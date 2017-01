Giochi in uscita su PC, novità di Febbraio 2017

L'inverno continua ad essere una stagione interessante per tutti i giocatori PC e dopo il buon inizio di gennaio, a febbraio si inizia a fare sul serio, grazie a titoli di primissimo piano come For Honor, Halo Wars 2 e Sniper Elite 4, senza dimenticare il nuovo videogioco di Berserk, LEGO Worlds, WWE 2K17 e i nuovi DLC di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e Deus Ex Mankind Divided.

Husk

Sviluppatore: UndeadScout

Publisher: IMGN.PRO

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 3 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Husk è un survival horror sviluppato dal team polacco UndeadScout in collaborazione con IMGN.PRO (già noto per Kholat), un titolo che si ispira a produzioni come Alan Wake e Silent Hills. Nei panni di Matthew Palmer, saremo chiamati a indagare sulla scomparsa degli abitanti di Shivercliff, città fantasma che sembra nascondere un terribile e oscuro segreto. La trama toccherà temi come la violenza domestica e la dipendenza da alcol e droghe, sul fronte del gameplay non mancheranno invece combattimenti ed enigmi da risolvere.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 3 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 9,99 euro



A un anno di distanza dalla pubblicazione di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 arriva un corposo DLC intitolato Road to Boruto, basato su personaggi e avvenimenti del film Boruto: Naruto The Movie. Il pacchetto include un nuovo arco narrativo, personaggi inediti (tra cui Boruto, Naruto Settimo Hokage e Sasuke Shinobi Errante), una nuova tecnica Super Segreta e la modalità Spettatore; quest'ultima sarà presto disponibile anche nel gioco originale, integrata tramite aggiornamento gratuito.

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book

Sviluppatore: Gust

Publisher: Koei-Tecmo Games

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 7 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book è l'ultimo episodio della serie Atelier, il primo ad essere disponibile su PC. In questo capitolo, il giocatore veste i panni di Sophie, esperta di magie e pozioni che gestisce un negozio di incantesimi in una piccola cittadina. Ben presto, Sophie incontrerà Prafta, giovane ragazza dai capelli d'argento e purtroppo colpita da una grave amnesia. Le due amiche si troveranno coinvolte in una magica avventura che le porterà a girovagare per il paese alla ricerca di un filtro capace di far tornare la memoria a Prafta. Sul fronte del gameplay, non si registrano particolari modifiche rispetto ai precedenti giochi della saga, da segnalare la possibilità di personalizzare l'aspetto e gli abiti delle protagoniste, oltre alla presenza di nuovi fluidi per dare vita a incantesimi ancora più potenti.

Nights of Azure

Sviluppatore: Gust

Publisher: Koei-Tecmo Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 7 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Insieme ad Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, Koei-Tecmo porterà su PC anche Nights of Azure, action RPG targato Gust uscito lo scorso mese di aprile su PlayStation 4. Ambientato sull'Isola di Ruswell, il gioco vede protagoniste due eroine protagoniste (Arnas e Lyuritus) impegnate a trovare e sconfiggere le forze del male, lottando fianco a fianco con un gruppo di demoni intenzionati a riportare la pace nell'isola. Nights of Azure si contraddistingue per una grafica in stile anime colorata e dal tratto vivace mentre il gameplay sembra seguire fin troppo fedelmente i canoni del genere, proponendo poche novità di rilievo in una formula classica che potrebbe però conquistare tutti gli amanti degli action RPG di stampo orientale.

WWE 2K17

Sviluppatore: Visual Concept's/Yuke's

Publisher: 2K Games

Genere: Sportivo

Data di uscita prevista: 7 febbraio

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 29,99 euro



La serie WWE 2K debutta su PC con l'edizione 2017, uscita lo scorso mese di ottobre su console. Gli appassionati di questo sport spettacolo potranno mettere le mani su un titolo coinvolgente e altamente adrenalinico: gli sviluppatori hanno lavorato principalmente per ampliare il roster, in particolare segnaliamo il ritorno di Bill Goldberg e la presenza di superstar come Finn Balor, Apollo Crews, Sasha Banks, Shinsuke Nakamura, John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton, Seth Rollins, Roman Reigns e del leggendario Ultimate Warrior. L'edizione PC permetterà sin da subito di acquistare tutti i DLC e i pacchetti tematici usciti su Xbox One e PS4.

Brut@l

Sviluppatore: Storm Cloud Games

Publisher: Storm Cloud Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 9 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 9,99 euro



Uscito lo scorso mese di agosto in esclusiva temporale su PlayStation 4, Brut@l è un progetto decisamente particolare e certamente inusuale all'interno dell'attuale panorama videoludico. Il titolo di Storm Cloud Games stupisce per lo stile grafico, ogni elemento sullo schermo infatti (armi, personaggi, oggetti) è realizzato interamente con i caratteri ASCII. Non stiamo parlando però di un gioco testuale, attenzione, bensì di un brutale action game in tre dimensioni che ci vedrà esplorare (nei panni di un amazzone, ladro, mago o guerriero) 26 diversi labirinti prima dello scontro con il boss finale. Brut@l riprende il gameplay alla base di titoli come Gauntlet e altri popolari dungeon crawler, sebbene non si tratti di un prodotto rivoluzionario, il particolare stile grafico adottato potrebbe incuriosire molti giocatori...

For Honor

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 14 febbraio

Piattaforma: Retail, Steam, Uplay

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Annunciato nel 2014, For Honor si prepara ad arrivare nei negozi dopo una lunga gestazione. Ubisoft Montreal propone un gioco d'azione all'arma bianca, che ci vedrà impegnati a combattere per difendere l'onore della nostra fazione (a scelta tra cavalieri, samurai e vichinghi). For Honor presenta un comparto multiplayer ricchissimo di modalità per accontentare i gusti di ogni tipo di pubblico, oltre a una campagna in singolo che si preannuncia interessante non solo per il gameplay frenetico e veloce ma anche per l'ambientazione e per la buona caratterizzazione dei personaggi, aspetti importanti ai fini della narrazione. For Honor è la prima grande scommessa di Ubisoft per il 2017, un titolo da tenere sicuramente d'occhio...

Sniper Elite 4

Sviluppatore: Rebellion Software

Publisher: Sold Out Publishing

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 14 febbraio

Piattaforma: Retail, Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



A tre anni di distanza dal lancio del precedente episodio, la serie Sniper Elite di Rebellion torna con il quarto capitolo, ambientato in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Poche le novità sul fronte del gameplay, ci troviamo ancora una volta di fronte a un simulatore di cecchino che richiede abilità e precisione chirurgica, due doti assolutamente necessarie per riuscire a portare a termine tutte le missioni. L'ambientazione italiana potrebbe però riservare ben più di una sorpresa, così come la trama, definita dagli sviluppatori più varia e originale rispetto al passato.

Deformers

Sviluppatore: Ready At Dawn

Publisher: GameTrust

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 14 febbraio

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Deformers è l'ultimo progetto di Ready At Dawn, studio noto per titoli come The Order 1886, God of War Chains of Olympus e God of War Ghost of Sparta. Il gioco è un arena brawler con protagoniste delle buffe creature di forma sferica, raffiguranti animali di ogni genere e mostriciattoli, pronti a darsi battaglia all'interno delle varie mappe. Deformers è un gioco d'azione fortemente orientato al multiplayer che si distingue per un gameplay semplice ed immediato da padroneggiare, nonchè per un comparto tecnico coloratissimo e vivace. Oltre all'edizione standard, nei negozi (esclusiva GameStop) arriverà anche una Collector's Edition che include il gioco con custodia Steelbook, tre adesivi, colonna sonora e quattro statuine in vinile.

The Wardrobe

Sviluppatore: C.I.N.I.C. Games

Publisher: Adventure Productions

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 15 febbraio

Piattaforma: Steam, GOG, Humble Store

Prezzo consigliato: 14,99 euro



The Wardrobe è un'avventura grafica sviluppata dal team italiano C.I.N.I.C. Games. Il titolo riprende le atmosfere e lo stile grafico delle vecchie avventure grafiche LucasArts come Maniac Mansion e Day of the Tentacle, la trama narra la storia di un giovane ragazzo allergico (a sua insaputa) alle prugne e deceduto per shock anafilattico dopo aver mangiato il frutto in questione. Skinny (questo il nome del protagonista) diventerà così uno scheletro condannato a vivere nell'armadio dell'amico Ronald, almeno fino a quando non deciderà di uscire allo scoperto per vivere una nuova vita... The Wardrobe può contare su oltre 40 diverse ambientazioni interamente disegnate e colorate a mano (così come i personaggi), il gioco inoltre sarà completamente doppiato in italiano, cosa che permetterà a tutti di apprezzare le battute e numerosi giochi di parole presenti nei dialoghi.

Halo Wars 2

Sviluppatore: 343 Industries, The Creative Assembly

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 21 febbraio

Piattaforma: Windows Store

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Halo Wars 2 arriva su PC in contemporanea con l'uscita su Xbox One. Il gioco supporta il programma Xbox Play Anywhere, questo vuol dire che con un solo acquisto sarà possibile giocare indistintamente su entrambe le piattaforme, senza limitazioni di alcun tipo. Il sequel di Halo Wars sviluppato in collaborazione con The Creative Assembly (studio responsabile della serie Total War) e presenta un gameplay più raffinato rispetto al predecessore, pur non distaccandosi dalle meccaniche del primo capitolo. Da segnalare che la Ultimate Edition del gioco include anche un codice per scaricare la Definitive Edition di Halo Wars.

Halo Wars Definitive Edition

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 21 febbraio

Piattaforma: Windows Store

Prezzo consigliato: //



Halo Wars Definitive Edition è la riedizione del primo capitolo di Halo Wars, uscito originariamente nel 2009. Questa versione presenta un comparto tecnico migliorato, obiettivi aggiuntivi, un miglior bilanciamento del gameplay e tutti i DLC inclusi. Un gradito bonus incluso nella Ultimate Edition di Halo Wars 2, acquistabile anche singolarmente tramite il Windows Store.

Deus Ex Mankind Divided: A Criminal Past

Sviluppatore: Eidos Montreal

Publisher: Square-Enix

Genere: Action RPG/Sparatutto

Data di uscita prevista: 23 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 9,99 euro



A Criminal Past è il secondo DLC di Deus Ex Mankind Divided, scaricabile a costo zero da tutti i possessori del Season Pass. Il contenuto extra propone una nuova mini avventura e ci metterà nei panni di Adam Jensen impegnato nelle prime missioni per TF29. In A Criminal Past faranno il loro ritorno alcuni vecchi personaggi del mondo di Deus Ex e incontreremo nuove conoscenze pronte ad aiutarci nella nostra missione...

Berserk and the Band of the Hawk

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: Azione/Musou

Data di uscita prevista: 24 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Annunciato a sorpresa a metà dello scorso anno, Berserk and the Band of the Hawk è un gioco d'azione sviluppato da Omega Force, team noto per le serie Dynasty Warriors e Samurai Warriors. Il nuovo gioco di Berserk è un musou ambientato nell'universo creato da Kentaro Miura, oltre a Gatsu potremo infatti vestire i panni dei principali personaggi dell'anime e della serie a fumetti, per immergersi a 360 gradi nel mondo di Berserk. Il gioco presenta un gameplay adrenalinico, con centinaia di nemici da eliminare per poter proseguire nel nostro cammino e saziare così la nostra sete di vendetta.

LEGO Worlds

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Building Game

Data di uscita prevista: 24 febbraio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Uscito nel 2015 in Accesso Anticipato, LEGO Worlds abbandonerà la fase Early Access il 24 febbraio e farà la sua comparsa su Steam in versione completa e definitiva. In questi anni il gioco ha riscosso un discreto successo, LEGO Worlds è essenzialmente un "Building Game" stile Minecraft, che mette a disposizione uno scatolone virtuale di mattoncini, con i quali dare libero sfogo alla nostra fantasia. Potremo creare playset, veicoli, personaggi e quant'altro per vivere avventure sempre nuove ambientate nel mondo LEGO. Un prodotto sicuramente imperdibile per tutti i fan dei mattoncini colorati più famosi e amati del pianeta.

Torment: Tides of Numenera

Sviluppatore: inXile Entertainment

Publisher: Techland Publishing

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 28 febbraio

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 44,99 euro



Uscito in Early Access esattamente dodici mesi fa, Torment: Tides of Numenera si appresta a vedere la luce in versione completa dopo una lunga fase di sviluppo. Protagonista di una campagna Kickstarter di grande successo conclusa nel 2013, Tides of Numenera è un gioco di ruolo di stampo classico ambientato nel futuro dark fantasy immaginato da Monty Cook, celebre autore e scrittore di numerosi RPG e giochi da tavolo. Il nuovo GDR di inXile Entertainment presenta un gameplay ricchissimo di possibilità, una trama matura e un sistema di narrazione che mette il giocatore al centro della storia. Torment: Tides of Numenera ha tutte le carte in regola per diventare il degno successore dell'acclamato Planescape: Torment.