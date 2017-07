Giochi in uscita su PC, novità di Agosto 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Inizierà a metà agosto la nuova stagione videoludica che ci porterà ai grandi blockbuster del Natale. Il decimo mese dell'anno si preannuncia davvero molto ricco grazie all'arrivo di Agents of Mayhem, Hellblade Senua's Sacrifice, Last Day of June, StarCraft Remastered, Sonic Mania, Absolver, F1 2017 e Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio, solamente per citare alcuni dei titoli presto disponibili su PC. Di seguito, tutte le uscite di agosto 2017.

Tacoma

Sviluppatore: Fullbright Studios

Publisher: Fullbright Studios

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 4 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Tacoma è il nuovo progetto degli autori di Gone Home. Nel gioco vestiremo i panni di Amy, esploratice inviata sulla stazione spaziale Tacoma per recuperare alcuni dati preziosissimi per lo svolgimento di una missione. Durante le sue ricerche, Amy scoprirà però alcune sconcertanti verità relative alla sparizione dell'equipaggio della navetta...

Sine Mora EX

Sviluppatore: Digital Reality/Grasshopper Manufacture

Publisher: THQ Nordic

Genere: Sparatutto Spaziale/Arcade

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Sine Mora EX è la riedizone dell'omonimo sparatutto spaziale uscito nel 2008 e accolto positivamente da pubblico e critica. Questa versione presenta un comparto tecnico aggiornato con supporto per la risoluzione 4K/60 FPS, inoltre segnaliamo l'aggiunta di co-op in locale (due giocatori), livelli aggiuntivi per lo Story Mode, nuovi boss da affrontare e tre modalità inedite denominate Race, Tanks e Dodgeball.

Batman The Enemy Within - Episodio 1: Enigma

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro (Serie Completa)



Batman The Enemy Within è il sequel di Batman The Telltale Series, avventura dedicata all'Uomo Pipistrello sviluppata dalla casa americana e distribuita come da tradizione in formato episodico. La seconda stagione debutterà l'8 agosto con il primo episodio, intitolato Enigma, che riprenderà la storia da dove si era interrotta alla fine della prima stagione, mettendo in scena ancora una volta il dualismo tra Batman e Bruce Wayne. Siete pronti per tornare a Gotham City?

ARK Survival Evolved

Sviluppatore: Studio Wildcard

Publisher: Studio Wildcard

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



ARK Survival Evolved uscirà dalla fase Accesso Anticipato il prossimo 8 agosto, arrivando in versione completa e definitiva su Steam. Il survival di Studio Wildcard abbandona l'Early Access e si presenta con un maggior numero di contenuti rispetto alla fase pre-lancio, come nuove creature e modalità di gioco. Gli sviluppatori hanno già confermato che pubblicheranno nuovi update ed espansioni a cadenza regolare, con l'obiettivo di mantenere sempre viva la community offrendo ai giocatori mappe, armi e modalità con cui continuare a divertirsi per parecchio tempo.

LawBreakers

Sviluppatore: Boss Key Productions

Publisher: Nexon

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo una lunga fase alpha, il nuovo arena shooter di Cliffy B (papà di Gears of War) è finalmente pronto a uscire dalla fase Early Access. LawBreakers farà la sua comparsa su PC l'8 agosto, portando in dote un roster decisamente vasto e variegato, oltre a dieci arena giocabili in varie modalità multiplayer. Nei mesi successivi al lancio arriveranno tanti nuovi contenuti pensati per espandere l'esperienza di gioco, come armi, personaggi, stage e modalità extra. Un nuovo possibile rivale per Overwatch?

Hellblade Senua's Sacrifice

Sviluppatore: Ninja Theory

Publisher: Ninja Theory

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo una lunga fase di sviluppo durata oltre tre anni, gli autori di Heavenly Sword, Enslaved e DmC Devil May Cry sono pronti a pubblicare Hellblade Senua's Sacrifice. Il nuovi progetto di Ninja Theory viene definitivo dagli stessi autori un "Indie Tripla A" e si presenta come un brutale gioco d'azione in terza persona con un gameplay frenetico e una narrazione avvolgente, legata alla mitologia celtica. Un titolo decisamente interessante, con valori produttivi decisamente elevati per una produzione indipendente. Da tenere d'occhio...

Mega Man Legacy Collection 2

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Capcom

Genere: Platform/Azione

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Mega Man Legacy Collection 2 è il sequel della raccolta pubblicata nel 2015 e dedicata alle prime sei avventure del robottino blu. Questa seconda collection include le versioni rimasterizzate di Mega Man 7, Mega Man 8, Mega Man 9 e Mega Man 10, riproposti con l'aggiunta della modalità Sfida e di gallery fotografiche con immagini, artwork e concept art. In più, tutti i giochi supporteranno la modalità First Timer Friendly, la quale presenta un livelllo di difficoltà più accessibile per i giocatori meno esperti.

Sudden Strike 4

Sviluppatore: Kite Games

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 11 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Arriverà ad agosto il quarto episodio della serie Sudden Strike, anticipato da una lunga fase beta, ancora in corso per coloro che hanno preordinato il gioco su Steam. Sudden Strike 4 presenta un gameplay non particolarmente rivoluzionario rispetto a quello dei suoi predecessori, in questo caso troveremo però nuove unità da controllare e campi di battaglia ancora più ampi su cui scontrarsi per il predominio del Mondo.

StarCraft Remastered

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Activision-Blizzard

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 14 agosto

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 14,99 euro



L'originale StarCraft torna su PC in versione rimasterizzata, in uno speciale pacchetto che include anche l'espansione Brood War. StarCraft Remastered presenta un comparto tecnico migliorato con supporto per la risoluzione 4K, colonna sonora rimasterizzata, interfaccia grafica più chiara e immediata e una miglior ottimizzazione del netcode e del comparto online. StarCraft è ancora oggi un titolo estremamente godibile e questa riedizione permetterà di giocare senza problemi anche sulle attuali configurazioni e sui moderni sistemi operativi.

Nidhogg 2

Sviluppatore: Messhof

Publisher: Messhof

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Uscito nel 2014, Nidhogg si è rivelato uno dei titoli indie più interessanti dell'anno: dopo uno sviluppo decisamente lungo per una produzione indipendente, il team Messhof si prepara a pubblicare il sequel del gioco. Nidhogg 2 introdurrà una modalità single player, oltre a nuove armi, personaggi interamente personalizzabili e dieci mappe inediti. Il gameplay non ha subito particolari stravolgimenti mentre lo stile grafico risulta decisamente più curato, pur mantenendo l'aspetto retrò del predecessore.

Sonic Mania

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Negli 2017 gli amanti del porcospino blu di SEGA potranno mettere le mani su ben due diversi giochi: Sonic Forces (in uscita a fine anno) e Sonic Mania, quest'ultimo disponibile dal 15 agosto su Steam. Sonic Mania è un platform in due dimensioni che ricalca la stessa formula degli episodi usciti su Mega Drive, proponendo un gameplay frenetico e veloce tra corse, salti e giri della morte, con l'obiettivo di mettere fuori gioco il perfido Dottor Eggman.

Agents of Mayhem

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione/Sparatutto

Data di uscita prevista: 18 agosto

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Agents of Mayhem è il nuovo progetto di Volition, team noto per la serie Saints Row, titolo con il quale condivide lo stesso universo narrativo. In Agents of Mayhem saremo chiamati a guidare la squadra M.A.Y.H.E.M. in lotta contro l'organizzazione terroristica L.E.G.I.O.N (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations), pronta a tutto pur di conquistare il predominio del pianeta. Un action game sboccato e irriverente, probabilmente non un gioco per tutti, ma chi cerca azione frenetica e senza limiti, Agents of Mayhem potrebbe essere un prodotto da tenere in seria considerazione.

The Escapists 2

Sviluppatore: Mouldy Toof Studios

Publisher: Team17

Genere: Azione/Strategia

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19, 99 euro



The Escapists 2 riprende la riuscita e apprezzata formula del predecessore per dare vita a un gioco dal gameplay ancora più ricco e variegato: obiettivo, fuggire nuovamente di prigione e godersi la bella vita prima di un nuovo arresto. Riuscirai ad essere abbastanza scaltro da sfuggire alle forze dell'ordine? Il gioco presenta uno stile grafico retrò in Pixel Art decisamente accattivante, unito a meccaniche di gameplay semplici da capire ma difficili da padroneggiare. Il sequel include anche un ricco editor per dare vita ai propri personaggi, personalizzabili sotto ogni aspetto.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy e Legacy

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 25 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Il 25 agosto arriveranno su Steam ben due raccolte dedicate al ninja Naruto. Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy include le versioni rimasterizzate (con tutti i DLC) di Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy invece include solamente i primi tre episodi della saga targata CyberConnect 2, sicuramente interessante per chi fosse già in possesso del quarto capitolo.

One Piece Unlimited World R Deluxe Edition

Sviluppatore: Ganbarion

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 25 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Uscito nel 2014 su PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo 3DS e Wii U, One Piece Unlimited World Red si prepara ad arrivare anche su PC, con una riedizione che presenta un comparto tecnico migliorato (grafica a 1080p, nuovi effetti, colonna sonora rimasterizzata) e include tutti i DLC già pubblicati su console, per un totale di 47 pacchetti aggiuntivi. One Piece Unlimited World Red è un gioco d'azione e avventura basato sull'omonima serie manga/anima che permette di vestire i panni dei principali personaggi della serie, pronti a tutto per aiutare Rufy e la sua banda.

F1 2017

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 25 agosto

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Arriva a fine agosto F1 2017, nuovo racing game targato Codemasters con licenza ufficiale Formula Uno. Il gioco presenta piloti, circuiti e scuderie aggiornate alla stagione corrente, il team inglese ha lavorato per migliorare numerosi aspetti della produzione, tra cui la gestione della fisica e il modello di guida. Presenti anche una rinnovata modalità Campionato e un comparto multiplayer ancora più ricco di opzioni, inoltre si segnala l'introduzione di dodici monoposto storiche, tra cui la McLaren MP4/4 (1988), la Ferrari F2002 e la Williams FW14B (1992). Migliorato anche il comparto grafico, con vetture, circuiti e modelli dei piloti più dettagliati.

Dead Alliance

Sviluppatore: Maximum Games

Publisher: Maximum Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Gli zombie non passano mai di moda: Dead Alliance è uno sparatutto a base di non morti ambientato in uno scenaro post-apocalittico dove le basi militari l'unico luogo sicuro per i pochi esseri umani sopravvissuti a una catastrofe ambientale. Il nostro obiettivo sarà quello di sopravvivere in un mondo crudele e inospitale, popolato unicamente da zombie. Oltre alla campagna single player (giocabile anche in co-op), Dead Alliance presenta varie modalità multiplayer per un massimo di otto giocatori (4v4) tra cui Team Deathmatch, King of the Hill, Free For All e Capture and Hold.

Absolver

Sviluppatore: Slocap

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: Steam, GOG

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Absolver è un gioco d'azione con una forte componente online, ambientato nel mondo delle arti marziali. Il gameplay presenta quattro diversi stili di combattimento e permette una notevole libertà per quanto riguarda l'utilizzo delle tecniche e di mosse letali per mettere fuori combattimento l'avversario. Absolver non include una modalità single player, il gioco è ambientato in un mondo online persistente popolato da altri giocatori pronti a tutti per di guadagnare il controllo del territorio. Sviluppato da un team fondato e composto in larga parte da ex membri di Ubisoft Parigi, Absolver è un titolo potenzialmente molto interessante per gli amanti del genere.

XCOM 2: War of the Chosen

Sviluppatore: Firaxis Games

Publisher: 2K Games

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



War of the Chosen è la nuova espansione di XCOM 2: il pacchetto include fazioni e classi inedite, un nuovo boss (The Chosen), nemici e ambientazioni mai viste prima nella serie, proponendo al tempo stesso anche varie migliorie al gamplay e alle principali meccaniche di gioco. In attesa del non ancora annunciato terzo capitolo della serie, War of the Chosen è senza dubbio una buona occasione per ritornare nel mondo di XCOM.

Hello Neighbor

Sviluppatore: Dynamic Pixels

Publisher: TinyBuild

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Già disponibile in Accesso Anticipato su Steam da qualche mese, Hello Neighbor arriverà a fine agosto in versione definitiva. Nel gioco, vestiremo i panni di un uomo impiccione e sospettoso, pronto a tutti pur di scoprire cosa si nasconde nella casa del suo vicino, apparentemente accusato di aver commesso efferrati delitti... Per riuscire a introdurci nell'abitazione del nostro dirimpettaio dovremo utilizzare logica e strategia, mettendo a frutto le nostre abilità stealth per non farci notare dal diretto interessato...

Life is Strange: Before the Storm

Sviluppatore: Deck Nine Games

Publisher: Square-Enix

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 31 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro (Serie Completa)



Mentre lo studio francese Dontnod Entertainment è impegnato nella realizzazione di un nuovo capitolo di Life is Strange, il team Deck Nine si prende il compito di realizzarne un prequel, per permettere ai fan di ritornare sulle coste di Arcadia Bay un'ultima volta. Life is Strange Before the Storm ci permetterà di vestire i panni di Chloe, ben prima che Max arrivasse in città, per scoprire com'è nato il suo rapporto con Rachel Ambers e comprendere più a fondo la sua complessa personalità...

Last Day of June

Sviluppatore: Ovosonico

Publisher: 5050 Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 31 agosto

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Last Day of June è il secondo titolo di Ovosonico, studio italiano autore dell'apprezzato Murasaki Baby per PlayStation Vita. Last Day of June è un'avventura e enigmi con protagonisti Carl e June, una coppia felice, fino a quando un grave incidente stravolgerà la loro vita, strappando June alla vita e lasciando Carl nello sconforto totale. Una storia cupa e oscura, un progetto frutto della collaborazione tra Massimi Guarini, il musicista Steven Wilson e il regista Jess Cope (nota, tra le altre cose, per il ruolo di animatrice di Frankieweenie di Tim Burton). Un titolo da tenere sotto stretta osservazione e che dopo Mario + Rabbida Kingdom Battle testimonia ancora una volta come il settore dello sviluppo di videogiochi in Italia sia decisamente florido...

Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Activision-Blizzard

Genere: TCG

Data di uscita prevista: Agosto 2017

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 49,99 euro (50 buste)



Hearthstone si aggiorna con una nuova espansione: Cavalieri del Trono di Ghiaccio presenta una nuova modalità single player con otto missioni che condurranno il giocatore allo scontro finale con il Re dei Lich. L'espansione aggiunga anche 135 nuove carte, un nuovo tabellone e un dorso inedito, oltre a nuovi poteri, mosse e abilità che costringeranno gli utenti a ripensare il proprio mazzo e affinare ulteriormente le strategie di battaglia.