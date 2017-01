Double Dragon 4 e Dynasty Warriors Godseeker tra le novità del PlayStation Store

In attesa di giochi del calibro di Nioh, Horizon Zero Dawn e Nier, che arriveranno nelle prossime settimane, il PlayStation Store si aggiorna come ogni settimana con diverse novità per PS4 e PSVita. Le due piattaforme di Sony, infatti, accoglieranno il nuovo Dynasty Warriors: Godseeker, mentre solo sulla home console arriverà l'interessante Double Dragon IV. Passando invece agli sconti, segnaliamo che il protagonista della settimana è senza dubbio Overwatch, che si aggiunge ai diversi titoli della promozione "Giochi a meno di 20€" di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi.



PlayStation 4 & PlayStation Vita

In arrivo esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation Vita , Dynasty Warriors: Godseekers è il nuovo capitolo del popolare franchise di Koei Tecmo, ambientato questa volta negli ultimi giorni della Dinastia Han. Diverse lotte politiche di quel periodo, infatti, portarono alla nascita di disordini e all'aumento di contadini ribelli (un fenomeno noto come "Turbanti Gialli"), ed è proprio in questa fase storica turbolenta che vivono i due protagonisti dell'avventura, Zhao Yun e Lei Bin. Un giorno, tuttavia, Lei Bin scopre dell'esistenza di un misterioso santuario in cui dovrebbe essere sepolto un uomo, e proprio in questa occasione insieme a Zhao faranno la conoscenza di Lixia, una giovane donna intrappolata in una gigantesca colonna di ghiaccio. I tre protagonisti partiranno infine per un viaggio che li porterà a scontrarsi a più riprese col despota Dong Zhuo, accompagnato dai suoi Signori della Guerra sparsi per tutta la nazione. Qualora foste interessati, Dynasty Warriors: Godseekers uscirà su PlayStation 4 e PlayStavion Vita mercoledì 1 Febbraio.

Il secondo titolo di cui vogliamo parlarvi è Double Dragon IV, nuovo action game side-scrolling che inizia immediatamente dopo l'eliminazione dei Black Warriors nel secondo capitolo del franchise. In questo nuovo capitolo l'obiettivo sarà quello di utilizzare l'arte di combattimento di Sou Setsu Ken per salvare una giovane ragazza rapita di nome Marian, e nel corso dell'avventura affronteremo diversi nemici tra cui Ninja, maestri di Karate e lottatori di Sumo, nessuno dei quali è mai stato vista un episodio regolare di Double Dragon. Non mancheranno inoltre tante modalità extra, accompagnate da varie novità fra cui la presenza di personaggi nemici giocabili, una modalità VS, la Tower Mode e molto altro ancora. Double Dragon IV è disponibile per il download al prezzo di 11.99€, anche se sono stati segnalati alcuni problemi per quanto riguarda lo store italiano (dove il gioco sembra non essere ancora scaricabile).



Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, il protagonista assoluto dei nuovi sconti settimanali sullo Store è Overwatch: l'ultima fatica di Blizzard è uno sparatutto multiplayer online in cui sarà possibile scegliere il proprio eroe tra un ricco Roster che comprende, soldati, scienziati, avventurieri e molto altro ancora. Nel corso delle battaglie avremo la possibilità di distorcere il tempo, sconfiggere ogni legge della fisica, scatenare poteri incredibili (e tutti diversi da personaggio a personaggio) e affrontare nemici guidati dall'intelligenza artificiale oppure altri esseri umani in carne ed ossa nelle modalità online. Ci troviamo di fronte ad uno sparatutto in prima persona orientato al PvP a squadre e fortemente ispirato agli FPS Arena per quanto riguarda la mobilità e i ritmi decisamente frenetici, dove ogni team è composto da sei giocatori che dovranno poi affrontarsi su dodici mappe perseguendo al contempo vari obiettivi. Per tutta la settimana, Overwatch è scaricabile dal PSN a 37.99€, rispetto ai 69.99€ regolari.



Lista completa novità

PlayStation 4

Double Dragon IV - 30 Gennaio - 11.99€

Knee Deep - 31 Gennaio - 14.99€

Adventure Pop - 31 Gennaio - Gratis

Arcade Archives Armed F - 31 Gennaio - 6.99€

Table Top Racing World Tour Swag Bag - 31 Gennaio - 21.99€

Bound (Demo) - 31 Gennaio - Gratis

Dynasty Warriors: Godseekers - 1 Febbraio

Dexed - 1 Febbraio

Kill The Bad Guy - 1 Febbraio

Letter Quest/Three Fourths Home/Paranautical Activity Bundle - 1 Febbraio

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto - 3 Febbraio



PlayStation Vita

Geki Yaba Runner - 31 Gennaio - 4.99€

Dynasty Warriors: Godseekers - 1 Febbraio

Fate/Extella: The Umbral Star - 3 Febbraio