Dal nuovo Life is Strange a Destiny 2: tutte le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. Activision ha colto l'occasione per mostrare ufficialmente il gameplay di Destiny 2, mentre Ubisoft ha annunciato la data di lancio dell'atteso South Park: Scontri Di-Retti. Passando alle indiscrezioni, sono sempre più le voci che vogliono una versione rimasterizzata dei due capitoli di Shenmue in arrivo entro quest'anno, ma è probabile che ne sapremo di più al riguardo durante il prossimo E3 di Los Angeles. Si chiude infine con l'annuncio del nuovo capitolo di Life is Strange e con nuove informazioni sulla storia della Campagna Single Player di Star Wars Battlefront 2.

Le novità della settimana

Activision ha tenuto un evento live streaming al Jet Center di Hawthorne per svelare per la prima volta il gameplay di Destiny 2, atteso sparatutto in prima persona che uscirà l'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le novità più importanti troviamo una maggiore attenzione alla Campagna, che questa volta sembra essere più cinematografica e curata rispetto a quella del primo capitolo, un Open World più vasto e ricco di attività diverse da svolgere fra cui missioni secondarie ed esplorazione di dungeon, e infine diversi cambiamenti e bilanciamenti per quanto riguarda il comparto multiplayer. Per la prima volta nella storia del franchise, inoltre, Destiny 2 introdurrà la funzione "Partite Guidate", grazie alla quale i giocatori sprovvisti di un gruppo saranno in grado di partecipare a qualsiasi attività unendosi temporaneamente ad un clan già esistente. Sul fronte strettamente tecnico, invece, scopriamo che Destiny 2 girerà a 30 frames per secondo su console e non avrà limiti agli FPS su PC, e su quest'ultima piattaforma il gioco utilizzerà l'infrastruttura di Blizzard Battle.net.

Dontnod e Square Enix hanno confermato che un nuovo gioco di Life is Strange è attualmente in sviluppo. Nessun dettaglio è trapelato sul progetto, e gli sviluppatori si sono limitati a confermare ufficialmente l'esistenza del progetto senza specificare se si tratterà di un prequel, di un sequel o di uno spin-off. Il team fa sapere inoltre che il titolo verrà svelato all'E3 di Los Angeles, né sotto forma di trailer né di teaser. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo, che speriamo arrivino entro la fine dell'anno.



Adam Isgreen, il publishing director della versione Xbox One e Windows 10 di Phantom Dust, ha trasmesso una diretta su Twitch dedicata al gioco, e in questa occasione ha parlato del potenziale futuro della serie. Il gioco è scaricabile gratuitamente, e per questo motivo Microsoft spera che siano in molti a provarlo, a farsi coinvolgere dal multiplayer e a consigliarlo a quanti più amici possibile. L'obiettivo della casa di Redmond, infatti, è proprio quello di aumentare la fanbase, e se Phantom Dust otterrà il successo sperato sarà più semplice, in futuro, creare nuovi episodi del franchise.



Ubisoft ha annunciato la data d'uscita di South Park Scontri Di-Retti: il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 17 ottobre. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer del gioco a cui potrete dare un'occhiata nella nostra news. Ricordiao che il gioco (che sarà doppiato in italiano dagli stessi attori della serie TV) è il sequel di South Park: Il Bastone della Verità, titolo uscito nel 2014 su PC, PS3 e Xbox 360 e che sarà disponibile gratuitamente (tramite un codice download) per chiunque effettuerà il pre-order di South Park Scontri Di-Retti.

Sul forum di NeoGAF, il CEO di Just Add Water avrebbe confermato l'esistenza delle versioni rimasterizzate di Shanmue 1 e 2. Stewart Gilray fa sapere infatti che Shenmue 1+2 HD esiste, informazione che però non sembra essere supportata da elementi concreti. Su Twitter, lo stesso Gilray ha risposto con un "così ho sentito in giro" a chi chiedeva lumi riguardo l'esistenza del progetto. Che sia proprio Just Add Water (team che si è occupato di Oddworld New 'n' Tasty) ad occuparsi del progetto? In attesa di conferme o smentite ufficiali vi consigliamo di prendere questa notizia con la dovuta cautela.

EA Motive e Lucasfilm sono tornati a parlare di Star Wars Battlefront, concentrandosi questa volta sulla storia della campagna Single Player che, ricordiamo, sarà considerata canonica a tutti gli effetti nella continuity della serie. Nel gioco vestiremo i panni di Iden Versio, la comandante dell'unità d'élite dell'Impero Galattico Squadra Inferno. Il game director del titolo ci spiega che per il team è di vitale importanza sottolineare che le truppe rimperiali pensino di essere nel giusto, e che lo scopo della storia sarà far capire al pubblico il punto di vista dei celebri "cattivi" e le motivazioni dietro le loro decisioni. Star Wars Battlefront 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 17 novembre.

Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Nintendo: la casa di Kyoto, nel corso dell'ultimo direct, ha mostrato tantissime novità per Arms, confermando inoltre che l'interessante picchiaduro in uscita su Switch sarà supportato gratuitamente con armi aggiuntive, nuove modalità e mappe inedite. Si tratterà, dunque, di un tipo di supporto molto simile a quello già visto col primo (e presumibilmente anche col secondo) Splatoon, che non costringerà i giocatori ad ulteriori esborsi economici per accedere ai nuovi contenuti che verranno pubblicati nei mesi successivi al lancio. ARMS uscirà il 16 giugno in esclusiva su Nintendo Switch.

Il flop odierno spetta invece a Paradox Interactive: per quanto abbia incontrato il favore di critica e fanbase, Tyranny, RPG sviluppato da Obsidian e pubblicato il 10 novembre scorso su PC, non ha fatto registrare dati di vendita propriamente soddisfacenti per il publisher. Parlando ai microfoni di PCGamesN, il VP of Business and development ha confermato che la compagnia sperava in un risultato migliore, pur non trattandosi di una situazione disastrosa. Secondo gli sviluppatori di Obsidian Entertainment, invece, Tyranny fa parte di quella tipologia di giochi supportata da una solida fanbase, e quindi in grado di fare bene nel corso del tempo.

Gli articoli della settimana

Destiny 2 ed ARMS sono gli assoluti protagonisti di questa settimana: dell'FPS di Bungie vi proponiamo un Hands-On con tutte le novità sul comparto PVE e un approfondimento sul PVP e sulla versione PC, mentre del picchiaduro sviluppato da Nintendo potrete leggere le nostre impressioni su una build del gioco che abbiamo avuto l'occasione di provare ad un evento a Francoforte. Sempre in tema Switch troverete anche la recensione di Disgaea 5 Complete Edition, mentre in ambito multipiattaforma vi rimandiamo al First Look sul nuovo Pro Evolution Soccer 2018.