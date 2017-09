Games with Gold: i giochi gratis di Ottobre 2017 per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games With Gold di ottobre per Xbox One e 360: sulla console current gen troveremo ad attenderci Gone Home e The Turing Test, mentre sulla piattaforma della scorsa generazione (ma anche su One via retrocompatibilità) potremo scaricare Rayman 3HD e Medal of Honor: Airborne. Si tratta, come di consueto da diversi mesi, di una buona line-up, soprattutto per quanto riguarda la varietà di generi.

Xbox One

Gone Home è una particolare Avventura Grafica - appartenente al sottogenere dei cosiddetti "Walking Simulator"- in cui vivremo la storia di Kaitlin, una ragazza appena rientrata da un viaggio in Europa che ritrova la sua casa completamente deserta. Solo qualche luce accesa e il gracchiare costante della televisione le fanno intuire che qualcosa di terribile è accaduto poco prima del suo arrivo, e subito dopo aver preso il controllo della protagonista il nostro compito sarà quello di svolgere il ruolo di detective in questo microcosmo, per scoprire qual è il mistero che si cela dietro alla scomparsa dei membri della nostra famiglia. Proseguendo nelle indagini entreremo in contatto con i frammenti sparsi delle storie che riempiono lo spazio della casa, e non sarà soltanto la vicenda di Sam, la sorella di Katie da poco fuggita di casa, a monopolizzare la nostra esplorazione, ma anche quella dei suoi genitori e della dimora stessa, che coi suoi misteri e i suoi segreti antichi ci guiderà con crescente curiosità fino all'epilogo del gioco. Gone Home sarà disponibile per il download gratuito dall'1 al 31 ottobre.

The Turing Test segue le avventure di Ava Turing, un'ingegnere dell'International Space Agency inviata in missione per scoprire la verità sulla base di ricerca di Europa, uno dei satelliti di Giove. I giocatori dovranno utilizzare il loro Energy Manipulation Tool per trasferire energia da un oggetto all'altro e controllare le macchine dotate di intelligenza artificiale, manipolare enormi strutture meccaniche e risolvere enigmi di varia natura. Come se non bastasse, le sorprese non mancheranno neanche sul fronte narrativo, in quanto, enigma dopo enigma, la trama di The Turing Test diventerà sempre più complessa fino a toccare anche i segreti che si celano dietro la natura umana. The Turing Test sarà scaricabile gratuitamente dagli abbonati Gold dal 16 ottobre al 15 novembre.

Xbox 360 & One

Il primo titolo di ottobre per Xbox 360 è Rayman 3HD, versione rimasterizzata dell'omonimo titolo Ubisoft uscita nel marzo del 2012. In questo divertente platform game seguiremo Rayman e Globox in un viaggio coinvolgente che ci permetterà di salvare il Crocevia dei Sogni. Il titolo ha subito diversi miglioramenti rispetto all'edizione originale, fra cui un comparto tecnico in alta definizione e un accompagnamento sonoro completamente rimasterizzato. Qualora foste curiosi di provare una delle avventure di Rayman più interessanti, potrete farlo gratuitamente dall'1 al 15 ottobre sia su Xbox 360 che su Xbox One.

A chiudere nel migliore dei modi il mese di ottobre ci pensa Medal of Honor Airborne, sparatutto in prima persona che ci farà vestire i panni del soldato americano Boyd Travers durante alcune delle battaglie più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale. Da un brusco inizio in Sicilia alle ultime fasi del conflitto in Germania, gli utenti saranno coinvolti sia in guerriglie che in battaglie campali che dovranno affrontare sia via per aria che via terra. In quest'ultimo caso ci verrà messa a disposizione un'ampia varietà di armamenti (alcuni di questi anche migliorabili nelle caratteristiche) con cui pianificare nel modo più efficace possibile le nostre strategie, nonché un ampio ambiente free roaming da esplorare in libertà e studiare in ogni più piccolo dettaglio.

Lista completa novità

Xbox One

Gone Home: Console Edition - 1-31 ottobre

The Turing Test - 16 ottobre -15 novembre



Xbox 360 & Xbox One

Rayman 3 HD - 1-15 ottobre

Medal of Honor: Airborne - 16-31 ottobre