Dragon Quest 8 e Toby tra le novità Nintendo eShop del 19 gennaio 2017

Puntuale come ogni giovedì, ritorna l'appuntamento con le novità dell'eShop per Wii U e console della famiglia 3DS. Sulla home console della casa di Kyoto segnaliamo l'uscita di Toby: The Secret Mine, mentre per la portatile arriva l'attesissimo Dragon Quest VIII: L'Odissea del Re Maledetto, versione riveduta e corretta di uno dei JRPG più apprezzati delle ultime generazioni. Brutte notizie, invece, sul fronte degli sconti, che rispetto alle scorse settimane peccano in numero e qualità, ma ve ne parleremo più approfonditamente nel corso della rubrica.



Wii U& Nintendo 3DS

L'unica novità di questa settimana per Wii U è Toby: The Secret Mine, Action Platform bidimensionale scaricabile al prezzo di 9.99€. L'ultima fatica di Headup Games è ambientata in un pacifico villaggio di montagna, il cui modo di vivere pacifico è stato gettato nel caos più totale quando la maggior parte dei residenti è stata rapita. I più coraggiosi hanno tentato di salvare i propri amici e i loro cari, ma nessuno di loro ha fatto ritorno. Il piccolo Toby, protagonista indiscusso dell'avventura, deciderà di ritrovare da solo gli abitanti, esplorando diverse ambientazioni contraddistinte dalla presenza di pericoli, molti nemici da affrontare e diversi enigmi da risolvere.

Ma il gioco senza dubbio più atteso di questa settimana è Dragon Quest VIII: L'Odissea del Re Maledetto. Ci troviamo di fronte ad un JRPG (uscito originariamente su PS2) che critica e pubblico ricordano come uno dei titoli migliori nel suo genere, e che arriva sulle console della famiglia 3DS in un'esclusiva versione riveduta e corretta. Rispetto all'originale, infatti, sono moltissime le novità introdotte da Square Enix, tra le quali non possiamo non citare ben due personaggi giocabili aggiuntivi, nuovi dungeon, un finale inedito e l'eliminazione degli scontri casuali (i nemici, infatti, saranno ben visibili nella mappa di gioco). Parlando invece della trama, buona parte del plot è rimasta pressoché uguale: un malvagio giullare ha lanciato un incantesimo sul regno di Trodain, e oltre ad aver imprigionato il castello in un vaso di piante, ha trasformato il re in un troll e la principessa in un cavallo. Nei panni di un eroe senza nome, il nostro obiettivo sarà quello di trovare degli alleati e di affrontare un viaggio epico e coinvolgente per riportare il regno (e il mondo intero) alla normalità. Dragon Quest VIII: L'Odissea del Re Maledetto uscirà venerdì 20 gennaio sia in versione retail che in digitale a 39.99€.

Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, sono pochi i titoli di rilievo dei nuovi sconti settimanali. Su Wii U troveremo in offerta, Word Logic by POWGI (7.19€), 99Seconds (1.24€), Rock 'N Racing Off Road (2.99€) e Darts Up (1.24€), mentre sulle console della famiglia 3DS segnaliamo Dan McFox: Head Hunter (1.99€) e Football Up Online (2.99€). Troverete comunque la lista completa degli sconti nell'ultimo paragrafo di questo articolo.



Sconti e promozioni

Nintendo Wii U

Toby: The Secret Mine (Headup Games, €9.99)



Nintendo 3DS

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (Square Enix, €39.99)

Gourmet Dream (CIRCLE Entertainment, €5.99)

Color Cubes (RCMADIAX, €1.49) - New Nintendo 3DS

Poochy & Yoshi's Woolly World Demo (Nintendo, Gratis)



Sconti Wii U

Kung Fu Fight (Nostatic Software, €1.79)

Midnight 2 (Petite Games, €1.59)

Rock 'N Racing Off Road (EnjoyUp Games, €2.99)

VRog (ByteRockers' Games, €3.99)

Breakout Defense (nuGAME, €5.00)

Word Logic by POWGI (Lightwood Games, €7.19)

Aqua TV (Extra Miles Studio, €2.35)

99Seconds (EnjoyUp Games, €1.24)

Darts Up (EnjoyUp Games, €1.24)



Sconti Nintendo 3DS

Dan McFox: Head Hunter (Lightwood Games, €1.99)

Word Logic by POWGI (Lightwood Games, €7.19)

Football Up Online (EnjoyUp Games, €2.99)



Temi Nitnendo 3DS

Hello Kitty with My Melody (Sanrio, €0.99)

Jurassic Cubs on the Magic Path (Atlantyca, €1.49)

Nichus in the Woods (Atlantyca, €0.99

Jurassic Cubs 3 Pack ( €2.49)

Geronimo Stilton Happy Holidays (Atlantyca, €1.99)

Hello Kitty is reading (Sanrio, €0.99)

Chinese New Year's Eve (Sanrio, €0.99)

Snoopy Happy Dance! (Librica, €1.99)