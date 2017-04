Dalle specifiche di Xbox Scorpio ai rumor su Dragon Age 4

Videogame News ritorna come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. Questi ultimi giorni sono stati particolarmente importanti per Microsoft, che grazie ad una partnership con Digital Foundry ha svelato ufficialmente le specifiche hardware della (non più tanto) misteriosa Xbox Scorpio, che si è dimostrata una piattaforma al passo coi tempi e molto promettente dal punto di vista delle prestazioni grafiche. Passando ai rumor invece, si inizia a vociferare lo sviluppo di Dragon Age 4, mentre sul fronte Sony si parla di una campagna di circa 10 ore per l'atteso Uncharted: The Lost Legacy, anche se in entrambi casi purtroppo manca ancora una conferma ufficiale. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news della settimana, a cui seguiranno alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.



Le novità della settimana

Durante i British Academy Game Awards, Uncharted 4 Fine di un Ladro si è aggiudicato il premio di miglior gioco dell'anno. Arne Mayer di Naughty Dog ha ritirato l'onorificenza, e nel corso di un'intervista all'International Business Times ha parlato anche di . A proposito della nuova avventura stand-alone della serie, Mayer ha dichiarato che lo studio era consapevole che non si sarebbero potuti limitare, e che alla fine quella pensata originariamente come un'espansione si sarebbe trasformata in un gioco completo della durata di almeno dieci ore. Non è chiaro al momento se le tempistiche rivelate rispecchino la reale durata di Uncharted The Lost Legacy o se si tratta semplicemente di un valore indicativo per far capire al pubblico che non si tratta di un semplice DLC.



Destiny 2, a differenza del capitolo originale, arriverà questa volta anche su PC. Il reveal del gioco, tuttavia, non menzionava chiaramente il lancio dell'FPS di Bungie su Steam, e questo ha indotto diversi giocatori ad ipotizzare che Activision avesse nei suoi piani il lancio di un suo client proprietario. Stando a quanto riferisce un report di Gadget 360, però, le cose stanno diversamente: alcune fonti interne alle catene di distribuzione avrebbero confermato che Destiny 2 sarà disponibile anche sulla piattaforma digitale di Valve, da cui sarà possibile avviare direttamente il gioco. In attesa di conferme o smentite da parte delle due compagnie, vi ricordiamo che Destiny 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One l'8 settembre.



Durante un'intervista al portale EDGE, Michel de Plater di Monolith ha parlato delle ambizioni di La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra, e dei miglioramenti che vuole apportare rispetto al primo capitolo, iniziando da una narrazione convincente. Secondo lo sviluppatore, infatti, gli elementi che hanno funzionato bene nel primo capitolo sono il combat system e il Nemesis System, mentre gli aspetti più prolematici sono stati una narrazione zoppicante e un certo livello di ripetitività dovuto dall'eccessivo focus sui combattimenti. Con La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra, comunque, l'obiettivo della software house è quello di migliorare ampiamente ognuno di questi aspetti, consegnando ai giocatori un'esperienza completa e rifinita sotto ogni punto di vista. Il gioco ambientato nell'universo del Signore degli Anelli uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 25 agosto.



Confermando i rumor diffusi sul web diversi giorni fa, Microsoft e Digital Foundry hanno svelato ufficialmente le specifiche hardware di Xbox Scorpio, nuova console in arrivo entro la fine del 2017. La piattaforma presenta una GPU ben 4-6 volte superiore rispetto a quella di Xbox One, una CPU Jaguar Custom a 2.3GHz, 12GB di Ram GDDR5, Hard Disk da 1TB e lettore ottico Blu Ray 4K. Non è ancora ben chiaro quale tipoi di personalizzazione sia stata adoperata con la CPU ma sappiamo che sarà circa il 30% superiore all'attuale piattaforma, mentre il chipset della console è un nuovo SoC sviluppato in collaborazione con AMD. Stando alle parole di Digital Foundry, Project Scorpio può vantare un processore superiore rispetto a quello di PlayStation 5 Pro, 4GB di memoria in più, un disco fisso più veloce e anche un sistema di raffreddamento allo stato dell'arte. Il design della console e il nome ufficiale saranno svelati invece all'E3 2017 di Los Angeles, così come le informazioni su prezzo e data d'uscita.



L'esistenza di Dragon Age 4 potrebbe essere stata confermata da Alix Wilton Regan, doppiatrice che in passato ha dato voce all'inquisitrice in Dragon Age Inquisition. Alix ha pubblicato infatti una foto su Instagram che la mostra in sala di registrazione, lo scatto è accompagnato dall'hashtag #ELF. Lo screen in questione alimenta dunque i rumor su un possibile nuovo capitolo di Dragon Age, che secondo varie indiscrezioni potrebbe essere annunciato al prossimo E3 di Los Angeles. Per il momento è bene chiarire che non c'è nulla di ufficiale a riguardo, e quanto riportato è solamente frutto di speculazioni non confermate.



Qualche giorno fa Saber Interactive ha annunciato NBA Playgrounds, un nuovo titolo di pallacanestro 2vs2 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il reveal è stato accompagnato dal primo trailer, che potrete vedere nella nostra news. Con centinaia di schiacciate e mosse sopra le righe, il titolo avrà uno stile caricaturale e potrà fregiarsi delle licenze ufficiali della National Basketball Association, sia quelle dei giocatori in attività che per quelli ritirati. I personaggi, che ricordiamo si affronteranno a coppie, potranno anche salire di livello.



Top & Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto ad Atlus e a Square Enix: la prima ha confermato di aver distribuito 1.5 milioni di copie di Persona 5 in tutto il mondo, mentre la seconda ha annunciato il traguardo del milione di copie vendute di NieR Automata (disponibile su PS4 e PC). Si tratta di un'ottima notizia per quelli che sono due dei migliori videogiochi pubblicati fino ad oggi nel 2017, acclamati da critica e pubblico e adesso anche dal punto di vista commerciale.



Il flop odierno lo assegniamo invece a Sony: nonostante il PlayStation VR fosse nato come dispositivo dedicato ai giocatori, le vendite al di sotto delle aspettative stanno spingendo la compagnia a puntare su applicazioni commerciali, stando a quanto riportato dal Wall Street Journal. Secondoil noto quotidiano statunitense, che si baserebbe su alcune fonti definite "vicine alla faccenda", la divisione gaming di Sony sarebbe alla ricerca di nuovi partner in vari settori industriali, e come potenziale target sono state individuate le sale giochi e i parchi di divertimento a tema.



Gli articoli della settimana

La protagonista assoluta di questa settimana è stata Microsoft, grazie al reveal delle specifiche hardware di Xbox Scorpio affidato a Digital Foundry. Nel nostro Speciale vi proponiamo una panoramica sulle caratteristiche della console come processore, memoria, GPU e supporto al 4K, per non dimenticare le migliorie apportate ai titoli per Xbox One. Passando ai giochi, invece, troverete la recensione dell'atteso platform 3D Yooka-Laylee , a cui si aggiunge anche quella di Danganronpa 1&2 Reload su PlayStation 4. Continuando a parlare di Sony potrete leggere anche il nostro parere su PaRappa The Rapper Remastered, edizione riveduta e corretta del celebre Rhythm Game uscita da alcuni giorni su PS4.