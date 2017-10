Dalla chiusura di Visceral a Star Wars Battlefront 2: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana. Negli ultimi giorni le luci dei riflettori sono state puntate quasi esclusivamente sulla chiusura di Visceral Games da parte di Electronic Arts, e del conseguente posticipo e cambio di rotta del nuovo progetto single player di Star Wars. Rimanendo sempre in ambito di Guerre Stellari, non sono mancate notizie più confortanti sulla campagna di Battlefront 2, seguite da rumor su un possibile ritorno della saga di Legacy of Kain. Sul fronte Nintendo arrivano invece diverse novità per Shin Megami Tensei Switch e per Pokémon Ultrasole & Ultraluna, mentre dal canto suo CD Projekt ha svelato nuove informazioni sulla modalità single player di Gwent: The Witcher Card Game. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere le nostre Top/Flop News e alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Di recente la nostra redazione ha avuto modo di provare la campagna single player di Star Wars Battlefront 2, sparatutto in sviluppo presso DICE che uscirà il 17 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno confermato che l'avventura per giocatore singolo durerà fra le 5 e le 7 ore, in base a quanto il giocatore si dedicherà all'esplorazione degli ambienti e alla ricerca dei collezionabili. Si tratta di una longevità in linea con quanto offerto dalle campagne di altri sparatutto in prima persona, che gli sviluppatori hanno ritenuto sufficiente per raccontare una storia interessante e non eccessivamente diluita.

Crystal Dynamics ha pubblicato una serie di Tweet dedicati alla serie di Legacy of Kain, ormai inattiva da molti anni dopo la cancellazione di Dead Sun. I tweet in questione risultano decisamente criptici e si limitano a ripercorrere alcuni dei momenti salienti di Blood Omen Legacy of Kain, Blood Omen Legacy of Kain 2 e Legacy of Kain Soul Reaver. Non è detto che i messaggi siano legati ad un nuovo capitolo del franchise, e dopo il fallimento dello spin off Nosgoth sembra un'eventualità decisamente remota. Vi terremo aggiornati su ogni novità.

Nel corso di un'intervista concessa a Game Reactor.eu, lo sceneggiatore di Gwent: The Witcher Card Game ha parlato di Thronebreaker, la campagna single player presente all'interno del gioco. Stando alle parole dello sviluppatore, i fan della saga The Witcher non rimarranno affatto delusi dal comparto narrativo del titolo, che anche in questa occasione sarà curato fin nei minimi dettagli dallo studio polacco. Con Thronebreaker, infatti, potremo aspettarci un'avventura che ci farà esplorare ben cinque mappe diverse, caratterizzata anche da dialoghi completamente doppiati e con una storyline ramificata e con una longevità simile a quella dell'espansione Hearts of Stone. Ricordiamo che Gwent: The Witcher Card Game è attualmente in beta pubblica su PC, PS4 e Xbox One, e al momento non è stata annunciata la data d'uscita per la versione completa.

Parlando ai microfoni di IGN USA, Game Freaks ha dichiarato che Pokémon Ultrasole e Ultraluna saranno gli ultimi titoli principali della serie ad essere pubblicati su Nintendo 3DS. Il director Shigeru Ohmori ha spiegato che con Pokémon X e Y il team pensò di aver raggiunto il limite delle potenzialità della console portatile di Nintendo. Durante lo sviluppo dei più recenti Sole e Luna, invece, il motore grafico fu completamente riprogettato e il team raggiunge risultati ancora migliori. Tuttavia con Ultrasole e Ultraluna la software house è fermamente convinta di aver spremuto la piattaforma fino all'ultima goccia, e di conseguenza questi saranno gli ultimi capitoli per la console a due schermi. Ricordiamo che entrambi i titoli usciranno il 17 novembre, mentre il prossimo capitolo principale del franchise arriverà in esclusiva su Nintendo Switch.

E rimanendo sempre in tema Nintendo, durante la presentazione di Switch venne mostrato il teaser trailer di un nuovo episodio di Shin Megami Tensei. Di questo progetto, tutt'ora avvolto nel mistero, riceveremo le prime informazioni durante un broadcast programmato per il 23 ottobre. Com'è possibile vedere nel Tweet riportato nella nostra news, il broadcast potrà essere seguito su YouTube dalle 14 italiane del 23 ottobre. La compagnia fornirà nuovi aggiornamenti sul titolo , permettendoci di avere un'idea più chiara di questo atteso JRPG.

Square Enix ha annunciato nelle scorse ore che Comrades (espansione multiplayer di Final Fantasy XV), subirà un leggero ritardo. Inizialmente previsto per il 31 novembre, il DLC arriverà nella prima settimana di novembre. Il team, infatti, ha bisogno di alcuni giorni in più per perfezionare ogni contenuto e offrire ai giocatori il prodotto migliore possibile. Una data più precisa verrà annunciata a breve, ma nel frattempo la software house ha deciso di aumentare leggermente il prezzo dell'espansione in Giappone, che cambierà da 1500 yen a 1980 (circa 15 euro). Rimaniamo in attesa di sapere se l'aumento sarà valido o meno anche in Europa e Stati Uniti.

Top&Flop News

Il Top di questa settimana spetta di diritto a Nintendo: la divisione americana della compagnia ha annunciato che Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti per il terzo mese consecutivo. In questa occasione, la società ha svelato che la piattaforma ha piazzato oltre due milioni di unità dal lancio negli USA avvenuto lo scorso 3 marzo. Secondo quanto riportato da NPD, le console Nintendo hanno rappresentato i due terzi dell'hardware venduto a settembre in Nord America, grazie al successo di Switch, 3DS e Super Nintendo Classic Mini.

Il flop odierno spetta invece ad Electronic Arts: Patrick Soderlund, executive vice president della compagnia, ha annunciato la chiusura di Visceral Games. In conseguenza di questa mossa, lo studio al lavoro sull'action adventure ambientato nel mondo di Star Wars subirà importanti cambiamenti, e lo sviluppo passerà ad uno dei team interni di EA Worldwide Studios sotto la supervisione di EA Vancouver. Dopo aver testato il gioco e osservato i cambiamenti del mercato videoludico, la compagnia ha deciso di puntare su un'esperienza più grande che possa intrattenere i giocatori sul lungo periodo, e che possa sfruttare tutte le potenzialità del Frostbite Engine. La data d'uscita è stata rinviata a data da destinarsi, ed Electronic Arts è entrata in contatto con Amy Hennig per discutere del suo futuro all'interno dell'azienda.

Gli articoli della settimana

Se la protagonista (suo malgrado) di questa settimana è stata indubbiamente Visceral Games, a bilanciare la chiusura del team di Dead Space ci pensano alcune grandi uscite videoludiche. Ubisoft ha pubblicato di recente l'eccezionale South Park: Scontri Di-Retti, del quale vi proponiamo la recensione, mentre sul fronte Nintendo si segnala l'uscita del musou Fire Emblem Warriors. Agli appassionati di RPG consigliamo invece la review di Elex, l'ultima fatica degli autori di Risen, mentre chi preferisce la realtà virtuale troverà pane per i suoi denti con Megaton: Rainfall per PlayStation VR.