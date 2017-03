Giochi in uscita su PC, novità di Aprile 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Aprile si prospetta come da tradizione un mese decisamente interessante per tutti i giocatori PC. Nei prossimi trenta giorni arriveranno sugli scaffali dei negozi (virtuali e digitali) tantissimi nuovi titoli, tra cui Syberia 3, Impact Winter, Sniper Ghost Warrior 3, Bulletstorm Full Clip Edition e Little Nightmares, solamente per citarne alcuni. Di seguito, tutte le novità in arrivo su PC ad aprile.

The Franz Kafka Videogame

Sviluppatore: Denis Galanin

Publisher: Daedalic Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Dopo il successo della serie Deponia e delle sue ultime produzioni, il publisher Daedalic Entertainment presenta un nuovo progetto: The Franz Kafka Videogame, un videogioco incentrato sulla figura del celebre scrittore. Un mix tra avventura e puzzle, The Franz Kafka Videogame porterà il giocatore in un mondo pieno di enigmi surreali basati sulle parole e sui numeri. Nonostante la brevissima durata della campagna (circa quattro ore, come comunicato dal publisher), il gioco ha tutte le carte in regola per conquistare tutti coloro che cercano un passatempo originale e alternativo.

LEGO City Undercover

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 7 aprile

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



LEGO City Undercover arriva su PC dopo aver fatto la sua comparsa su Nintendo Wii U e 3DS all'inizio del 2013. Questa riedizione del gioco presenta non solo un comparto tecnico migliorato anche il pieno supporto per il multiplayer cooperativo, fino a un massimo di due giocatori. Nei panni dell'agente Chase McCain dovrete visitare gli oltre 20 quartieri di LEGO City fino ad arrivare allo scontro finale con il criminale Rex Fury. Seppur non presenti un gameplay particolarmente innovativo rispetto agli altri giochi a base di mattoncini, LEGO City Undercover si presenta come un validissimo action/platform adatto a tutta la famiglia.

Bulletstorm Full Clip Edition

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: Gearbox Software

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 7 aprile

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Bulletstorm è uno sparatutto in prima persona sviluppato originariamente dal team People Can Fly e pubblicato da Electronic Arts nel 2011. Nonostante l'ottima accoglienza riservata da parte della critica, il gioco si è rivelato un flop commerciale e questo ha spinto Electronic Arts a cedere i diritti sull'IP, subito acquistati da Gearbox. Lo studio responsabile si Borderlands propone ora Bulletstorm Full Clip Edition, riedizione del gioco che include un comparto tecnico rivisitato, un miglior bilanciamento del gameplay, piccole migliorie alle meccaniche di gioco e introduce Duke Nukem come personaggio giocabile, esclusivamente però da coloro che hanno effettuato il preorder.

Impact Winter

Sviluppatore: Mojo Bones

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura/Survival

Data di uscita prevista: 12 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Sviluppato dal team Mojo Bones e pubblicato da Bandai Namco, Impact Winter è un gioco survival che ci mette nei panni di un gruppo di sopravvissuti alla collissione di un meteorite con la terra, evento che ha dato vita a una nuova glaciazione. I nostri eroi si troveranno così costretti a sopravvivere al freddo e al gelo per trenta giorni, tempo necessario per l'arrivo dei soccorsi. Dovremo quindi coordinare tutti i membri della squadra e recuperare le risorse necessarie per salvaguardare non solo la nostra vita, ma anche quella dei nostri alleati. Impact Winter è uno dei titoli più attesi della stagione primaverile, presto potremo toccare con mano la qualità del titolo firmato Mojo Bones.

Yooka-Laylee

Sviluppatore: Playtonic Games

Publisher: Team17

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 11 aprile

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Dopo aver raccolto oltre tre milioni di sterline su Kickstarter, Yooka-Laylee è finalmente pronto per uscire (anche) su PC. Il gioco è un platform 3D sviluppato da un team fondato e composto da ex dipendenti di Rare che hanno lavorato su titoli come Conker's Bad Fur Day, Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie. Gli ultimi due titoli citati, in particolare, hanno certamente ispirato Playtonic, che propone un gioco di piattaforma di stampo tradizionale, con un gameplay frenetico e veloce, due protagonisti estremamente carismatici e un comparto tecnico allegro, vivace e colorato.

I Guardiani della Galassia: A Telltale Series

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Publishing

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Steam/Retail (Season Pass Disc)

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Arriva il primo episodio della nuova serie Telltale realizzata in collaborazione con Marvel. Il gioco seguirà le avventure di Star Lord, Gomora, Drax, dell'irriverente Rocket Raccoon e di Groot, ovvero i Guardiani della Galassia, impegnati a difendere il pianeta da una nuova pericolosa minaccia. Gli sviluppatori promettono dialoghi ricchi di sfumature, una buona dose di ironia e una trama che prenderà spunto dalle vicende narrate nei fumetti e nei due film dei Guardiani. La serie sarà divisa in cinque episodi, il primo uscirà il 18 aprile mentre gli altri quattro arriveranno nel corso del 2017.

The Disney Afternoon Collection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



The Disney Afternoon Collection raccoglie sei classici Capcom usciti su Nintendo NES e dedicati ai più popolari personaggi Disney degli anni '80 e '90. Il pacchetto include Darkwing Duck, DuckTales e DuckTales 2, TaleSpin, Cip e Ciop Rescue Rangers e Cip e Ciop Rescue Rangers 2, tutti riproposti con grafica a 1080p, nuove modalità di gioco Time Attack e Boss Rush e modalità Museo con artwork, copertine, bozzetti e documenti originali di sviluppo.

Full Throttle Remastered

Sviluppatore: Double Fine Productions

Publisher: Double Fine Productions

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Steam, GOG, Humble Store

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Uscito nel 1995 su PC, Full Throttle è ancora oggi considerato uno dei migliori titoli del catalogo LucasArts, adesso godibile in alta definizione grazie al lavoro di Double Fine Productions. Oltre alla grafica in 1080p, questa edizione include anche un comparto audio interamente rimasterizzato, con l'aggiunta del commento degli sviluppatori, oltre alla possibilità di passare in qualsiasi momento durante il gioco dalla grafica attuale a quella originale.

Syberia 3

Sviluppatore: Anuman Interactive

Publisher: Microids Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 20 aprile

Piattaforma: Steam/GOG/Humble Store

Prezzo consigliato: 29,99 euro



La serie Syberia è nata nel lontano 2002 su PC ed è continuata con un sequel pubblicato nel 2004, da allora però, nonostante il discreto successo, la serie ideata dal fumettista belga Benoît Sokal non è più apparsa sui nostri schermi, almeno fino ad oggi. Grazie a Microids e Anuman Interactive, a fine aprile potremo mettere le mani su Syberia III, terzo episodio delle avventure di Kate Walker, la quale si troverà a dover esplorare territori inospitali alla ricerca della soluzione di un antico mistero. Il gioco propone un gameplay che mescola sapientemente fasi esplorative con la risoluzione di enigmi, inoltre segnaliamo un comparto tecnico rivisitato e migliorato, con l'abbandono dei "vecchi" fondali pre renderizzati a favore di ambientazioni completamente tridimensionali.

Dark Souls III The Fire Fades Edition

Sviluppatore: From Software

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Azione/Soulslike

Data di uscita prevista: 21 aprile

Piattaforma: Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Dark Souls 3: The Fire Fades Edition è una riedizione dell'ultimo titolo della serie From Software, un pacchetto che include il gioco originale (aggiornato con le più recenti patch) e i due contenuti scaricabili Ashes of Ariandel e The Ringed City, entrambi già trattati sulle pagine di Everyeye. Non sono previsti ulteriori contenuti, migliorie tecniche o aggiunte al gameplay, in ogni caso si tratta di una buona occasione per riscoprire uno dei titoli più acclamati dello scorso anno, con relative espansioni.

Outlast 2

Sviluppatore: Red Barrels Games

Publisher: Red Barrels Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro (Outlast Trinity)



Outlast 2 è il sequel di uno dei survival horror più acclamati degli ultimi anni: questo nuovo episodio della saga presenta alcune migliorie al gameplay e introduce nuovi momenti assolutamente spaventosi, che vi faranno letteralmente saltare dalla sedia, come avrete avuto modo di scoprire provando la demo pubblicata alla fine del 2016. Oltre ad Outlast 2, nei negozi arriverà anche il bundle Outlast Trinity che includerà il primo Outlast, il DLC Whistleblower e Outlast 2, raccolti in un solo pacchetto.

Sniper Ghost Warrior 3

Sviluppatore: CI Games

Publisher: CI Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Nuovo capitolo per l'apprezzata serie Sniper Ghost Warrior: in questo episodio vestiremo i panni di Jon North, soldato impegnato in un sanguinolento conflitto a fuoco nella Repubblica della Georgia. Il nostro eroe dovrà riportare la pace nella nazione e al tempo stesso vendicare la morte del fratello Robert, ucciso da un gruppo di spietati assassini. Nonostante il gioco non presenti particolari modifiche al gameplay rispetto ai predecessori, Sniper Ghost Warrior 3 si presenta come un titolo di sicuro interesse per gli amanti di questo genere di sparatutto.

What Remains of Edith Finch

Sviluppatore: Giant Sparrow

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Dopo un lungo processo di sviluppo durato quasi tre anni, What Remains of Edith Finch mette il giocatore nei panni di Edith, ultima esponente della famiglia Finch, la quale deciderà di andare alla scoperta del suo passato, dovendo però fare i conti con omicidi, delitti e strane sparizioni che da sempre hanno contraddistinto questa casata. Saremo quindi chiamati a risolvere un terribile mistero, esplorando le ambientazioni tetri di una villa abbandonata nello stato di Washington...

Dragon Quest Heroes 2

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Square-Enix

Genere: Azione/Musou

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Il sequel di Dragon Quest Heroes migliora ed espande la formula del predecessore, senza apportare particolari migliorie ad un gameplay già ampiamente collaudato. Ci troviamo di fronte a un musou ambientato nell'universo di Dragon Quest, con nuovi personaggi, boss ancora più potenti e nuove location da visitare. Non mancheranno, ovviamente, nemici e boss tratti dagli episodi "regolari" della serie Square-Enix. Squadra che vince non si cambia e Omega Force sembra aver intenzione di abbandonare questa filosofia, proponendo un musou solido e ben realizzato, che non farà fatica a conquistare i cuori dei sempre più numerosi fan del genere.

Warhammer 40,000: Dawn of War III

Sviluppatore: Relic Entertainment

Publisher: SEGA

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 27 aprile

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Il terzo episodio della serie Dawn of War arriva a otto anni di distanza dal predecessore, pubblicato all'inizio del 2009. Un lasso di tempo importante nel settore, che ha permesso a Relic di accumulare ulteriore esperienza nello sviluppo con altri progetti e di acquisire le capacità necessarie per sviluppare un titolo strategico curato sotto ogni aspetto, dal gameplay al profilo tecnico. Dawn of War III introduce nuove fazioni, una modalità Storia ancora più ricca e modalità multiplayer pensate per accontentare anche i fan di Warhammer più esigenti.

Little Nightmares

Sviluppatore: Tarsier Studio

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 27 aprile

Piattaforma: Steam, Retail (Collector's Edition)

Prezzo consigliato: 19,99 euro/34,99 euro



Little Nightmares è un gioco di piattaforma che alterna fasi esplorative a sequenze stealth e rompicapo da risolvere. La direzione artistica appare decisamente ispirata (con un tocco che ricorda in parte i film di Tim Burton) e riesce a trasportare il giocatore in un mondo oscuro e malato. Little Nightmares è uno dei titoli più promettenti della stagione primaverile, presto scopriremo se Tarsier Studio e Bandai Namco hanno centrato il bersaglio.

Psycho Pass Mandatory Happiness

Sviluppatore: 5pb

Publisher: NIS America

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 27 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo essere uscito lo scorso mese di settembre su PlayStation 4 e Vita, Psycho Pass Mandatory Happiness arriverà anche su PC, via Steam. Il gioco è basato sull'omonima serie anime molto popolare in Giappone e sempre più nota anche in Occidente. Mandatory Happiness è ambientato durante la prima stagione della serie e presenta personaggi apparsi nel cartoon e situazioni già noti agli appassionati della saga. Il gameplay è quello tipico di un'avventura grafica a schermate fisse sullo stile di Danganronpa, da segnalare a questo proposito la presenza di una grande quantità di testo, tradotto solamente in lingua inglese.

de Blob

Sviluppatore: Blitworks

Publisher: THQ Nordic

Genere: Platform/Puzzle

Data di uscita prevista: 27 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Nato nel 2006 come tech demo e trasformato in un gioco completo nel 2008, de Blob è un coloratissimo platform/puzzle uscito dieci anni fa su Wii che adesso si appresta a fare la sua comparsa su PC grazie a un porting che presenta un comparto tecnico aggiornato e piccole migliorie al gameplay, in particolar modo al sistema di controllo e al bilanciamento di alcune abilità dei blob. Il publisher THQ Nordic ha confermato che la versione PC di de Blob non presenterà contenuti extra rispetto all'originale, si tratta quindi dello stesso gioco apparso su Wii, riproposto con una grafica aggiornata e controlli ottimizzati per mouse e tastiera.

Portal Knights

Sviluppatore: Keen Games

Publisher: 505 Games

Genere: RPG/Sandbox

Data di uscita prevista: 28 aprile

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 129,99 euro



Disponibile da qualche mese in Early Access, il titolo di Keen Games arriverà in versione completa a fine aprile, proponendo un comparto tecnico migliorato rispetto a quanto visto in accesso anticipato e integrando alcune aggiunte al gameplay, come un miglior bilanciamento delle abilità, nuovi personaggi e un combat system migliorato, oltre a un sistema di crafting potenziato. Portal Knights presenta uno stile artistico "cubettoso" che ricorda quello del più popolare Minecraft, sarebbe però sbagliato bollare il gioco come un semplice clone del titolo Mojang.

Hearthstone: Viaggio a Un'Goro

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Gioco di Carte

Data di uscita prevista: Aprile

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 44,99 euro (50 Buste)



Viaggio a Un'Goro è la nuova espansione di Hearthstone Heroes of Warcraft, il popolarissimo gioco di carte targato Blizzard. Questo nuovo pacchetto porterà i giocatori al centro di Un'Goro per una nuova missione: Viaggio a Un'Goro presenta 135 nuove carte e meccaniche inedite di gameplay (tra cui Adattamento), per rendere ancora più varie ed equilibrate le partite. Con il primo acquisto sono comprese 50 buste di carte.