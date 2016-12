Giochi in uscita su PC, novità di Gennaio 2017

Gennaio non è un mese quantitativamente ricco di uscite su PC e dopo le abbuffate dell'autunno, questo primo mese del nuovo anno presenta poche uscite, anche se molte di assoluto rilievo: da Resident Evil 7 Biohazard e Tales of Berseria, passando per The Wardrobe e Conan Exiles. Di seguito, tutte le uscite PC di gennaio 2017.

The Binding of Isaac: Afterbirth+

Sviluppatore: Edmund McMillen

Publisher: Nicalis

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 3 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 9,99 euro



Afterbirth+ è la nuova espansione di The Binding of Isaac, in arrivo su PC a inizio gennaio. Afterbirth+ include un nuovo capitolo con tanto di boss finale inedito, un nuovo personaggio giocabile, la modalità Greed, nuove stanze, nemici, oggetti, cutscene aggiuntive e nuovi brani per la colonna sonora. Le meccaniche di gameplay non cambiamo, sotto il profilo contenutistico questo DLC si rivela però decisamente interessante per tutti coloro che adorano il gioco di Edmund McMillen.

Resident Evil 7 Biohazard

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Con Resident Evil 7 Biohazard, Capcom vuole riportare la serie alle origini, abbandonando in parte la deriva action intrapresa con gli ultimi episodi, proponendo un'esperienza horror che conquisterà tutti i fan del genere. Il primo grande cambiamento è dato dalla visuale in prima persona e dallo stile grafico fotorealistico che garantisce un livello di immersione mai visto prima in un gioco della saga. Un titolo che sembra avere tutte le carte in regola per stupire, peccato solamente per il mancato supporto alla VR su PC, quest'ultimo disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4 per almeno dodici mesi, in base ad accordi siglati tra Capcom e Sony Interactive Entertainment.

Watch Dogs 2: T-Bone Content Bundle DLC

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: Steam, Uplay

Prezzo consigliato: 9,99 euro



T-Bone Content Bundle è il primo DLC di Watch Dogs 2, gratuito per tutti i possessori del Season Pass, acquistabile separatamente per gli altri. Il pacchetto include una serie di contenuti dedicati a T-Bone, tra cui nuovi vestiti per Marcus, uno speciale scuolabus con una skin personalizzata, un nuovo tipo di nemico e la sfida co-op Mayhem. T-Bone Content Bundle è solamente un primo assaggio del supporto post lancio programmato da Ubisoft per Watch Dogs 2.

The Wardrobe

Sviluppatore: C.I.N.I.C. Games

Publisher: Adventure Productions

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 26 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



The Wardrobe è un'avventura grafica sviluppata dal team italiano C.I.N.I.C. Games. Il titolo riprende le atmosfere e lo stile grafico delle vecchie avventure grafiche LucasArts come Maniac Mansion e Day of the Tentacle, la trama narra la storia di un giovane ragazzo allergico (a sua insaputa) alle prugne e deceduto per shock anafilattico dopo aver mangiato il frutto in questione. Skinny (questo il nome del protagonista) diventerà così uno scheletro condannato a vivere nell'armadio dell'amico Ronald, almeno fino a quando non deciderà di uscire allo scoperto per vivere una nuova vita... The Wardrobe può contare su oltre 40 diverse ambientazioni interamente disegnate e colorate a mano (così come i personaggi), il gioco inoltre sarà completamente doppiato in italiano, cosa che permetterà a tutti di apprezzare le battute e numerosi giochi di parole presenti nei dialoghi.

Tales of Berseria

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 27 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Uscito lo scorso mese di agosto in Giappone, Tales of Berseria si appresta a sbarcare in Europa a gennaio con la versione PC disponibile esclusivamente via Steam. Il nuovo episodio della serie Tales of narra le vicende di Velvet e Laphicet, i quali si troveranno coinvolti in un'avventura che li porterà alla ricerca della verità riguardo il loro passato, tra sensi di colpa e sete di vendetta. Tales of Berseria presenta una trama più matura rispetto a quella dei suoi predecessori, così come la caratterizzazione dei personaggi risulta più oscura e malinconica. Le meccaniche di gioco non hanno invece subito particolari stravolgimenti, ci troviamo quindi di fronte a un JRPG in piena regola pensato principalmente per soddisfare le esigenze degli appassionati del genere. La versione per PC non presenta differenze di alcun tipo rispetto all'edizione PlayStation 4, se non un sistema di controllo adattato per mouse e tastiera.

Disgaea 2

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: NIS America

Genere: RPG Strategico

Data di uscita prevista: 30 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



A fine gennaio arriva su Steam Disgaea 2, porting dell'omonimo RPG strategico pubblicato originariamente nel 2006. La versione per Windows include anche controlli riadattati per mouse e tastiera, interfaccia grafica migliorata e tre nuovi personaggi giocabili.: Gig, Miabel e Dark Eclair. Tra i bonus, da citare anche la presenza di Dark Hero Days, riedizione del gioco pubblicata nel 2009 su PSP. Indubbiamente una buona occasione per scoprire (o riscoprire) uno dei migliori episodi della serie Disgaea.

Hitman: La Prima Stagione Completa

Sviluppatore: IO Interactive

Publisher: Square-Enix

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 31 gennaio

Piattaforma: Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Distribuita in formato digitale episodico nel corso del 2016, la prima stagione completa di Hitman arriverà nei negozi a fine gennaio. L'edizione retail del gioco include tutti gli episodi usciti fino ad oggi (Prologo, Francia, Italia, Marocco, Thailandia, USA, Giappone) e vari contenuti bonus tra cui tre Mission Pack, la colonna sonora, il documentario con il making of e il DLC Requiem Blood Money Pack. Acquistando questa edizione otterrete l'accesso a tutte le location, le sfide, gli Escalation Contracts e gli Elusive Target pubblicati fino ad oggi e a quelli in arrivo dopo il 31 gennaio.

Conan Exiles

Sviluppatore: Funcom

Publisher: Funcom

Genere: Azione/Survival

Data di uscita prevista: 31 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Arriverà in Early Access a fine gennaio Conan Exiles, gioco d'azione con elementi survival ambientato nell'universo narrativo di Conan il Barbaro. In Exiles i giocatori dovranno conquistare il regno e difenderlo dall'assalto dei brutali guerrieri in rivolta. Il gioco presenta una componente single player con elementi survival oltre al pieno supporto per il comparto multigiocatore online, che aggiunge la possibilità di scontrarsi con fazioni rivali per la supremazia del territorio. Per quanto non appaia come un titolo particolarmente originale, il prodotto targato Funcom sembra avere le carte in regola per conquistare i fan di Conan il Barbaro.