Games with Gold: i giochi gratis di Maggio 2017 per Xbox One e Xbox 360

Qualche giorno fa Microsoft ha svelato ufficialmente le novità di maggio per i Games With Gold: a partire da lunedì prossimo tutti i giocatori abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente Giana Sisters Twisted Dreams - Director's Cut(Xbox One) e Star Wars: Il Potere della Forza 2 (Xbox One/360), mentre dal 16 dello stesso mese troveranno ad attenderli Lara Croft and the Temple of Osiris (Xbox One) e LEGO Star Wars: The Complete Saga (Xbox One/360). Se rispetto ad aprile dobbiamo segnalare l'assenza di giochi tripla A recenti, l'offerta di Microsoft rimane comunque valida grazie ad una buona varietà di generi.

Xbox One

Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut è il primo titolo dei nuovi Games With Gold per Xbox One, e sarà scaricabile gratuitamente per tutto il mese di maggio. Gli amanti dei platform saranno felici di sapere che il gioco sviluppato da Black Forest Game è adatto a chi è alla ricerca di un livello di sfida impegnativo: i 33 stage dell'avventura (a cui si aggiungono anche quelli del DLC Rise of the Owlverlord, incluso nel pacchetto) sono caratterizzati da un level design molto "spigoloso". Non mancheranno ovviamente i consueti boss alla fine di ogni ambientazione, mentre tutti coloro che preferiranno un tasso di difficoltà inferiore potranno scegliere la modalità "Facile" e godersi l'avventura in tutta tranquillità. Oltre alla presenza del DLC già menzionato, questa versione del gioco riveduta e corretta supporta anche i 1080p e un frame rate decisamente più fluido rispetto all'originale, che ricordiamo uscì alla fine del 2012 su PC e console della scorsa generazione.

Lara Croft and the Temple of Osiris è un action adventure cooperativo con visuale isometrica, che potrà essere scaricato gratuitamente dal 16 maggio al 15 giugno. Ambientato in un remoto deserto, il gioco vedrà Lara allearsi con lo storico e cacciatore di tesori Carter Bell e le antiche divinità Horus e Iside per sconfiggere Seth, il dio del Caos. In compagnia di altri tre giocatori ci ritroveremo quindi ad esplorare l'antico tempio di Osiride e sconfiggere orde di mostri provenienti dall'oltretomba egizio, senza dimenticare di risolvere gli enigmi ambientali e di sopravvivere alle trappole mortali sparse per ogni livello. Il titolo si dimostra un'esperienza davvero divertente e longeva se affrontata in cooperativa, ma potrebbe risultare ripetitiva e frustrante in certi passaggi se giocata in Single Player.

Xbox One/Xbox 360

Ambientato sette mesi dopo la fine del primo capitolo, Star Wars: Il Potere della Forza 2 ci farà vestire nuovamente i panni di Starkiller, personaggio dalle origini misteriose e dal legame complesso con Darth Vader. Dopo essere fuggito dalla prigionia sul pianeta Kamino, Starkiller inizia un nuovo viaggio alla ricerca di Juno Eclipse, donna di cui è innamorato dal primo capitolo del gioco, e della chiave del mistero che ruota intorno alle sue origini. Nel corso dell'avventura i giocatori incontreranno anche una serie di personaggi classici del celebre mondo ideato da George Lucas, come Yoda, il maestro Jedi Rahm Kota e il cacciatore di taglie Boba Fett. Star Wars: il potere della Forza 2 sarà disponibile gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 dall'1 al 15 maggio.

I Games With Gold di Maggio continuano a concentrarsi sul mondo di Guerre Stellari con LEGO Star Wars - Edizione completa, titolo sviluppato da TT Games che include gli avvenimenti di tutti i primi sei film della saga, riveduti e riadattati al classico humor tipico dei famosi mattoncini. Gli utenti saranno chiamati a risolvere gli enigmi che incontreranno nelle avventure single player, ma saranno anche in grado di costruire alcuni degli oggetti, delle armi e dei veicoli più noti di questo universo fantascientifico. Non mancano inoltre modalità di gioco alternative in cui si potranno personalizzare i personaggi o potenziarli appositamente per sfruttare gli incredibili poteri della Forza. LEGO Star Wars - Edizione Completa è un pacchetto imperdibile per tutti gli appassionati del brand di Guerre Stellari e di LEGO, scaricabile senza costi aggiuntivi sia su Xbox One che su Xbox 360 dal 16 al 31 maggio.

Lista completa novità

Xbox One

Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut - Dall'1 al 31 maggio

Lara Croft and the Temple of Osiris - Dal 16 maggio al 15 giugno



Xbox One/Xbox 360

Star Wars: Il potere della Forza 2 - Dall'1 al 15 maggio

LEGO Star Wars - La saga completa - Dal 16 al 31 maggio