Dal Boost Mode di PS4 Pro alla nuova IP di Bioware: le news della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le notizie videoludiche più importanti della settimana. Sono state diverse le novità di questi sette giorni, tra le quali non possiamo non segnalarvi l'annuncio del racing game GTR 3 e i primi rumor su Far Cry 5, che secondo un leak di Gamestop dovrebbe uscire proprio quest'anno. Tra le sorprese, invece, possiamo annoverare senza dubbio la nuova Boost Mode per PlayStation 4 Pro, che farà la sua comparsa nell'aggiornamento 4.50 e permetterà un miglioramento del frame rate in tutti i giochi che non hanno ricevuto l'apposita patch per il supporto a Pro. Non manca, infine, qualche indiscrezione sulla nuova IP di Bioware, attesa approssimativamente nei primi tre mesi del 2018.

Le novità della settimana

Come riferito dal portale Website SG Gaming Info, il nome di Far Cry 5 è comparso improvvisamente all'interno dei listini di Gamestop. Sebbene il gioco non sia mai stato annunciato ufficialmente da Ubisoft, la finestra di lancio sarebbe insolitamente vicina: novembre 2017. I responsabili del sito hanno contattato in seguito un punto vendita del noto retailer per ottenere informazioni in merito, ricevendo conferme sia sul nome che sulla finestra di lancio citata in precedenza. Dal canto nostro, vi consigliamo di prendere la notizia con la dovuta cautela, almeno in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Ubisoft circa l'esistenza di Far Cry 5.



Simbin UK (software house composta prevalentemente da ex membri di Sector3) ha annunciato di essere al lavoro su GTR 3, nuovo episodio della popolare serie di Racing Game in arrivo l'anno prossimo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. GTR 3 sarà sviluppato con l'Unreal Engine, e la prima immagine (a cui potrete dare un'occhiata nella nostra news) sembra confermare la presenza del meteo dinamico, anche se al momento si tratta di una caratteristica non confermata dagli sviluppatori. Il team sta lavorando duramente al progetto con l'obiettivo di presentare una build giocabile entro i prossimi mesi, e sta anche assumendo nuovo personale per la sede di Manchester.



La nuova IP di BioWare, di cui si è iniziato a parlare per la prima volta durante l'E3 2014, è prevista per l'inizio del 2018 e punta ad offrire meccaniche di gioco inedite collocate in mondi vasti e tipici delle opere fantascientifiche e fantasy per cui la software house è nota. Il CEO di Electronic Arts Andre Wilson ha svelato qualche nuovo dettaglio sul progetto di BioWare, confermando innanzitutto la pubblicazione nei primi mesi del 2018. Questo nuovo gioco proporrà meccaniche di gameplay inedite, nuove storie e un universo originale, e secondo l'editore avrà le potenzialità per cambiare il modo in cui le persone concepiscono un titolo action, unendo i giocatori in modi mai visti prima d'ora. Il CEO di EA, infine, ha confermato che non si tratterà di un gioco di ruolo, ma di un'avventura action anche se non mancherà una profonda progressione del personaggio.



Gli sviluppatori di Bebylon Battle Royale, titolo in lavorazione per la realtà virtuale, si sono espressi di recente sulle potenzialità grafiche di Project Scorpio, sostenendo che la qualità visiva finale dei giochi dipenderà interamente dalla volontà degli sviluppatori. Questa dichiarazione si allinea dunque con quanto affermato da Albert Penello di Microsoft: gli sviluppatori avranno la piena libertà di sfruttare le caratteristiche tecniche dell anuova Xbox nella maniera che riterranno più appropriata. Di recente sono trapelati alcuni documenti che rivelerebbero le presunte caratteristiche tecniche della piattaforma, confermando una potenza complessiva compresa tra i 6.5 e i 7 TeraFlops, e un totale di 13GB di RAM (12GB GDDR5X e 1GB DDR3).



Continuando a parlare di console, l'aggiornamento 4.50 (ancora in fase beta) per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro ha svelato la presenza di una nuova caratteristica interamente dedicata al secondo modello: la Boost Mode. Attivando questa feature dal menù di sistema, infatti, tutti i giochi che non hanno ricevuto gli appositi aggiornamenti per PS4 Pro potranno comunque sfruttare la maggiore potenza della console per ottenere diversi vantaggi, primo su tutti una maggiore stabilità del frame rate. I primi test effettuati sulla Boost Mode hanno dato risultati incoraggianti, soprattutto con titoli generalmente instabili come The Evil Within e Bloodborne. Rimaniamo in attesa di scoprire quando l'aggiornamento 4.50 sarà disponibile in via ufficiale.

L'ultimo numero di Weekly Famitsu include un'intervista a Ichiro Hazama e Takeo Kujiraoka, rispettivamente producer e director di Dissidia Final Fantasy, titolo disponibile da diverso tempo per cabinati arcade in Giappone. Il fighting game ispirato all'universo di Final Fantasy è atteso anche in Occidente in versione console, ma sfortunatamente non ci sono ancora novità riguardo la sua data d'uscita o sulle piattaforme di destinazione. Ciò che invece è stato confermato è che il titolo presenterà una Story mode, sebbene il focus principale degli sviluppatori rimarrà incentrato sul puro gameplay. Takeo Kujiraoka ha aggiunto inoltre che il titolo potrebbe fare il suo esordio negli eSports in futuro, anche se al momento non vi è alcun annuncio in merito.

Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta a Nintendo: la pubblicazione di Fire Emblem Heroes su dispositivi Android e iOS sembra aver convinto gli investitori, dato che le azioni della casa di Kyoto hanno guadagnato un +6.3% alla borsa di Tokyo. Lo strategico sviluppato da Intelligent System è un free to play che sfrutta le microtransazioni, e proprio per questo motivo rispetto al recente Super Mario Run potrebbe generare maggiori guadagni nel lungo periodo.

Il flop odierno lo assegniamo invece a Mad Catz: la compagnia ha illustrato gli ultimi dati finanziari durante un incontro con gli investitori, e purtroppo la situazione economica non è particolarmente rosea in quanto l'azienda sta ancora facendo i conti col fallimento commerciale di Rock Band 4. Nel 2015, infatti, Mad Catz aveva co-finanziato lo sviluppo del titolo musicale, occupandosi anche del publishing, della distribuzione e ovviamente della produzione delle varie periferiche, Il gioco purtroppo non ha ottenuto il successo sperato, e il fallimento del progetto ha causato perdite per oltre 11 milioni di dollari. A seguito delle ingenti perdite, la compagnia ha quasi dimezzato il numero di dipendenti passando da 225 a 11, con l'obiettivo di contenere i costi.



Gli articoli della settimana

NiOH è certamente uno dei giochi PlayStation 4 più attesi del 2017, e noi abbiamo già avuto l'occasione di recensirlo trovandoci di fronte ad un Action RPG eccezionale, impreziosito da uno dei combat system mai visti nel panorama del genere. Sul fronte Nintendo, invece, vi proponiamo la recensione di Poochy & Yoshi's Woolly World, intrigante platform già uscito due anni fa su Wii U che arriva in versione portatile arricchito da nuovi livelli in cui sarà possibile controllare Poochy, il cagnolino di stoffa che accompagna Yoshi nel corso delle sue avventure. Continuando a parlare di Nintendo, vi proponiamo infine uno Speciale su Switch, nel quale analizziamo in maniera più approfondita ciò che la nuova home console rappresenta per la casa di Kyoto,