlare di Square Enix, la compagnia nipponica ha svelato nuove informazioni su Dragon Quest XI, atteso JRPG che uscirà quest'anno in Giappone su PlayStation 4, Nintendo Switch e 3DS. Entrambe le versioni, portatile e casalinga, utilizzeranno il sistema di combattimento consolidato nei capitoli precedenti, ma ci saranno alcune sostanzali differenze: su Home Console i giocatori potranno muovere liberamente sia i personaggi che la telecamera, che potrà essere impostata in modalità "auto-focus" per concentrarsi sulla battaglia, mentgre su 3DS sarà presente una modalità 2D che riprende lo stile grafico dei primi capitoli della serie, assieme ad una veste grafica in 3D più moderna molto simile a quanto già visto nel recente Dragon Quest VII. Square Enix ha dichiarato infine che annuncerà la data d'uscita giapponese di Dragon Quest XI il prossimo 11 aprile nel corso di uno show trasmesso in streaming su Youtube.



In occasione dell'ultimo incontro con gli investitori, GameStop ha dichiarato di essere rimasta molto impressionata dalle potenzialità di Project Scoprio, la nuova console di Microsoft in arrivo entro la fine del 2017. Tony Bartel, Chief Operating Officer della catena, pur confermando di non poter rivelare più informazioni di quelle già note, ha dichiarato che la nuova console di Microsoft è un sistema molto potente costruito davvero per il 4K. La compagnia vede inoltre Project Scorpio come una macchina gaming-centrica, una console davvero performante che spingerà gli sviluppatori a sfruttarne quanto possibile le sue caratteristiche.



Top & Flop News

Il top di oggi spetta di diritto a From Software: la compagnia giapponese ha annunciato qualche giorno fa l'arrivo di una nuova patch per Dark Souls 3 che, oltre a preparare il gioco per il secondo (e ultimo DLC) in arrivo il 28 marzo, avrebbe anche migliorato il frame rate su PlayStation 4 Pro. L'aggiornamento in questione è finalmente disponibile, e dai primi test effettuati sulla home console di Sony è possibile vedere come il gioco si assesti ad una media di circa 45-50 frame al secondo, rendendo l'azione sicuramente più fluida rispetto a quanto già visto sull'originale PlayStation 4 e su Xbox One. Si tratta senza dubbio di una buona notizia per i possessori di PS4 Pro, che potranno dunque testare i miglioramenti sul gioco From Software qualche giorno prima dell'uscita dell'ultima espansione:The Ringed City.



Il flop di questa edizione lo assegniamo invece a Nintendo: Tatsumi Kimishima, il presidente della compagnia, nel corso di un intervista al Nikkei Asian Review ha confermato che Super Mario Run non ha rispettato le aspettative della casa di Kyoto, probabilmente a causa della formula "Free to Start" che non ha convinto pienamente gli utenti iOS (su Android, invece, il gioco è uscito solo da due giorni). Su oltre 100 milioni di download, infatti, le vendite totali sono state poco soddisfacenti, e addirittura il recente Fire Emblem Heroes (che usa invece la tradizionale formula Free to Play) è riuscito a piazzarsi al 48° posto nella classifica dei giochi più venduti sull'App Store statunitense, lasciandosi alle spalle Super Mario Run al 117° posto.



Gli articoli della settimana

Il titolo indubbiamente più discusso di questa settimana appena trascorsa è Mass Effect Andromeda; vi proponiamo la recensione del nuovo titolo fantascientifico di BioWare che racconta le avventure dei fratelli Ryder nella misteriosa galassia di Andromeda, nella quale saranno chiamati a trovare una nuova casa per l'umanità. Sempre in tema di review troverete anche il nostro parere su Toukiden 2 e su L'Arca del Tempo: La scelta di Raven, ricordandovi che quest'ultimo è il primo (e presumibilmente unico) DLC per Gravity Rush 2 scaricabile gratuitamente sul PSN da qualche giorno.