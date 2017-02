For Honor e Sniper Elite 4 tra le novità della settimana sul PlayStation Store

Questi primi due mesi del 2017 sono stati, fino ad ora, davvero ricchissimi sia in termini qualitativi che quantitativi per gli utenti PlayStation 4: dopo l'eccezionale NiOh uscito la scorsa settimana, questi sette giorni sul PlayStation Store saranno dedicati invece all'interessante For Honor, nuova IP sviluppata da Ubisoft e contraddistinta da una simulazione realistica del combattimento medievale con armi bianche. Agli appassionati di sparatutto in terza persona invece non possiamo non segnalare Sniper Elite 4, ultimo capitolo della serie incentrata sul cecchinaggio ambientata questa volta in Italia. Nulla da segnalare, invece, sul fronte PlayStation 3, mentre PlayStation Vita accoglie il solo iO in Cross Buy con PS4.



PlayStation 4 & PlayStation Vita

Disponibile ufficialmente in versione retail e sul PlayStation Store a partire da oggi, martedì 14 febbraio, For Honor è un interessante Action Game in terza persona sviluppato da Ubisoft. Incentrato principalmente sul multiplayer competitivo, metterà a disposizione dei giocatori un eroe fra le classi dei cavalieri, dei vichinghi e dei samurai, ognuno con armi e stili di combattimento profondamente diversificati. Alle serrate battaglie online, imprevedibili soprattutto grazie all'alto livello di interazione permesso dal combat system e all'importanza fondamentale dell'errore umano, si aggiunge una vera e propria campagna Single Player, che ci farà vestire i panni di guerrieri appartenenti a tutte le fazioni disponibili con i quali assalteremo castelli e fortezze in battaglie campali, affronteremo temibili boss in duelli 1vs1 e tenteremo di salvare il nostro popolo dalla minaccia di un nemico oscuro apparentemente inarrestabile. For Honor è acquistabile sullo Store a 69.99€.

E sempre a partire da oggi i giocatori troveranno ad attenderli anche Sniper Elite IV, interessante sparatutto in terza persona incentrato sul cecchinaggio. L'agente segreto e tiratore scelto Karl Fairurne è il nuovo protagonista di questa avventura, e il suo obiettivo sarà quello di combattere al fianco di coraggiosi uomini e donne della Resistenza italiana e sconfiggere una nuova minaccia che potrebbe stroncare sul nascere la controffensiva degli Alleati in Europa. L'ultima fatica di Rebellion include una longeva campagna Single Player che può anche essere giocata in cooperativa, seguita da modalità pensate specificamente per la co-op da 2 a 4 giocatori e un comparto multiplayer competitivo per un totale di 12 utenti contemporaneamente. Potrete acquistare Sniper Elite 4 sul PS Store a 69.99€, e per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione.



iO è un action platform nel quale il giocatore controllerà una piccola sfera, e aumentando o diminuendo le dimensioni potrà influenzarne la sua velocità e il suo peso. Giocare con le leggi della fisica sarà l'unica possibilità per risolvere tutti i rompicapo presenti nei livelli e raggiungere l'uscita il più velocemente possibile. Sulla base del tempo di completamento, inoltre, verrà decisa l'assegnazione di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. iO presenta un totale di 225 livelli, a cui si aggiunge la presenza delle classifiche di gioco per ogni livello con la possibilità di confrontare i propri punteggi con quelli degli amici o di tutti gli altri giocatori. Segnaliamo infine che iO può essere acquistato a 7.99€, e su supporta il Cross Buy su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Sconti e promozioni

Sony ha introdotto da poco gli Sconti di Febbraio, una serie di promozioni che permetteranno gli utenti di acquistare a prezzi ridotti titoli del calibro di The Witcher 3 - Game Of The Year Edition e Dishonored 2 rispettivamente a 24.99€ e 34.99€. Oltre alle avventure di Corvo Attano e Geralt di Rivia non possiamo non segnalare Pro Evolution Soccer 2017 (19.99€) soprattutto agli amanti delle simulazioni calcistiche, mentre chi preferisce dedicarsi agli Action game free roaming troverà pane per i suoi denti con Mafia III (34.99€). Non manca un occhio di riguardo per gli Action-Adventure con Uncharted 4: Fine di un Ladro (24.99€), mentre sul fronte degli sparatutto avremo a disposizione BioShock: The Collection a 24.99€. Potrete consultare l'elenco di tutti i giochi in offerta nella pagina ufficiale del PlayStation Store.

Lista completa novità

PlayStation 4

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition - 99.99€

Sniper Elite 4 - 69.99€

Semispheres - 11.99€

Monster Loves You! - 11.25€

Battle Islands: Commanders

MX Nitro - 18.99€

iO (Cross-Buy con PlayStation Vita) - 7.99€

Sky Ride - 23.99€

Flywrench - 6.99€

So Many Me - 15.99€

Vertical Drop Heroes HD

Proton Pulse +

VirZOOM Arcade

The Jackbox Party Trilogy

RWBY: Grimm Eclipse - Team JNPR Bundle

Dirt Rally PlayStation VR Bundle



PlayStation Vita

iO - 7.99€