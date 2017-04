Games with Gold: i giochi gratis di Aprile 2017 per Xbox One e Xbox 360

Già da diversi mesi il servizio Games With Gold ha intrapreso un percorso di miglioramento lento ma costante, e i nuovi giochi di aprile confermano in pieno la volontà di Microsoft di ascoltare quanto più possibile i desideri degli utenti. Esattamente come nei mesi scorsi, infatti, l'offerta si contraddistingue per una prevalenza di titoli AAA come Ryse: Son of Rome per Xbox One e Darksiders per Xbox 360, a cui si aggiungono progetti dal budget minore ma ugualmente interessanti come The Walking Dead: Stagione 2 per One. A chiudere la line-up di aprile ci pensa infine l'ottimo Assassin's Creed Revelations, scaricabile su entrambe le console della casa di Redmond grazie alla retrocompatibilità.



Xbox One

Ambientato nel periodo di caos che imperversa nel tardo Impero Romano, in Ryse: Son of Rome vestiremo i panni del soldato Marius Titus e affronteremo un'insidiosa campagna bellica allo scopo di vendicare la morte della nostra famiglia e difendere l'onore di Roma. Nell'avventura in Single Player fronteggeremo la minaccia dei barbari provenienti dalla Britannia, e ci verrà chiesto di visitare anche le aspre isole inglesi per sedare definitivamente la rivolta. Il combat system ideato dai ragazzi di Crytek si basa sull'utilizzo di due armi principali, spada e scudo, con le quali affronteremo gli scontri corpo a corpo in una sorta di danza letale composta da affondi, schivate e parate: poco prima di un attacco rivolto al nostro personaggio, infatti, l'azione verrà rallentata, consentendoci di premere l'apposito tasto (di volta in volta ben evidenziato graficamente) per parare o contrattaccare, a cui seguirà poi un brutale e sanguinoso assalto da parte nostra. Una volta conclusa la storia, inoltre, i giocatori potranno cooperare fra loro per sconfiggere orde di barbari nel Colosseo, ottenendo la gloria di Roma e intrattenendo il pubblico al meglio delle loro possibilità. Conquistare i favori della folla permetterà di ottenere punteggi più alti e ricompense maggiori, e grazie a quest'ultime si potranno acquistare nuove armi o corazze per il nostro personaggio. Ryse: Son of Rome è scaricabile gratuitamente su Xbox One dal primo al 30 aprile.

Sequel della celebre e apprezzata avventura grafica di Telltale, The Walking Dead: Stagione 2 riprende la storia di Clementine, una bambina resa orfana dall'apocalisse Zombie che ha decimato la popolazione umana del pianeta. Rimasta a difendersi da sola, Clem è stata costretta a sopravvivere in un mondo spietato senza alcun rispetto per le poche vite rimaste, ma durante il suo viaggio ha conosciuto nuovi sopravvissuti, esplorato nuovi luoghi e preso decisioni orribili. I giocatori vivranno il punto di vista della giovane protagonista in un totale di cinque episodi, e in ognuno di questi saranno chiamati a compiere scelte e seguire percorsi che influenzeranno in maniera sempre diversa il corso dell'avventura, e che grazie ad un apposito tool potranno trasportare nella recente terza stagione.

Xbox 360

Darksiders è un eccezionale Action Game pubblicato su Xbox 360 ben 7 anni fa, e disponibile per il download anche su One dall'1 al 15 aprile. i giocatori vestiranno i panni di Guerra, il primo Cavaliere dell'Apocalisse che viene spinto con l'ingano dalle forze del male a porre fine anticipatamente al mondo, ed accusato per questo motivo di aver violato le sacre leggi dando inizio alla guerra tra Inferno e Paradiso. Nel massacro che ne è seguito, le forze demoniache hanno sconfitto quelle celesti e si sono impossessate della Terra, e spetterà proprio a Guerra riportare la situazione alla normalità. Braccato da alcuni Angeli Vendicativi, infatti, Guerra affronterà le forze degli inferi, stringerà alleanze con i demoni a cui dà la caccia e si avventurerà attraverso i resti devastati della Terra alla ricerca di verità e di vendetta verso coloro che lo hanno ingannato.

Terzo e ultimo capitolo della "Trilogia di Ezio", Assassin's Creed Revelations porterà il maestro assassino di Firenze in Oriente sulle tracce della biblioteca perduta degli assassini. Il protagonista ripercorrerà le orme del leggendario mentore Altair in un viaggio fatto di pericoli e rivelazioni verso la splendida città di Costantinopoli, dove una crescente armata di templari minaccia di destabilizzare la regione. Oltre alla coinvolgente storia di Ezio, senza dubbio l'assassino più amato della serie, in Assassin's Creed Revelations ritroveremo sia il co-protagonista Desmond Miles nel presente sia un comparto multiplayer online perfezionato e ampliato con ulteriori modalità, mappe e personaggi, che consente di mettere alla prova le abilità degli utenti contro gli avversari di tutto il mondo. Assassin's Creed Revelations sarà scaricabile gratuitamente su Xbox 360 e One dal 16 al 30 aprile.



Lista completa novità

Xbox One

Ryse: Son of Rome - dall'1 al 30 aprile

The Walking Dead: Stagione 2 - dal 16 al 30 aprile



Xbox One & 360

Darksiders - dall'1 al 15 aprile

Assassin's Creed Revelations - dal 16 al 30 aprile