Fallout Shelter e Adventure Pop tra le novità della settimana su Xbox LIVE

Microsoft ha pubblicato di recente la lista delle novità in arrivo (o già disponibili) questa settimana su Xbox One: la novità più interessante, e potremmo anche dire inaspettata, è Fallout: Shelter, intrigante gioco gestionale pubblicato su Bethesda e già disponibile da diversi mesi su PC e dispositivi Android caratterizzato dal supporto al programma Xbox Play Anywhere, a cui segue l'uscita dell'arcade Pix the Cat e dell'open beta di For Honor (aperta dal 9 al 12 febbraio). Passando invece agli sconti, tutti gli utenti potranno scaricare a prezzo ridotto titoli del calibro di Homefront: The Revolution e This War of Mine: The Little Ones, ma non mancheranno diverse offerte esclusive per gli abbonati ad Xbox Live Gold di cui vi parleremo in seguito.

Xbox One

Annunciato ufficialmente all'E3 del 2015, Fallout Shelter è un titolo gestionale sviluppato da Bethesda in origine come esclusiva per i dispositivi iOS e Android, per poi sbarcare su Steam nel luglio dello scorso anno. Il gioco arriva adesso su Xbox One come parte del programma Xbox Anywhere, e questo consentirà agli utenti di effettuare il download gratuito e la condivisione dei progressi salvati indifferentemente su console o su PC Windows 10. In Fallout Shelter verremo messi al comando di un sofisticato Vault sotterraneo, e spetterà a noi rendere felici gli abitanti e proteggerli dai pericoli della Zona Contaminata. L'obiettivo principale è molto semplice: costruire un futuro migliore sottoterra, scegliendo tra una buona varietà di stanze moderne e varie tipologie di accessori che ci permetteranno di trasformare una buia caverna a 600 metri di profondità in un'esperienza di vita autentica e confortevole. Ogni abitante, inoltre, avrà diverse caratteristiche e solo studiandole a fondo sarà possibile guidarli verso la felicità, magari trovandogli un lavoro ideale o un'attività più incline alle sue potenzialità. La vita sotterranea, tuttavia, non sarebbe possibile senza occasionali raid esplorativi nel mondo esterno: ad intervalli regolari invieremo gli abitanti in superficie per ottenere risorse utili, come nuove armature, armi e tappi (la valuta del gioco), anche se non è escluso che uno dei nostri abitanti possa non riuscire più a far ritorno. Infine, di tanto in tanto la quiete della fortezza che abbiamo costruito potrà essere turbata dai pericoli del mondo post nucleare, e spetterà solamente a noi preparare i cittadini contro le minacce interne ed esterne.

Pix the Cat è un gioco arcade sviluppato dalla software house francese Pastagames e uscito su console Sony poco più di due anni fa. L'obiettivo del gioco è molto semplice: nei panni del gatto che dà il nome alla produzione, dovremo salvare degli anatroccoli abbandonati all'interno di livelli decisamente complessi, cercando al contempo di non essere catturati dai numerosi nemici che ci inseguiranno non appena metteremo piede sul loro territorio. La caratteristica più importante e bizzarra del titolo, risiede tuttavia nella possibilità del protagonista di spostarsi tra le dimensioni, e quindi entrare letteralmente dentro un "livello nel livello" al fine di fuggire dai suoi inseguitori. Un prodotto piuttosto curioso ed interessante, dunque, nato dalle menti dei creatori di Rayman Jungle Run e scaricabile su Xbox One a 7.99€.



Un altro titolo di cui vogliamo parlarvi è Adventure Pop, un puzzle game pubblicato da 505 Games e simile per concezione al celebre Puzzle Bobble di Taito. Ci imbarcheremo in un'avventura epica e aiuteremo la protagonista Penelope a trovare il suo gruppo di avventurieri, facendo però attenzione ai perfidi pirati. Se il fulcro del gioco è sempre quello di far scoppiare tutte le bolle nello scenario utilizzandone altre dello stesso colore e incatenando quante più combo possibili, il titolo stupisce sul fronte contenutistico: gli amanti del single player potranno affrontare una campagna esplosiva con una vera e propria storia, mentre chi preferisce il multiplayer potrà dedicarsi alle modalità cooperative e competitive. Non mancheranno infine i potenziamenti speciali e varie abilità speciali che, soprattutto nei livelli più avanzati, saranno fondamentali per il completamento del gioco, così come la possibilità di sbloccare e utilizzare altri personaggi dotati ognuno di poteri unici. Adventure Pop è scaricabile gratuitamente, ma prevede comunque acquisti in-app.



Sconti e promozioni

Alcuni degli sconti di questa settimana sono accessibili anche agli utenti Silver: il recente Homefront: The Revolution, ad esempio, è disponibile per il download a 12€, seguito dallo strategico-gestionale This War of Mine: The Little Ones a 9€. Esclusivamente gli abbonati Gold, invece, potranno scaricare Rainbow Six Siege a 20€ (o 60.29€ per la Complete Edition) o Call of Duty: Black Ops III Deluxe Edition a 59.99€, mentre saranno aperti a tutti giochi come Devil May Cry 4 Special Edition (12.50€), DMC Devil May Cry: Definitive Edition (9.99€) e Steep: Gold Edition (58.49€, o 45.49€ per l'edizione standard riservata ai Gold). Potrete consultare la lista completa alla pagina ufficiale del blog di Major Nelson.



Lista completa novità

Xbox One

Fallout Shelter - Gratis

Adventure Pop - Gratis

Pix The Cat - 7.99€

8DAYS - 9.99€



Disponibili per il Pre-order

Typoman

Ultimate Marvel VS. Capcom 3