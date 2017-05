Games with Gold: i giochi gratis di Giugno 2017 per Xbox One e Xbox 360

Qualche giorno fa Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games With Gold di Giugno per Xbox One e 360: i possessori della console Current Gen troveranno ad attenderli SpeedRunners, Watch Dogs e il Pack multiplayer di Phantom Dust, mentre su Xbox 360 (e su One via retroocompatibilità) avremo a disposizione Assassin's Creed III e Dragon Age Origins. Si tratta di un'ottima offerta, grazie ad una buona varietà di generi e alla presenza di molte produzioni tripla A.

Xbox One

SpeedRunners è un platform bidimensionale competitivo per quattro giocatori. Gli utenti dovranno correre, saltare, oscillare, sparare razzi e usare i rampini sugli avversari per buttarli fuori dallo schermo e vincere la competizione. Un pratico tutorial ci insegnerà le basi del gioco, mentre le modalità cooperative e competitive potranno svolgersi sia in locale che online, sempre per un totale di 4 giocatori. Sul fronte contenutistico, SpeedRunners propone più di cinquanta personaggi giocabili e sbloccabili, ognuno dotato di armi e abilità uniche, a cui si aggiunge un sistema di leghe e tornei e un editor di livelli con oltre migliaia di stage già disponibili per il download.



Pubblicato quasi esattamente tre anni fa, Watch Dogs è un titolo d'azione open world sviluppato da Ubisoft che ci farà vestire i panni di Aiden Pierce, un hacker capace di prendere il controllo dei sistemi informatici di Chicago e trasformare la città nella propria arma più letale. Attraverso il suo smartphone, infatti, il giocatore sarà in grado di controllare semafori, ponti, sistemi di sicurezza stradale, telecamere, e sarà possibile utilizzare ognuno di questi sistemi (o una loro combinazione) per mimetizzarsi nella folla, sfuggire o eliminare i nemici. Oltre alle missioni principali, il titolo di Ubisoft offre anche diverse attività secondarie e un'intera sezione di minigiochi accessibili dal cellulare del protagonista, dotati ognuno del proprio sistema di salvataggio dei progressi.

Xbox 360

Secondo titolo Ubisoft dei Games With Gold di giugno, Assassin's Creed 3 è ambientato nelle Colonie americane del 1775, un'epoca di scontento civile e disordini politici nel Nuovo mondo. Quando un Assassino nativo americano impugna le armi per proteggere la sua terra e la sua gente, si scatenerà una rivoluzione. In Assassin's Creed III i giocatori possono eliminare i nemici con tante tipologie di armi, inclusi archi, pistole, tomahawk e le sempre affidabili lame celate. Si tratta anche del primo episodio del franchise in cui viene introdotta la navigazione navale, ossia un intuitivo ma soddisfacente sistema che permetterà al protagonista Connor di guidare un vascello tra i mari delle Colonie Americane, e affrontare specifiche missioni di esplorazione e di scontri con navi avversarie.

Dragon Age: Origins è un eccezionale gioco di ruolo a tema fantasy sviluppato da BioWare, nonché probabilmente uno dei titoli più apprezzati mai prodotti dalla software house. Gli utenti controlleranno il Custode Grigio, uno degli ultimi membri di un leggendario ordine di guardiani che dovrà riunire le terre divise e uccidere il pericoloso Arcidemone una volta per tutte. Ci immergeremo in un mondo sconvolto e sull'orlo della distruzione, saremo chiamati a prendere decisioni morali impegnative che cambieranno il destino di intere razze e ingaggeremo combattimenti violenti contro creature gigantesche e terrificanti. Non mancheranno inoltre tante missioni secondarie con cui approfondire non soltanto il già ricco universo di gioco, ma anche la conoscenza dei personaggi che nel corso dell'avventura si uniranno al nostro gruppo.

