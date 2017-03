Games with Gold: i giochi gratis di Marzo 2017 per Xbox One e Xbox 360

La settimana scorsa Microsoft ha annunciato i Games With Gold di Marzo, dimostrando una buona continuità qualitativa della sua offerta rispetto ai mesi precedenti e proponendo anche questa volta due giochi Tripla A e due produzioni indipendenti. Stiamo parlando di Layers of Fears ed Evolve per Xbox One e di Borderlands 2 ed Heavy Weapon per Xbox 360, anche se questi ultimi saranno giocabili anche sulla console Current Gen grazie alla retrocompatibilità. Dopo i tentennamenti dei primi anni, adesso il servizio di Microsoft è solido e soddisfacente, capace inoltre di competere ad armi pari (e in molti casi anche superare) quanto offerto dalla concorrenza.

Xbox One

Scaricabile gratuitamente dal primo marzo da tutti gli abbonati al Gold, in Layers of Fear i giocatori esploreranno le profondità della mente di un pittore folle, e scopriranno i segreti della sua follia visitando una vasta e mutevole magione dell'era vittoriana. Nel corso di questo viaggio entreranno in contatto con le visioni, le paure e gli orrori che da anni tormentano il pittore. L'ottimo level design del titolo di Bloober Team mescola sapientemente il claustrofobico con l'agorafobico, costringendo gli utenti a camminare per corridoi estremamente angusti che si trasformano in inquietanti spazi infiniti dall'architettura impossibile, per non parlare degli angoscianti loop spaziotemporali. Tutto ciò che ci circonda, infatti, muterà costantemente quando non lo si inquadra, una soluzione capace di rendere al meglio gli effetti di un vero e proprio squilibrio mentale. Dispiace soltanto constatare che ad una storia horror breve ma ben raccontata si contrapponga un comparto tecnico caratterizzato da frequenti cali di framerate e da un aliasing piuttosto evidente e fastidioso.

Evolve è l'ultima fatica dei talentuosi ragazzi di Turtle Rock Studios, nonché il primo titolo dei creatori di Left 4 Dead ad arrivare ufficialmente su una console PlayStation. Il titolo si basa su una struttura di gameplay che all'apparenza potrebbe sembrare sbilanciata: quattro giocatori, caratterizzati dallo stesso numero di classi, ne affronteranno un altro che vestirà tuttavia i panni di una potente e terrificante creatura. I primi faranno tutto il possibile per scovare il mostro all'interno delle grandissime ambientazioni utilizzando il Trapper (l'apposita classe dedicata all'individuazione di tutti gli indizi lasciati dalla bestia), il quale potrà poi attivare una rete energetica in grado di contenere i movimenti dell'avversario per un breve lasso di tempo. D'altra parte, l'altro giocatore dovrà lasciare meno tracce possibili e nutrirsi in fretta al fine di accelerare la propria evoluzione (suddivisa in tre fasi distinte) ed acquisire in questo modo caratteristiche offensive e difensive migliorate. Precisiamo inoltre che si tratta di Evolve Ultimate Edition, ossia la versione definitiva del gioco che include tutte le espansioni pubblicate fino ad oggi, e potrà essere scaricata dal 16 marzo al 15 aprile.

Xbox 360

Il primo titolo per Xbox 360 (e One in retrocompatibilità) è Borderlands 2, l'eccezionale mix tra uno sparatutto in prima persona e un gioco di ruolo sviluppato nel lontano 2012 da Gearbox Software. Vestiremo i panni di uno dei quattro nuovi cacciatori della Cripta ed esploreremo ancora una volta il mondo di Pandora, abitato da misteriose creature aliene, robot intelligenti e un nuovo genio del male: Jack il Bello. Come da tradizione per la serie ritorna la possibilità di giocare in cooperativa fino ad uno totale di 4 giocatori online o anche a schermo condiviso, e non mancherà la consueta abbondanza di armi da fuoco a cui la serie ci ha abituato sin dal primo capitolo. Rispetto a quest'ultimo, infine, oltre ad una storia più coinvolgente ed articolata si segnala anche un comparto tecnico migliorato e un'estensione maggiore del mondo di gioco. Borderlands 2 è scaricabile su Xbox One e Xbox 360 dal primo marzo.



I Games With Gol di Marzo si concludono con Heavy Weapon, shoot'em up arcade disponibile gratuitamente su Xbox One e 360 dal 16 al 31 marzo. Il gioco di PopCap Games (gli autori del celebre Plants vs Zombies) ci consentirà di utilizzare un vasto assortimento di artiglieria pesante con cui distruggere i nemici alla guida di carri armati e aerei da guerra e volare così verso la vittoria definitiva. Il gioco presenta un totale di 19 livelli e le modalità "Missions" e "Survival": la prima si svolgerà come una tradizionale campagna in Single Player con tanto di boss di fine livello, mentre la seconda ci vedrà impegnati in una lotta per la sopravvivenza contro eserciti infiniti di nemici. Infine gli sviluppatori hanno implementato la cooperativa sia online che locale per un massimo di 4 giocatori contemporaneamente.



Lista completa novità

Xbox One

Layers of Fear (dal 1 al 31 marzo)

Evolve: Ultimate Edition (dal 16 marzo al 15 aprile)



Xbox 360 & Xbox One

Borderlands 2 (dall'1 al 15 marzo)

Heavy Weapon (dal 16 al 31 marzo)