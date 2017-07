Games with Gold: i giochi gratis di Agosto 2017 per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore i nuovi Games With Gold del mese di agosto per Xbox One e Xbox 360: la console Current Gen della casa di Redmond riceverà nei prossimi giorni Slime Rancher e Trials Fusion, mentre su entrambe le piattaforme troveremo ad attenderci il primo Bayonetta e Red Faction Armageddon. L'offerta di questo mese è davvero eccezionale, e permetterà agli iscritti al servizio di provare con mano, fra gli altri, uno dei migliori Action-Game della scorsa generazione.



Xbox One

Il primo titolo dei Games With Gold di agosto è Slime Rancher, progetto in fase di Early Access in arrivo su Xbox One il primo del mese. Il gioco racconta ala storia di Beatrix LeBeau, una giovane e coraggiosa allevatrice che decide di trasferirsi preso un pianeta chiamato "Prateria Remota", a molti anni luce dalla Terra, dove prova a sopravvivere allevando bizzarre melme. Ci troviamo di fronte ad un Sandbox in prima persona in cui i giocatori dovranno far in modo di allevare quante più melme possibile tenendo in considerazione le loro specifiche esigenze "culinarie". Tuttavia grande spazio è concesso all'esplorazione, poiché solo visitando gli angoli più remoti del pianeta potremo entrare in contatto con nuove tipologie di creaturine e scoprire verdure sempre diverse da coltivare nel proprio ranch. Infine ogni giorno si rivelerà una vera sfida per gli utenti, che oltre a badare al proprio allevamento dovranno evitare le insidie che arrivano dalle valanghe improvvise di melma, provenienti letteralmente da ogni angolo del pianeta. Slime Rancher è un progetto ancora in Early Access, e per questo motivo soggetto a cambiamenti in corso d'opera.

Dal 16 agosto fino al 15 settembre gli utenti Xbox One potranno scaricare gratuitamente Trials Fusion, racing game arcade a scorrimento laterale pubblicato originariamente nel 2014. Ultimo capitolo tradizionale dell'apprezzato franchise di Uibsoft, il gioco propone ai giocatori varie tipologie di attività, tutte in costante aggiornamento, fra cui spericolate corse su piattaforme e sfide di difficoltà crescente in cui sfrutteremo la nostra abilità per superare percorsi pieni di rampe e ostacoli, con l'obiettivo di ottenere i record sui tracciati battendo i migliori piloti del mondo. Non mancherà poi la classica modalità Carriera in single player e un ricco comparto multigiocatore, seguito dalla possibilità di partecipare in coinvolgenti tornei globali e di sfruttare l'editor del gioco per realizzare da sé i propri tracciati.

Xbox One/Xbox360

Sviluppato dai creatori di Devil May Cry e pubblicato su Xbox 360 nel 2010, Bayonetta è un eccezionale Action-Game in cui vestiremo i panni dell'omonima protagonista, una potente strega dotata di poteri con cui affronta ad armi pari nemici angelici, forze del male e avversari mostruosi. Ultima sopravvissuta di un antico clan di streghe incaricato di preservare l'equilibrio fra luce, oscurità e caos, Bayonetta fu sigillata in una bara per proteggere sé stessa e il pianeta. Dopo 500 anni viene risvegliata, e questo scatenerà una serie di eventi dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche. Con solo uno sbiadito ricordo della sua vita passata, la protagonista si ritroverà subito a dover combattere per scoprire il segreto sulla sua identità, affrontando durante il suo percorso orde infinite di nemici angelici e demoniaci e mostri giganteschi, in un'avventura in cui "Azione" è la parola d'ordine. il combat system realizzato da Platinum Games vede Bayonetta utilizzare un mix di armi da fuoco (fra cui quattro pistole da usare contemporaneamente o un fucile a pompa, a cui si aggiungono ulteriori strumenti di morte da alternare) e attacchi corpo a corpo, ma è soltanto combinando in diverse maniere calci, pugni e salti che potremo avere la meglio su tutte le tipologie di avversari. In questo frangente assume grande importanza la cosiddetta "chioma oscura" della protagonista, in grado di porre fine alle combo dei nemici nel modo più spettacolare possibile. Bayonetta sarà scaricabile gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 dall'1 al 15 agosto, e rappresenta una tappa fondamentale per tutti gli appassionati di Action Game.

L'ultimo titolo per Xbox One e 360 di agosto è Red Faction: Armageddon, sparatutto in terza persona ambientato sul pianeta Marte. Quando il colossale processo di Terraformazione viene distrutto, l'atmosfera del pianeta rosso precipita nel caos, e giganteschi tornado e tempeste di fulmini devastano tutto ciò che incontrano nel loro cammino. Per sopravvivere, i Coloni cercano riparo sottoterra costruendo una fitta rete di caverne abitabili. Cinque anni dopo, il protagonista Darius Mason viene spinto con l'inganno a riaprire un misterioso condotto, finendo per liberare un essere malvagio e scatenando così l'Armageddon su Marte. Darius e il gruppo Red Faction costituiscono l'unica possibilità di salvezza per il genere umano, e la battaglia li condurrà non soltanto nella superficie flagellata dalle tempeste, ma anche nelle viscere del pianeta stesso. Oltre alla Campagna in single player, Red Faction Armageddon include anche la modalità Infestazione in cui un totale di 4 giocatori dovrà sopravvivere a ondate sempre crescenti di nemici e raggiungere anche specifici obiettivi, seguita dalla modalità "Rovine" che rappresenta il fulcro del multiplayer competitivo. Red Faction Armageddon sarà disponibile per il download gratuito su Xbox One e 360 dal 16 al 31 agosto.



Lista completa novità

Slime Rancher (Xbox One) (Agosto 1 - 31)

Trials Fusion (Xbox One) (Agosto 16 - Settembre 15)

Bayonetta (Xbox 360) (Agosto 1 - 15)

Red Faction: Armageddon (Xbox 360) (Agosto 16 - 31)