Games with Gold: i giochi gratis di Gennaio 2017 per Xbox One e Xbox 360

Qualche settimana fa, con molto anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia, Microsoft ha annunciato i giochi gratuiti di Gennaio dei Games With Gold per Xbox One e Xbox 360: sulla console Current Gen troviamo ad attenderci World of Van Helsing: Deathtrap e Killer Instinct Season 2: Ultra Edition, mentre sulla piattaforma della scorsa generazione (ma anche su One in retrocompatibilità) segnaliamo The Cave e l'eccezionale . Sembra proprio che Microsoft voglia iniziare il 2017 all'insegna di grandi titoli per i suoi abbonati Gold, che questo mese potranno contare su una line-up decisamente ricca ed eterogenea.



Xbox One

World of Van Helsing: Deathtrap è un action game incentrato sul multiplayer e sulla cooperativa ambientato nel mondo gotico-noir dei giochi di Van Helsing. Nella nebbia di un aldilà distorto sorgono diverse roccaforti costruite per tenere a bada gli orrori del vuoto, ma adesso i mostri stanno tornando per conquistare e uccidere qualsiasi cosa respiri. Solamente noi potremo fermarli prima che facciano irruzione nel mondo di Borgovia, e per farlo saremo chiamati a scegliere il nostro eroe e difendere ad ogni costo i Forti Silenziosi. Il gameplay dell'ultima fatica di NeocoreGames è un mix tra un tower defense ed un Action RPG, dove i giocatori dovranno usare trappole e poteri a propria disposizione per contrastare le forze del male. Tuttavia l'esperienza multigiocatore, per quanto sia il fulcro del progetto, non è l'unica modalità disponibile, dato che gli amanti del Single Player potranno affrontare una campagna senza bisogno di collaborare con nessun altro. Per sopperire alla mancanza dei compagni, infatti, ci verranno concessi dispositivi letali e potenti incantesimi in grado di spazzare via più facilmente gli avversari. World of Van Helsing: Deathtrap, che ricordiamo è scaricabile gratuitamente fino alla fine del mese, offre inoltre uno stratificato sistema di crescita del personaggio, il quale potrà raggiungere oltre 100 livelli e imparare più di 50 abilità per classe.

Il secondo gioco gratuito per Xbox One è Killer Instinct Season 2: Ultra Edition, scaricabile senza costi aggiuntivi dal 16 gennaio al 15 febbraio. Ci troviamo di fronte ad un solido picchiaduro tridimensionale in cui sfrutteremo il particolare sistema di Combo per accumulare lunghe serie di colpi e tenere alta la guardia per impedire che l'avversario riesca ad interrompere il nostro attacco. Rispetto alla prima stagione, offerta nei Games With Gold esattamente un anno fa, in questa Season 2 troveremo ad attenderci un comparto grafico migliorato, 9 personaggi aggiuntivi (TJ Combo, Maya, Riptor, Kan-Ra, Omen, Hisako, Aganos, Cinder e ARIA) e ben tre nuove modalità: Leghe classificate, in cui combattere tutti i mesi per il titolo di lottatore definitivo, Laboratorio Ombra, dove insegnare all'Ombra IA le tecniche migliori per sconfiggere i nemici nel nostro nome, e l'Allenamento Anticombo, per migliorare le abilità in grado di spezzare le combo avversarie.

Xbox 360

The Cave è un puzzle-adventure bidimensionale sviluppato da Ron Gilbert (creatore di Moneky Island) e pubblicato nel Gennaio del 2013. In questo bizzarro viaggio assembleremo la nostra squadra scegliendo tre elementi da un gruppo di sette improbabili avventurieri, ognuno con una storia e con una personalità unica. Esploreremo abissi misteriosi che includono un parco di divertimenti sotterraneo, un castello medievale e, come se non bastasse, anche un missile nucleare ICBM armato e pronto per il lancio immediato. Per superare alcune sezioni ci verrà chiesto di sfruttare le abilità peculiari dei nostri personaggi, utili anche per arrivare in luoghi altrimenti irraggiungibili e raccogliere tutti i segreti sparsi per i livelli. The Cave è scaricabile gratuitamente fino al 15 Gennaio su Xbox One e Xbox 360.

Ultimo ma certamente non meno importante, Rayman Origins è un eccezionale platform bidimensionale sviluppato da Ubisoft e pubblicato nel 2013, nonché vero e proprio reboot del franchise da cui sono nati diversi sequel sia su console fisse e portatili che su dispositivi mobile. I giocatori potranno scegliere (e sbloccare) oltre 100 personaggi, visitare 12 mondi e oltre 60 stage dall'ottimo level design, pieni di segreti da scoprire. Ci scateneremo in un'avventura davvero vivace, variegata, con un'attenzione maniacale per il ritmo: uno dei migliori esponenti del genere usciti nella passata generazione. Il gioco, inoltre, supporta anche la modalità cooperativa per un totale di 4 giocatori di tipo Drop in/out, che permette ai nostri amici di unirsi alla partita (o abbandonarla) in qualsiasi momento e senza alcuna conseguenza. Rayman Origins sarà scaricabile gratuitamente su Xbox 360 e Xbox One dal 16 al 31 Gennaio.



