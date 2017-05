Giochi in uscita su PC, novità di Giugno 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Dopo le "abbuffate" degli ultimi tre mesi, giugno si prospetta un mese decisamente tranquillo per quanto riguarda la quantità di uscite su PC, ma questo non vuol dire che non ci siano prodotti interessanti in arrivo. Nei prossimi trenta giorni potremo mettere le mani su produzioni come Tekken 7, The Elder Scrolls Online: Morrowind, Final Fantasy XIV Stormblood e MotoGP 17. Di seguito, tutte le novità per PC in uscita a giugno 2017.

Guilty Gear Xrd REV2

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 1 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Guilty Gear Xrd REV 2 è la versione aggiornata di Guilty Gear Xrd Revelator: Questo update include due personaggi extra (Answer e Baiken), nuovi archi narrativi per Raven, Dizzy, Jam e Haehyun, oltre a un miglio bilanciamento delle abilità e mosse inedite per tutti i lottatori del roster. Dal punto di vista tecnico non ci sono differenze rispetto alla versione originale del gioco, questa revisione apporta però numerose migliorie al gameplay, modificando le statistiche di alcuni personaggi ed effettuando un bilanciamento generale della difficoltà.

Tekken 7

Sviluppatore: Bandai Namco Games

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 2 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Uscito nel 2015 in Giappone in formato arcade, Tekken 7 è finalmente pronto per vedere la luce anche su PC. Il gioco propone un roster composto da 38 personaggi, tra cui troviamo vecchie conoscenze come Jin Kazama, King, Leo, Devil Jin ed Eddy Gordo, senza dimenticare un set di nuovi lottatori tra cui Claudio Serafino, Katarina Alves, Shaheen, Master Raven e Akuma, proveniente ovviamente dalla saga di Street Fighter. Siete pronti per prendere parte alla nuova edizione del Torneo del Pugno d'Acciaio?

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: MMO

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Bethesda continua ad aggiornare il suo MMO basato sull'universo di The Elder Scrolls, che si prepara ora a ricevere una nuova serie di interessanti contenuti grazie all'espansione Morrowind. Questo pacchetto include una nuova storia, la classe extra The Warden e una regione aggiuntiva da esplorare: parliamo naturalmente di Vvardenfell, location che i i fan della saga hanno imparato ad apprezzare in The Elder Scrolls III: Morrowind. Sicuramente una buona occasione per tornare ad esplorare le terre di Vvardenfell...

Wonder Boy The Dragon's Trap

Sviluppatore: Lizardcube

Publisher: DotEmu

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 8 giugno

Piattaforma: Steam, GOG

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Wonder Boy: The Dragon's Trap è il remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap, titolo pubblicato da SEGA alla fine degli anni '80 su Master System, Game Gear e PC Engine. Questa riedizione presenta un comparto tecnico rivisitato, con personaggi e sfondi disegnati a mano, un miglior bilanciamento del gameplay e una serie di boss inediti da eliminare. Da segnalare la presenza del Retro Mode, modalità che permetterà di giocare con grafica e suoni 8-bit, attivabile in qualsiasi momento durante il gioco. E se avete ancora le password di Wonder Boy III salvate su un vecchio quaderno potrete utilizzarle anche nel remake. Fantastico, vero?

Payday 2 Ultimate Edition

Sviluppatore: Overkill Software

Publisher: 505 Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista:8 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Payday 2 Ultimate Edition è l'edizione definitiva dello sparatutto di Overkill Software, uscito nel 2013 e da allora continuamente aggiornato con nuovi contenuti. Questa riedizione include tutti i DLC pubblicati dal lancio, oltre a 55 rapine, 77 armi primarie, 82 armi da mischia e 18 personaggi. Inoltre, gli sviluppatori hanno confermato che tutti i prossimi contenuti scaricabili di Payday 2 saranno distribuiti gratuitamente come ringraziamento alla community, che ha permesso al gioco di ottenere un notevole successo in questi anni. Indubbiamente un buon antipasto in attesa del già annunciato Payday 3.

DiRT 4

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 9 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



DiRT 4 è il nuovo episodio della serie racing di Codemasters, che torna dopo qualche anno di assenza dalle scene (se escludiamo la parentesi DiRT Rally). Questo quarto capitolo di DiRT propone oltre 50 veicoli, decine di circuiti e un ricco editor di tracciati per creare piste personalizzate da utilizzare per testare i bolidi del proprio garage. Da segnalare anche migliorie al sistema di guida (con due modalità pensate per i neofiti e i piloti più esperti), al motore fisico e al comparto tecnico. Rinnovata anche la colonna sonora, che include tracce di artisti come The Amazons, Chemical Brothers, Disclosure, Bastille e Queens of the Stone Age.

The King of Fighters XIV

Sviluppatore: SNK Corporation

Publisher: SNK Corporation

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 15 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 54,99 euro



Dopo essere uscito su PlayStation 4 lo scorso mese di agosto, il nuovo episodio di The King of Fighters arriverà anche su PC. SNK Playmore ha optato per uno stile grafico poligonale, abbandonando l'estetica bitmap tanto amata dai fan della serie. Gli sviluppatori hanno dato vita a un roster numeroso e variegato, che include vecchie conoscenze e nuovi eroi come Goro, Kyo Kusanagi, Mature, Iori Yagami, Ramon, Choi, Tung Fu Rue, Geese, Billy, Leona e Ralf, solamente per citarne alcuni. La Steam Edition del gioco include tutti gli aggiornamenti e i DLC già pubblicati su console, tra cui nuove arene, personaggi aggiuntivi, tracce aggiuntive per la colonna sonora e un miglior bilanciamento del gameplay.

MotoGP 17

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 15 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Lo scorso anno, Milestone ha lanciato Valentino Rossi The Game, quest'anno lo studio italiano propone invece un nuovo episodio "canonico" della serie MotoGP. In questi mesi, gli sviluppatori hanno lavorato per migliorare vari aspetti del gioco, tra cui il comparto grafico e la gestione della fisica e del modello di guida, così da rendere MotoGP 17 ancora più realistico. La nuova edizione di MotoGP presenta tutti i piloti, le scuderie e i circuiti della stagione in corso, con l'introduzione delle nuove regole e del campionato Red Bull Rookies Cup.

Final Fantasy XIV Stormblood

Sviluppatore: Square-Enix

Publisher: Square-Enix

Genere: MMO

Data di uscita prevista: 20 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Bethesda si appresta a lanciare l'espansione Morrowind per The Elder Scrolls Online e Square-Enix risponde con un nuovo contenuto per Final Fantasy XIV. Stormblood introduce la classe Samurai e presenta nuove aree e dungeon da esplorare, oltre ovviamente a missioni aggiuntive per la storia. Il publisher giapponese continua a supportare il suo MMO e per i prossimi mesi sono già in programma nuovi eventi speciali, con l'obiettivo di tenere sempre viva e attiva la vibrante community di Final Fantasy XIV.

Nex Machina

Sviluppatore: Housemarque Studios

Publisher: Housemarque

Genere: Arcade/Shooter

Data di uscita prevista: 20 giugno

Piattaforma: PS4

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Dal team autore di Dead Nation, Resogun e Alienation arriva Nex Machina, un gioco arcade che prende ispirazione da Twin-Stick Shooter come Robotron e Smash TV. In Nex Machina dovremo difendere il pianeta dall'assalto di pericolosissime macchine robot, pronte a tutto pur di distruggere ogni forma di vita presente sulla terra. Il gioco presenta una campagna single player con oltre cento livelli da superare, divisi in cinque diversi mondi, senza dimenticare il supporto per il multiplayer online.

Micro Machines World Series

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Arcade

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo qualche anno di assenza dalle scene, il brand Micro Machines sta per tornare sui nostri schermi grazie alle attenzioni di Codemasters, team che può vantare una lunga esperienza con questa serie, grazie ai successi ottenuti su Super Nintendo, Mega Drive e PlayStation. Micro Machines World Series presenta numerose modalità di gioco come Elimination, Capture the Flag e King of the Hill e circuiti classici uniti ad arene del tutto nuove dove far sfrecciare i velocissimi micro veicoli personalizzabili. Confermato il supporto per il multiplayer fino a un massimo di quattro giocatori in locale e dodici online, gli sviluppatori inoltre hanno già annunciato l'arrivo di tornei ed eventi speciali che vi permetteranno di competere con i migliori giocatori del mondo.

Get Even

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Avventura/Sparatutto

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Annunciato nel 2012 come progetto indipendente e ripresentato nel 2014 sotto una nuova veste, Get Even è il nuovo titolo dello studio Farm 51. Un gioco di avventura con elementi tipici degli FPS che ci metterà nei panni di Cole Black, soldato rinchiuso in un manicomio abbandonato che dovrà vedersela con i suoi ricordi.... o con quelli di qualcun altro? Un mondo surreale da esplorare in questo nuovo action adventure in arrivo a fine anno, che si contraddistingue per un gameplay ibrido, per uno stile narrativo interessante e per un comparto estetico capace di colpire sin dal primo sguardo.

The Golf Club 2

Sviluppatore: HB Studios

Publisher: Maximum Games

Genere: Sport

Data di uscita prevista: 27 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Il primo The Golf Club si è rivelato un simulatore più che valido, afflitto però da qualche problema tecnico di troppo e da una povertà di contenuti che ha finito per penalizzare fortemente la longevità del gioco. Con questo sequel, HB Studios prova a limare i punti deboli del predecessore, migliorando il comparto grafico, la gestione della fisica e aggiungendo nuove buche e modalità di gioco in single e multiplayer. Pur non proponendosi come un prodotto rivoluzionario, The Golf Club 2 è un titolo che gli appassionati del genere dovrebbero tenere sotto stretta osservazione.

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

Sviluppatore: Spike-Chunsoft

Publisher: NIS America

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 27 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Ultra Despair Girls è uno spin-off della serie Danganronpa, ambientato tra i fatti narrati in Trigger Happy Havoc e Goodbye Despair. In questo caso non ci troviamo di fronte ad una visual novel bensì ad un action game in terza persona in cui i giocatori vestiranno i panni di Komaru con l'obiettivo di fuggire dalla città infestata dai terribili orsetti Monokumas. Per farlo, sarà necessario risolvere enigmi e sfruttare la logica per superare i vari ostacoli. Pur non essendo un episodio canonico della saga, Ultra Despair Girls è un titolo molto interessante, che vi permetterà di scoprire alcuni interessanti dettagli relativi agli eventi accaduti tra il primo e il secondo episodio di Danganronpa.

Pro Cycling Manager 2017

Sviluppatore: Cyanide Studios

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Manageriale/Sportivo

Data di uscita prevista: Giugno 2017

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Torna il manageriale più amato dagli appassionati di ciclismo: Pro Cycling Manager 2017 include oltre 200 eventi con licenza ufficiale UCI (Unione Ciclistica Internazionale) e tante opzioni per gestire la squadra e i ciclisti. Portare il proprio team al successo non sarà facile, dovremo occuparci di numerosi aspetti manageriali come la gestione del budget e dello staff, senza dimenticare gli aspetti organizzativi legati ai vari eventi a cui decideremo di far partecipare i nostri atleti. Per l'edizione 2017, gli sviluppatori hanno lavorato con l'obiettivo di migliorare il comparto tecnico e rendere più semplice e immediata l'interfaccia grafica, adesso più intuitiva anche per i giocatori meno esperti.