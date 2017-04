Giochi in uscita su PC, novità di Maggio 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Il mese di maggio si prospetta molto interessante dal punto di vista delle nuove uscite su PC: nei prossimi trenta giorni, gli scaffali dei negozi (reali e virtuali) saranno invasi da titoli come Prey, MXGP 3, Get Even, RIME, The Surge e Star Trek Bridge Crew, solamente per citarne alcuni. Di seguito, i principali giochi in arrivo su Windows a maggio.

The Legend of Heroes Trails in the Sky the 3rd

Sviluppatore: Nihon Falcom

Publisher: XSEED Games

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 3 maggio

Piattaforma: Steam, GOG, Humble Store

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Arriva finalmente su PC l'episodio conclusivo della miniserie Trails in the Sky, trilogia dell'universo di The Legend of Heroes che ha riscosso un discreto successo non solo in Giappone, ma anche in Occidente. Questo epilogo presenterà nuovi personaggi, location inedite da esplorare e varie migliorie al gameplay, che manterrà in ogni caso le dinamiche di gioco tipiche della serie. Gli sviluppatori hanno lavorato duramente per correggere i difetti del predecessore, cercando di proporre un titolo curato sotto ogni aspetto. Da segnalare la presenza di dialoghi e sottotitoli tradotti esclusivamente in inglese, nessun supporto previsto per le altre lingue.

Prey

Sviluppatore: Arkane Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 5 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Sviluppato da Arkane Studios, il nuovo titolo degli autori di Dishonored e Dishonored II è ambientato su Talos 1, stazione spaziale sulla quale il protagonista si risveglierà dopo un sonno profondo duranto tantissimi anni. Siamo nell'anno 2032 e il nostro eroe è la cavia di un coraggioso esperimento destinato a cambiare le sorti dell'intera umanità... ma non tutto andrà per il verso giusto. Prey è un titolo profondo ed ambizioso, realizzato da un teamche ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare anche gli appassionati più esigenti.

Strafe

Sviluppatore: Pixel Titans

Publisher: Devolver Digital

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 9 maggio

Piattaforma: Steam, GOG

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Strafe è uno sparatutto in prima persona ispirato ai classici FPS della prima metà degli anni '90 come DOOM, Quake e Duke Nukem 3D. Oltre a presentare uno stile grafico volutamente retrò, il gioco include decine di armi (dalla motosega al fucile a pompa) e centinaia di labirintici stage da superare uccidente tutti i nemici e trovando le chiavi per aprire le varie porte. Un omaggio sincero ai titoli che hanno accompagnato l'infanzia di molti giocatori.

Birthdays The Beginning

Sviluppatore: ToyBox Games

Publisher: NIS America

Genere: Gestionale/Sandbox

Data di uscita prevista: 12 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Birthdays The Beginning è il nuovo progetto di Yasuhiro Wada, papà di Harvest Moon. Il gioco è un gestionale/sandbox nel quale i giocatori potranno realizzare nuovi mondi di forma cubica da popolare con nuove forme di vita da plasmare modificando elementi come aria, acqua, fuoco e terra. Per gli appassionati del genere si tratta di un progetto da seguire con discreta attenzione, che potrebbe riservare ben più di una sorpresa.

MXGP 3

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 12 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Torna sui nostri schermi il videogioco di corse con licenza FIM Motocross World Championship, sviluppato dall'italianissima Milestone. MXGP 3 presenta licenze aggiornate all'ultima stagione per tutte le per scuderie, piloti e tracciati del campionato, oltre ad un modello di guida ancora più realistico e curato e una maggior attenzione alla gestione della fisica. Rispetto a MXGP 2, il comparto tecnico è stato migliorato, offrendo un maggior livello di fedeltà per quanto riguarda le riproduzioni degli atleti, delle moto e delle varie piste.

The Surge

Sviluppatore: Deck13

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione/Soulslike

Data di uscita prevista: 16 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



The Surge è un Soulslike Sci-Fi ambientato in un futuro alternativo dove la razza umana è ormai scomparsa, sostituita da enormi creature meccaniche che hanno preso il controllo del pianeta Terra. Il nostro eroe è l'unico superstite di un disastro nucleare, l'obiettivo è sopravvivere in un mondo inospitale, utilizzando tutte le risorse a nostra disposizione. Sviluppato dagli autori di Lords of the Fallen, The Surge si presenta come un prodotto da tenere sotto stretta osservazione.

Reservoir Dogs: Bloody Days

Sviluppatore: Big Games

Publisher: Big Star Games

Genere: Azione/Sparatutto

Data di uscita prevista: 18 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Annunciato a sorpresa durante la GDC di San Francisco, Reservoir Dogs: Bloody Days arriverà a maggio su PC. Si tratta di uno sparatutto con visuale dall'alto ed elementi strategici basato sul film Le Iene di Quentin Tarantino. Il gioco riprende quindi la tram della pellicola, con la possibilità di giocare in single player e in multiplayer co-op vestendo i panni dei più popolari personaggi del lungometraggio, tra cui Mr. Blonde, Mr. Pink, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. White e Mr. Brown. Un titolo decisamente interessante per tutti i fan de Le Iene, che potranno divertirsi con un Top-Down Shooter veloce, frenetico e brutale.

Cities Skylines: Mass Transit

Sviluppatore: Colossal Order

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Strategia/Gestionale

Data di uscita prevista: 18 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 9,99 euro



Mass Transit è la nuova espansione di Cities Skylines: a oltre due anni dall'uscita, il titolo di Colossal Order continua a ricevere nuovi contenuti, per la gioia della sempre attiva e vibrante community. Mass Transit sarà un pacchetto incentrato sui trasporti via terra, aria e mare. I giocatori dovranno creare nuove infrastrutture come stazioni, aeroporti e fermate della metro e dei bus, così da agevolare gli spostamenti dei cittadini.

Portal Knights

Sviluppatore: Keen Games

Publisher: 505 Games

Genere: RPG/Sandbox

Data di uscita prevista: 19 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Disponibile da qualche mese in Early Access, il titolo di Keen Games arriverà in versione completa a fine aprile, proponendo un comparto tecnico migliorato rispetto a quanto visto in accesso anticipato e integrando alcune aggiunte al gameplay, come un miglior bilanciamento delle abilità, nuovi personaggi e un combat system migliorato, oltre a un sistema di crafting potenziato. Portal Knights presenta uno stile artistico "cubettoso" che ricorda quello del più popolare Minecraft, sarebbe però sbagliato bollare il gioco come un semplice clone del titolo Mojang.

Impact Winter

Sviluppatore: Mojo Bones

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura/Survival

Data di uscita prevista: 23 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Sviluppato dal team Mojo Bones e pubblicato da Bandai Namco, Impact Winter è un gioco survival che ci mette nei panni di un gruppo di sopravvissuti alla collissione di un meteorite con la terra, evento che ha dato vita a una nuova glaciazione. I nostri eroi si troveranno così costretti a sopravvivere al freddo e al gelo per trenta giorni, tempo necessario per l'arrivo dei soccorsi. Dovremo quindi coordinare tutti i membri della squadra e recuperare le risorse necessarie per salvaguardare non solo la nostra vita, ma anche quella dei nostri alleati. Impact Winter è uno dei titoli più attesi della stagione primaverile, presto potremo toccare con mano la qualità del titolo firmato Mojo Bones.

Samurai Warriors: Spirit of Sanada

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: Azione/Musou

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Koei-Tecmo porta in Europa questo nuovo spin-off della serie Samurai Warriors, ambientato nel Giappone dell'era Sengoku. In Samurai Warriors: Spirit of Sanada vestiremo i panni di un membro dell'omonimo clan, alle prese con una nuova terribile minaccia. Pur presentando una trama inedita e personaggi mai apparsi nella serie, io gioco non si discosta dai suoi predecessori per quanto riguarda le meccaniche di gameplay, rimaste inalterate rispetto ai capitoli principali della saga e agli altri spin-off. I fan den genere musou sanno già cosa aspettarsi (tonnellate di nemici da eliminare, battaglie ferocissime e uno stile di gioco frenetico e veloce), tutti gli altri potrebbero restarne piacevolmente sorpresi, a patto di andare oltre i limiti tecnici e strutturali di questo tipo di produzioni.

Friday The 13th: The Game

Sviluppatore: Gun Media

Publisher: Gun Media

Genere: Survival Horror/Azione

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Friday The 13th: The Game è un gioco d'azione open world con elementi survival horror basato sul franchise di Venerdì 13. Protagonista è ovviamente Jason Voorhees, impegnato a seminare terrore nel campeggio di Crystal Lake. Il titolo presenta una forte componente multiplayer e permette fino ad un massimo di otto giocatori di sfidarsi e cooperare per raggiungere gli obiettivi. Friday The 13: The Game riprende le atmosfere dei film della saga prodotti tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 come Venerdì 13 Parte VII, Venerdì 13 Parte VIII, Jason va all'Inferno e Jason X.

RIME

Sviluppatore: Tequila Works

Publisher: Grey Box

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Annunciato originariamente nel 2013 e previsto in esclusiva su PlayStation 4, RIME arriva con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia, non solo sulla console Sony ma anche su PC. Sviluppato dal team spagnolo Tequila Works, RIME è un gioco d'azione e avventura in terza persona che si ispira a produzioni come ICO, The Legend of Zelda The Wind Waker e The Journey. Un action adventure con uno stile grafico in cel shaded particolarmente accattivante e un gameplay che potrebbe soddisfare pienamente gli amanti del genere.

Get Even

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Avventura/Sparatutto

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Annunciato nel 2012 come progetto indipendente e ripresentato nel 2014 sotto una nuova veste, Get Even è il nuovo titolo dello studio Farm 51. Un gioco di avventura con elementi tipici degli FPS che ci metterà nei panni di Cole Black, soldato rinchiuso in un manicomio abbandonato che dovrà vedersela con i suoi ricordi.... o con quelli di qualcun altro? Un mondo surreale da esplorare in questo nuovo action adventure in arrivo a fine anno, che si contraddistingue per un gameplay ibrido, per uno stile narrativo interessante e per un comparto estetico capace di colpire sin dal primo sguardo.

Star Trek Bridge Crew

Sviluppatore: Red Storme Entertainment

Publisher: Ubisoft

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 30 maggio

Piattaforma: Oculus Rift, HTC Vive

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Star Trek Bridge Crew è un gestionale ambientato nell'universo dell'omonima serie: nei panni del comandante della nave spaziale U.S.S Aegis, il giocatore dovrà guidare una spedizione verso un settore sconosciuto chiamato "La Trincea", con l'obiettivo di trovare un nuovo pianeta da ripopolare. Star Trek Bridge Crew è il nuovo progetto VR di Ubisoft, che sfrutta le potenzialità di questa tecnologia per offrire un titolo fortemente immersivo, pensato per conquistare tutti i fan di questa popolarissima serie.

NBA Playgrounds

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: Maggio 2017

Piattaforma: PC (Steam, Humble Store, GOG)

Prezzo consigliato: 19,99 euro



NBA Playgrounds di Saber Interactive vuole riportare sui nostri schermi l'adrenalina e la frenesia di produzioni come NBA Street ed NBA Jam, proponendo un gameplay di stampo palesemente arcade. Il gioco offre un roster che include le grandi stelle del presente (LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry) e le superstar del passato (da Dennis Rodman a Scottie Pippen, passando per Larry Bird e Shaquille O'Neal) impegnate a scontrarsi nei playground di periferia anzichè in lussuose arene. NBA Playgrounds supporta il multiplayer in locale e online, gli sviluppatori promettono inoltre tornei ed eventi speciali a cadenza regolare.