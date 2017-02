Dragon Ball Fusions e Tank Trooper tra le novità del Nintendo eShop

Puntuale come ogni giovedì, anche oggi Nintendo aggiorna il suo eShop con diverse novità, che questa volta però riguardano quasi esclusivamente Nintendo 3DS. La console portatile della casa di Kyoto accoglierà infatti Tank Troopers e Dragon Ball Fusions, quest'ultimo un intrigante RPG ambientato nel mondo dell'omonima serie di manga/anime di Akira Toriyama. Non mancano infine gli sconti sia per Wii U che per Nintendo 3DS, finalmente più interessanti rispetto alle offerte dei giorni scorsi e di cui vi parleremo meglio alla fine della rubrica.



Nintendo 3DS

Dragon Ball Fusions è un Action RPG ambientato nello scanzonato universo di Dragon Ball, e caratterizzato da un sistema di combattimento originale e da complesse meccaniche tipiche dei DGR. Prenderemo parte a questa avventura vestendo i panni di un personaggio completamente personalizzabile sia nelle fattezze che nella razza, e partiremo alla ricerca di potenti alleati che ci aiuteranno a vincere il più grande torneo di combattimento mai organizzato. L'elemento su cui si basa il gioco è certamente il sistema di fusioni, che ci permetterà di combinare tutti gli eroi più famosi della serie e ottenere un totale di oltre 700 fusioni possibili, che daranno vita a moltissimi personaggi mai visti prima. Per quanto riguarda il gameplay, invece, l'avventura si dividerà nelle fasi esplorative (nelle quali esploreremo liberamente molte ambientazioni aperte e tratte dai vari periodi "storici" del franchise) e in quelle di combattimento, che prevedono battaglie con squadre composte da un massimo di cinque personaggi contemporaneamente. Dragon Ball Fusions uscirà sia in versione retail che in digitale il 17 febbraio a 39.99€.

Il secondo gioco di questa settimana su Nintendo 3DS è Tank Troopers, un gioco d'azione in cui formeremo un equipaggio, saliremo a bordo di un'ampia gamma di carri armati specializzati e parteciperemo ad esilaranti battaglie multiplayer per un massimo di 6 giocatori. I giocatori saranno in grado di scegliere fra più di 30 carri armati diversi, dotati tutti di comandi intuitivi, e affronteranno i nemici in un gran numero di mappe che presenteranno ambienti distruttibili. Sfruttare nel migliore dei modi il campo di battaglia ci porterà sempre più vicini alla vittoria: posizionarsi su una collina lontana, ad esempio, ci consentirà di prendere la mira col periscopio e di mettere a segno colpi precisi senza però entrare direttamente in combattimento. Nel caso ci servisse una maggiore potenza di fuoco, sarà possibile migliorare le proprie abilità e anche ottenerne di nuove reclutando dei soldati. Questi stravaganti guerrieri ci accompagneranno in battaglia, e miglioreranno di volta in volta le capacità offensive del nostro mezzo, la sua mobilità e molto altro ancora. Tank Trooper è scaricabile in esclusiva sulle console della famiglia 3DS a 7.99€.



Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, le offerte di questa settimana sull'eShop di Nintendo sono sicuramente più interessanti degli sconti proposti nei giorni scorsi. Il protagonista assoluto, in questo caso, è senza alcun dubbio il recente Monster Hunter Generations, che può essere acquistato esclusivamente su Nintendo 3DS al prezzo ridotto di 29.99€. Sempre sulla console portatile segnaliamo anche Swords & Soldiers 3D e Football Up 3D rispettivamente a 3.49€ e 1.97€, mentre sul fronte Wii U troveremo l'eccezionale metroidvania Soul Axiom a 5.99€. Vi rimandiamo, comunque, all'ultimo paragrafo della rubrica per la lista completa.



Lista completa novità

Wii U

I C REDD - €1.49 / £1.39 / CHF 2.10



Nintendo 3DS

Dragon Ball Fusions (disponibile il 17 febbraio) - €39.99

Tank Troopers - €7.99

Tema The Legend of Zelda Breath of the Wild: The Open World - €1.99

Tema The Legend of Zelda Breath of the Wild: A New Adventure - €1.99



Sconti Wii U

Scribble - €2.69

Frag doch mal...die Maus! - €7.99

ZaciSa: Defense of the Crayon Dimensions! - €1.04

Hot Rod Racer - €0.69

Inside My Radio - €3.74

PixelMaker - €2.89

Soul Axiom - €5.99

Rock ‘N Racing Off Road DX - €4.95

99 Moves - €1.24

Abyss - €0.99

Double Breakout - €5.00



Offerte 3DS

Monster Hunter Generations - €29.99

Aqua Moto Racing 3D - €5.99

Chain Blaster - €3.99

Jump Trials - €3.99

Undead Bowling - €5.59

Brunch Panic - €1.99

Castle Conqueror EX - €1.99

Demon King Box - €1.99

Sweet Memories Blackjack - €1.99

Swords & Soldiers 3D - €3.49

World Conqueror 3D - €2.49

Coaster Creator 3D - €5.9

Cube Creator 3D - €6.25

Darts Up 3D - €1.49

Football Up 3D - €1.97



I contenuti e le offerte segnalate saranno disponibili da giovedì 16 febbraio, tranne dove indicato diversamente.