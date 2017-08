Games with Gold: i giochi gratis di Settembre 2017 per Xbox One e Xbox 360

Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games With Gold del mese di Settembre per Xbox One e Xbox 360: i possessori della console Current Gen troveranno ad attenderli Forza Motorsport 5 e Oxenfree, mentre sulla piattaforma della scorsa generazione saranno disponibili Battlefield 3 e Hydro Thunder Hurricane. Si tratta certamente di un mese interessante, soprattutto per gli utenti Xbox One che avranno a disposizione alcuni dei racing game e degli FPS più interessanti degli ultimi anni.

Xbox One

Pubblicato nel novembre del 2013 come titolo di lancio per Xbox One, Forza Motorsport 5 è un eccellente racing game nonché il primo esponente del franchise ad approdare nella current gen. Oltre ad un comparto tecnico opportunamente sviluppato per sfruttare le potenzialità della console di Microsoft, il gioco introduce per la prima volta la tecnologia Drivatar, una vera e propria rete in costante evoluzione di avversari sempre pronti a sfidarsi. Invece di gareggiare con le vetture controllate dalla classica IA, in Forza Motorsport 5 i piloti saranno mossi da un'intelligenza cloud che rileva i comportamenti di guida dei giocatori in carne ed ossa e lo imita quanto più verosimilmente possibile. Discreta anche la varietà del parco auto disponibile, che permetterà agli utenti di mettersi al volante di auto da corsa, modelli truccati, le classiche sportive e potenti fuoristrada. Forza Motorsport 5 sarà scaricabile gratuitamente dai membri Xbox Live Gold dal primo al 30 settembre.

Ultima fatica dello sviluppatore indipendente Night School Studio, Oxenfree è un particolare Action Adventure dai toni sovrannaturali dove seguiremo le vicende di un gruppo di amici che per sbaglio aprirà una misteriosa spaccatura spettrale. Alex, la protagonista dell'avventura, è un'adolescente ribelle che accompagnerà il fratellastro Jonas ad una festa su un'isola utilizzata decenni prima come base per sconosciute attività militari. Ovviamente durante le notte le cose prenderanno una piega decisamente inaspettata, e starà al giocatore gestire i terrificanti eventi a cui i personaggi saranno sottoposti. Tra le caratteristiche più importanti di questa produzione troviamo l'impiego di un nuovo sistema di dialoghi in grado di cambiare la storia e le relazioni tra gli NPC basandosi su ogni singola decisione dell'utente, in aggiunta all'utilizzo di una radio che permetterà ad Alex di comunicare con gli spettri e addirittura di manipolare il loro mondo. Una grande attenzione è stata dedicata infine al Voice Talent, dato che i personaggi principali saranno doppiati da attori che hanno già prestato la loro voce per The Wolf Among Us, The Walking Dead e Borderlands 2. Oxenfree sarà disponibile per il download gratuito dal 16 settembre al 15 ottobre.

Xbox 360

Hydro Thunder Hurricane è un particolare racing game che ci metterà alla guida di potenti motoscafi in cui sfrecciare su ambienti meravigliosi, scenari mozzafiato e una fisica dell'acqua molto accurata. Metteremo alla prova le nostre abilità su 11 tracciati misteriosi e ricchi di insidie, tra cui l'Isola dei Mostri e il Triangolo delle Bermuda, ciascuno arricchito da super salti, scorciatoie segrete ed eventi speciali attivabili dai piloti. Nel corso dell'avventura potremo sbloccare ben 20 motoscafi trasformabili, a cui seguono anche una serie di veicoli provenienti dal primo capitolo della serie come il Razorback e il Red Hazard. Hydro Thunder Hurricane verrà reso disponibile gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 dall'1 al 15 settembre.

Pubblicato su Xbox 360 il 28 ottobre del 2011, Battlefield 3 è un coinvolgente sparatutto in prima persona sviluppato da DICE, i cui i giocatori vestiranno i panni di Marine degli Stati Uniti e affronteranno emozionanti missioni in single player e agguerriti scontri multiplayer ambientati presso molteplici località del pianeta, fra cui Parigi, Teheran e New York. Il titolo prende vita grazie al performante Frostbite Engine, che consente un'ampia distruttibilità degli scenari, audio dinamico e animazioni realistiche di protagonisti e comprimari. Ancora discretamente popolare in ambito multiplayer, i giocatori potranno scaricare gratuitamente Battlefield 3 su Xbox One e 360 dal 16 al 30 settembre.

