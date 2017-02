Games with Gold: i giochi gratis di Febbraio 2017 per Xbox One e Xbox 360

Per quanto riguarda i Games With Gold, Microsoft sembra aver iniziato nel migliore dei modi il 2017: dopo un gennaio interessante sostenuto da Killer Instict e Rayman Origins, a febbraio i giocatori abbonati al servizio troveranno ad attenderli Lovers in a Dangerous Spacetime e l'eccezionale Racing Game Project CARS, a cui seguono Monkey Island 2: LeChuck's Revenge Special Edition e Star Wars: Il Potere della Forza, entrambi giocabili sia su Xbox 360 che su One attraverso la retrocompatibilità della console. Si tratta certamente di un'ottima offerta, capace di soddisfare sia gli svariati gusti degli appassionati, sia chi è alla ricerca di titoli Tripla A.



Xbox One

Scaricabile gratuitamente su Xbox One dall'1 al 28 febbraio, Lovers in a Dangerous Spacetime è il primo titolo dei nuovi Games With Gold: ci troviamo di fronte ad un frenetico sparatutto spaziale cooperativo, dove due giocatori saranno chiamati ad esplorare una galassia coloratissima all'interno di una gigantesca nave da guerra, controllabile manovrando torrette, laser, scudi e acceleratori. Guidare l'astronave richiederà comunque molta precisione: soltanto tramite il lavoro di squadra sarà possibile sconfiggere gli avversari ed evitare una morte prematura nel vuoto siderale. Ma se il controllo del nostro mezzo di trasporto è importante (tanto che ogni utente dovrà sfrecciare avanti e indietro tra le postazioni delle armi, scudi e motori), il suo potenziamento lo sarà altrettanto: trovando le gemme spaziali sparse nei livelli potremo combinarle tra loro e personalizzare gli armamenti a nostro piacimento, e ciascuna gemma offrirà ovviamente diversificate abilità.

Ma la vera punta di diamante dei Games With Gold di questo mese è senza dubbio Project CARS, racing game sviluppato da Slightly Mad Studios la cui esistenza è stata resa possibile grazie ad un titanico sforzo di Crowfunding, e che riesce a distinguersi dalla concorrenza per una varietà invidiabile dal punto di vista ludico, in grado di abbracciare moltissime categorie corsistiche con una carriera unica nel suo genere. Gli utenti avranno infatti la possibilità di scegliere la categoria di auto tra le molte disponibili e, successivamente, impostare uno tra tre obiettivi di fine percorso (tra cui il Triple Crown che richiede la vittoria di un campionato in tre discipline differenti), essendo poi liberi di prendere parte ad ogni gara o disciplina senza la necessità di sbloccare nessun tipo di contenuto. Project CARS permette inoltre di provare varie Carriere in parallelo, assegnandole ad altrettanti slot di salvataggio, in modo tale da non essere mai legati ad una singola progressione. Chiunque sia alla ricerca di un eccezionale racing game simulativo, con Project CARS troverà pane per i suoi denti, mentre a tutti gli altri ancora in dubbio consigliamo di leggere la nostra recensione.

Xbox 360 & One

I Games With Gold di Febbraio si aprono su Xbox 360 con Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, edizione riveduta e corretta di una delle avventure grafiche più apprezzate di LucasArt. Dopo aver apparentemente sconfitto il pirata fantasma LeChuck nella prima avventura, il protagonista Guybrush Threepwood ha messo gli occhi sul leggendario tesoro di Big Whoop, ma questa non sarà certamente un'impresa facile: LeChuck, infatti, è tornato sotto forma di zombie per vendicarsi del nostro eroe. I giocatori dovranno quindi aguzzare l'ingegno e dare fondo a tutto il loro insaziabile desiderio di avventura al fine di sconfiggere una volta per tutte la pericolosa nemesi. Enigmi, bambole vodoo, gare di sputi e parchi di divertimenti rappresentano solamente alcune delle sfide che saremo chiamati ad affrontare nei panni di Guybrush, anche se in alcuni momenti verremo aiutati da vecchi amici e nuovi compagni conosciuti proprio durante questa avventura. Rispetto all'edizione originale, in questa Special Edition troveremo il doppiaggio completo dei dialoghi, una colonna sonora rinnovata, un'interfaccia più intuitiva e la possibilità di passare a nostro piacimento tra la grafica aggiornata a quella originale. Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge è scaricabile gratuitamente su Xbox 360 e Xbox One dall'1 al 15 febbraio.

L'ultimo titoli di Febbraio per Xbox 360 e One è Star Wars: Il Potere della Forza, interessante Action Game sviluppato da LucasArt e pubblicato nel settembre del 2008. Nel titolo affronteremo un epico viaggio che ci porterà ad impersonare l'apprendista segreto di Darth Vader, fino a diventare il primo agente ribelle della galassia. Nel corso dell'avventura, oltre all'immancabile light saber, il protagonista Starkiller sarà in grado di utilizzare i poteri della forza e devastanti attacchi combinati contro nemici che cambiano atteggiamento e reazioni ad ogni partita. Durante i combattimenti, in aggiunta, l'uso dei nostri poteri avrà effetti visibili sugli elementi dello scenario tra cui metalli che si piegano, pezzi di legno che si spezzano e vetri che si frantumano. Esploreremo varie parti della galassia e sconfiggeremo Maestri Jedi su alcuni dei mondi più conosciuti e apprezzati del franchise, tra cui quello della città delle Nuvole, e altri completamente inediti come il pianeta discarica di Raxus Prime. Star Wars: Il Potere della Forza è scaricabile su Xbox 360 e One dal 16 al 28 febbraio.

Lista completa novità

Xbox One

Lovers in a Dangerous Spacetime - 1-28 febbraio

Project CARS - Dal 16 febbraio al 15 marzo



Xbox 360 & One

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge - 1-15 febbraio

Star Wars: Il potere della forza - 16-28 febbraio