Dai rumor su Red Dead Redemption 2 a Death Stranding: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. In questi giorni sono circolati diversi rumor sull'ipotetica data d'uscita di Red Dead Redemption 2, ma non sono mancati annunci del tutto inediti per il franchise Persona. Dal canto suo, Activision ha colto l'occasione per svelare il successo di vendite di Crash: N. Sane Trilogy, mentre Blizzard ha dichiarato di avere diverse idee in cantiere per la realizzazione di nuove IP. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le top/flop della settimana e leggere alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Il presidente di Blizzard Entertainment Mike Morhaime ha parlato dei prossimi piani della compagnia, dichiarando che la software house sta prendendo in considerazione una serie di idee interessanti per la realizzazione di nuove IP. Anche se il focus principale dell'azienda rimane il supporto alla fanbase con la pubblicazione di nuovi contenuti per i suoi giochi attualmente in vendita, Morhaime ha confermato che Blizzard è al lavoro su diversi progetti inediti, e sta prendendo in considerazione anche nuove piattaforme come quelle mobile. Di recente il team ha assunto il game designer dietro le prime due stagioni di The Walking Dead sviluppate da Telltale Games, e quindi uno dei prossimi progetti potrebbe vedere coinvolto attivamente il developer. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.

Di recente Square Enix ha pubblicato i suoi risultati finanziari relativi al trimestre fiscale conclusosi il 31 giugno 2017, ritenendosi molto soddisfatta grazie al successo riscosso principalmente da NieR Automata e da Final Fantasy XIV. Pur essendo diminuite le vendite retail, negli ultimi mesi la compagnia ha registrato un netto incremento per quelle digitali soprattutto per NieR Automata, mentre Final Fantasy XIV ha visto incrementare in modo significativo il numero di giocatori abbonati ogni mese grazie all'uscita dell'espansione Stormblood.

I publisher Grey Box e Six Foot hanno annunciato che RIME, l'eccezionale puzzle adventure sviluppato da Tequila Works uscirà su Nintendo Switch il 14 novembre negli Stati Uniti e il 17 novembre in Europa. La versione Switch del titolo sarà disponibile sia in versione digitale a 34.99€ che nei negozi a 44.99€, e quest'ultima comprenderà un codice per scaricare la soundtrack del gioco realizzata da David Garcia Diaz.

Si ritorna a parlare di Death Stranding: in occasione del Siggraph 2017 di Los Angeles, Guerrilla Games e Kojima Productions hanno svelato che il Decima Engine alla base del gioco utilizzerà un sistema avanzato per gestire gli effetti atmosferici della nebbia. Il team di Hideo Kojima necessitava di un sistema di dispersione atmosferica ottimizzato per il rendering realistico, e per questo motivo lo studio ha deciso di impiegare un modello di nebbia analitico combinato con un modello di dispersione atmosferica precalcolato. Grazie a questa combinazione, gli effetti della nebbia verranno calcolati direttamente quando la scena sarà renderizzata, tenendo conto delle luci che illuminano l'ambiente. Nella nostra news potrete dare un'occhiata ad un video che mostra in azione gli effetti di questa tecnologia. Ricordiamo infine che Death Stranding è in sviluppo esclusivamente su PlayStation 4.

A giudicare da alcuni report comparsi sul web, alcuni grandi retailer americani avrebbero cambiato nei giorni scorsi la data d'uscita di Red Dead Redemption 2 nelle schede presenti nei loro database. Secondo i rivenditori in questione, infatti, l'atteso western di Rockstar Games uscirà il 3 aprile 2018, che corrisponde all'inizio del prossimo anno fiscale nonché finestra di lancio confermata più volte dagli sviluppatori e dal publisher Take Two. Fino ad oggi, infatti, sappiamo che il titolo uscirà nel corso della primavera senza però avere informazioni più precise. Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori dettagli sulla questione.

Durante l'evento Persona Super Live P-Sound Bomb!!! 2017 tenutosi alcuni giorni fa, Atlus ha annunciato ufficialmente ben tre nuovi progetti legati alla serie Persona.

Il primo è Persona Q2, seguito dell'omonimo dungeon crawler che uscirà ancora una volta in esclusiva su Nintendo 3DS, mentre gli altri due sono Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night. Questi ultimi due sono in sviluppo soltanto su PlayStation 4 e PlayStation Vita, mentre il lancio dei tre giochi è previsto nel corso del 2018 in Giappone. Speriamo di ricevere presto conferme sull'eventuale localizzazione occidentale.

Top& & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo ad Activision: durante l'ultima conferenza finanziaria, il CEO della compagnia ha parlato degli ottimi risultati di vendita di Crash N. Sane Trilogy, dichiarando che il gioco ha superato le aspettative del publisher a tal punto da incoraggiare fortemente lo sviluppo di altri remaster in futuro. Considerando che nelle scorse settimane sono apparsi in rete rumor che parlavano di possibili remake/remaster di titoli come Crash Team Racing e Spyro the Dragon, potrebbe soltanto essere questione di tempo prima di assistere al vero e proprio annuncio ufficiale.

Il flop odierno spetta invece a Bluehole: con l'ultimo aggiornamento disponibile nella regione pubblica di prova di Playerunkown's Battlegrounds, sembra che alla fine dei match giocati in questa modalità i giocatori non stiano ricevendo i BP che di norma gli spetterebbero. Si tratta della valuta in-game utilizzata per l'apertura di box contenenti vari oggetti cosmetici da applicare al proprio personaggio. Gli sviluppatori sono al corrente del problema, e hanno confermato su Twitter di essersi subito messi al lavoro per risolvere il bug.

Gli articoli della settimana

Nella settimana appena trascorsa sono state molte le recensioni su Everyeye.it: partendo dalle brutte notizie vi segnaliamo la review di Patapon Remastered, riedizione PS4 dell'omonimo gioco uscito su PSP minata purtroppo da gravi problemi di input lag. Sempre su PlayStation 4 vi segnaliamo anche il nostro parere su SUPERHOT PS4, mentre sul fronte Xbox One troverete la recensione dell'intrigante Tacoma. Chiudiamo infine con due ultime review: quella dell'intrigante strategico Shadow Tactics Blades of the Shogun in versione console, e quella di NiOh: Onore sprezzante, secondo DLC dell'Action RPG del Team Ninja.