Dal Game Pass di Xbox a Middle-earth: Shadow of War: le novità della settimana

Le novità della settimana

Microsoft ha annunciato qualche giorno fa l'arrivo di Xbox Game Pass, nuovo servizio in abbonamento che permetterà agli utenti di accedere ad oltre cento titoli del catalogo One e 360 pagando 9.99€ al mese. Questo servizio includerà titoli di publisher come 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Focus Home Interactive, SEGA, SNK, THQ Nordic, Deep Silver, Warner Bros, Microsoft Game Studios e tanti altri, e fra i primi giochi disponibili troveremo Halo 5 Guardians, Payday 2, NBA 2K16, LEGO Batman e Soulcalibur 2. Come se non bastasse, ogni mese verranno aggiunti nuovi giochi al servizio, e gli abbonamenti godranno anche di uno speciale sconto del 20% sui giochi e del 10% sui DLC, solamente fino a quando il titolo base sarà presente nel catalogo di Xbox Game Pass. Il servizio verrà lanciato in primavera in ben 27 paesi (Italia inclusa), e già adesso alcuni utenti selezionati dal programma Xbox Insider potranno provarlo con un numero limitato di titoli.



E rimanendo in tema di annunci, Milestone ha confermato di essere al lavoro su Gravel, una nuova IP dedicata al mondo delle quattro ruote in uscita durante l'estate su PlayStation 4 (con supporto a PS4 Pro), Xbox One e PC Windows. Ci troviamo di fronte ad un racing game incentrato sulle corse off road, che metterà a disposizione degli utenti varie modalità tra ci Wild Rush, Cross Country, Speed Cross e Stadium Circuit. Novità anche sul comparto tecnico, che questa volta sarà basato interamente sull'Unreal Engine 4, e Milestone ha anche colto l'occasione per annunciare anche Gravel Channel, show TV interno al gioco che accompagnerà i giocatori nella loro scalata al successo.



Il producer di Guerrilla Games Lamber Wolterbeek Muller ha svelato di recente i tempi di sviluppo e il budget utilizzato per completare Horizon Zero Dawn, ottimo Action RPG uscito il primo marzo in esclusiva su PlayStation 4. Il gioco è costato in totale circa 47 milioni di euro, finanziati ovviamente dal publisher Sony Interactive Entertainment, e ha richiesto un totale di sei anni di lavoro. La pre-produzione, infatti, è iniziata nel 2010 quando un piccolo team di 20 persone si è riunito per presentare i primi concept, mentre il resto della squadra lavorava a Killzone 3 e Killzone Shadow Fall. Da allora, il team ha raggiunto un numero massimo di 250 dipendenti, a cui però bisogna aggiungere anche 100 collaboratori esterni di un team cinese che si è occupato in gran parte del lato artistico del gioco.



Ninja Theory ha annunciato che Hellblade Senua's Sacrifice ha raggiunto la fase Alpha dello sviluppo: ad oggi, infatti, il titolo è giocabile per intero dall'inizio alla fine. I lavori continueranno ancora per diversi mesi, in quanto alcune parti della produzione hanno bisogno di alcune modifiche, e più in generale lo studio vuole apportare ulteriori miglioramenti al comparto tecnico. Anche la fase di test si preannuncia piuttosto lunga, poiché la software house vuole essere sicura di consegnare agli utenti un titolo rifinito sotto ogni punto di vista. Hebblade Senua's Sacrifice è atteso entro quest'anno su PlayStation 4 e PC Windows.



Warner Bros Interactive ha svelato ufficialmente La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra, il sequel dell'action game basato sull'universo del Signore degli Anelli pubblicato due anni fa. Sviluppato ancora una volta da Monolith Productions,, il titolo darà un seguito alla storia originale di Talion e Celebrimbor, che dovranno spingersi oltre le linee nemiche per creare un esercito e far ribellare l'intera Mordor contro Sauron, il Signore Oscuro. In La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra i giocatori possiedono un nuovo Anello del Potere, e saranno chiamati ad affrontare nemici letali come Sauron e i suoi Nazgul in un'epica battaglia senza esclusione di colpi. Ritorna anche l'apprezzato sistema Nemesis, che questa volta è applicato all'intero mondo di gioco e farà in modo che non soltanto i nemici ma anche ambienti ed NPC verranno plasmati dalle azioni e dalle decisioni del giocatore. creando così un mondo personalizzato e unico. La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor uscirà su PS4, Xbox One, Steam e Windows Store il 25 Agosto di quest'anno.



In occasione della GDC 2017 di san Francisco, un rappresentante di Microsoft ha dato nuove informazioni sui benefici che il Cloud avrà sul misterioso Crackdown 3, spiegando che la suddetta tecnologia permetterà di potenziare il motore fisico del gioco e la distruttibilità degli ambienti. Come potete vedere nell'immagine riportata nella nostra news, durante l'evento sono state comparate le prestazioni di Crackdown 3 su una macchina locale (ossia un PC di fascia alta) e su una Xbox One col supporto al Cloud di Microsoft Azure, dimostrando come in quest'ultimo caso il gioco riesca a gestire un notevole volute di esplosioni e mantenendo al contempo i 30 FPS. Microsoft ha sottolineato infine che la tecnologia sarà di particolare aiuto nel multiplayer, dove diversi utenti interagiranno nello stesso mondo di gioco condiviso.



Top & Flop News

Il top di oggi non possiamo che assegnarlo a Nintendo; il nuovo The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato accolto infatti in maniera decisamente positiva dalla stampa nazionale ed estera, che ha premiato l'ultima avventura di Link con voti molto alti. Ad oggi, infatti, il gioco può vantare un metacritic pari a 98/100. Di fatto il nuovo capitolo della serie Nintendo è il quarto videogioco col Metascore più alto di sempre, preceduto soltanto da The Legend of Zelda Ocarina of Time, Tony Hawk's Pro Skater 2 e Grand Theft Auto IV, ultimo titolo a ricevere un punteggio di 98. Dal 2008 (anno di uscita di GTA 4), nessun altro progetto ha ricevuto valutazioni così elevate. Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile dal 3 marzo esclusivamente su Nintendo Switch e Wii U.



Il flop di questa edizione spetta invece ad Electronic Arts: rispondendo ad una domanda su Twitter, un rappresentante di BioWare ha confermato che Mass Effect Andromeda non godrà del doppiaggio in italiano: il titolo avrà solamente i sottotitoli nella nostra lingua, mentre le voci non saranno tradotte per la prima volta nella storia del franchise (almeno per quanto riguarda i capitoli principali). I motivi alla base di questa decisione non sono chiari, ma in ogni caso la notizia ha già deluso moltissimi giocatori che si sono detti disposti persino a disdire il pre-order e a non acquistare il gioco a causa della mancanza del doppiaggio.



Gli articoli della settimana

