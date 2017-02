Giochi in uscita su PC, novità di Marzo 2017

Marzo si preannuncia un mese davvero importante per quanto riguarda le nuove uscite di rilievo, con due titoli in particolare che hanno tutte le carte in regola per conquistare la palma di gioco del mese: parliamo naturalmente di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Mass Effect Andromeda, molto attesi dai videogiocatori. Ma le novità non finiscono certo qui...

Ultimate Marvel vs Capcom 3

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 7 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Uscito a dicembre su PlayStation 4, Ultimate Marvel vs Capcom 3 arriva su PC con un porting che mantiene inalterate le caratteristiche tecniche della versione console (1080p e 60 fps) oltre a presentare gli stessi contenuti, senza tagli o aggiunte di alcun tipo. Il titolo si conferma essere un picchiaduro veloce e frenetico, con un gameplay semplice da capire ma ricco di sfumature, che richiederà tanto allenamento per essere padroneggiato al meglio. Il roster è estremamente variegato e include personaggi come Wolverine, Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Strider, Mega Man, Frank West, Dante e Rocket Raccoon, solamente per citare i principali protagonisti del gioco. Gli appassionati di supereroi Marvel e dei personaggi Capcom troveranno certamente pane per i loro denti.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Sviluppatore: Ubisoft Paris

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Sparatutto Tattico

Data di uscita prevista: 7 marzo

Piattaforma: Steam, Uplay, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Con Wildlands, Ubisoft vuole riportare in vita il franchise di Ghost Recon, appannato dopo le performance non particolarmente esaltanti dei più recenti episodi della saga. Ghost Recon Wildlands è uno sparatutto tattico fortemente incentrato sul multiplayer e in particolar modo sulla co-op, che richiederà a un gruppo di giocatori di unirsi in una guerra contro il cartello della droga di Santa Blanca. In fase di sviluppo sin dal 2012, Wildlands è uno dei più ambiziosi progetti di Ubisoft per il 2017 insieme a For Honor, un titolo che ha tutte le carte in regola per conquistare i sempre più esigenti appassionati den genere.

Atelier Firis: The Alchemist of the Mysterious Journey

Sviluppatore: Gust

Publisher: Koei-Tecmo Games

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 10 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



The Alchemist of the Mysterious Journey è il nuovo episodio della serie Atelier, che arriva su PC a un mese di distanza dal lancio di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, pubblicato su Steam a febbraio. Il gioco si presenta come un sequel del titolo appena citato, la trama si colloca temporalmente poco dopo la fine degli eventi narrati nel predecessore, in questo caso però troveremo nuovi personaggi (tra cui le sorelle Firis e Liane Mistlud), ambientazioni inedite e tanti nuovi oggetti per dare vita a posizioni e incantesimi sempre più potenti. Per il resto non si segnalano particolari stravolgimento nel gameplay, la formula di gioco è ormai ampiamente collaudata e gli sviluppatori hanno lavorato duramente per migliorare i piccoli difetti di The Alchemist of the Mysterious Book, senza però stravolgere la natura del prodotto.

Styx: Shards of Darkness

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 14 marzo

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Nel 2014, Styx: Master of Shadows ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, pur non essendo esente da difetti. Difetti che il team francese Cyanide Studio ha limitato in questo sequel, in arrivo a metà marzo. Styx: Shards of Darkness propone nuovi livelli da esplorare e abilità inedite per il perfido goblin protagonista dell'avventura. Styx avrà a disposizione nuove armi letali e tante tecniche per uccidere i nemici e proseguire nella sua scalata verso la vendetta. Il nuovo action adventure di Focus Home Interactive sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere: un gameplay stealth, una trama intrigante e un comparto tecnico curato, mosso dall'Unreal Engine 4.

Dead Rising 4

Sviluppatore: Capcom Vancouver

Publisher: Capcom

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 14 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Già uscito su Xbox One e Windows Store a dicembre, Dead Rising 4 arriverà a marzo anche su Steam insieme alla nuova arma X-Fists Exo Suit. Nel gioco vestiremo ancora una volta i panni di Frank West, tornato nel Colorado per mettere fine a una nuova epidemia zombie che sta infestando la città di Willamette. Ambientato durante il periodo natalizio, il quarto episodio di Dead Rising offre un gameplay frenetico e veloce, con nuove armi, boss e nemici ancora più agguerriti rispetto al passato. Per il resto però non si segnalano particolari novità dal punto di vista del gameplay, come evidenziato anche nella nostra recensione.

2Dark

Sviluppatore: Gloomywood

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 17 marzo

Piattaforma: Steam, Retail (Collector's Edition)

Prezzo consigliato: 14,99 euro



2Dark è il nuovo gioco di Frederick Raynal, universalmente conosciuto come il papà di Alone in the Dark. In 2Dark impersoneremo l'agente Smith, impegnato con tutte le sue forze a ritrovare i due figli rapiti da un pericoloso malvivente. Il nostro obiettivo sarà quello di entrare nella tana dell'assassino, sfruttando buio e ombra per sfuggire alle grinfie delle psicopatiche guardie del corpo e delle numerose trappole sparse per la villa. 2Dark è un gioco d'azione dal gameplay frenetico e dal taglio violento, un titolo che gli amanti del genere dovrebbero tenere in seria considerazione.

Kona

Sviluppatore: Parabole

Publisher: Ravenscourt Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 17 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Già disponibile in Early Access, Kona si prepara ad abbandonare la fase Accesso Anticipato e a fare il suo debutto in versione ufficiale. Il gioco è un'avventura dalle tinte horror che ricorda le atmosfere dei primi episodi di Silent Hill: protagonista è Carlo Faulbert, veterano di Guerra che agli inizi degli anni '70 decide di riciclarsi come investigatore privato. Un'offerta di lavoro lo porterà nei ad Atampiek Lake per risolvere il mistero più intricato della sua (breve) carriera. Kona è un'avventura che riprende i temi portati al successo da produzioni come Twin Peaks (ripresi anche nel recente Virginia) aggiungendo una componente survival che rende il gameplay più vario, pur non trascurando l'esplorazione e la risoluzione di enigmi.

Mass Effect Andromeda

Sviluppatore: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 23 marzo

Piattaforma: Origin, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Ambientato 600 anni dopo gli eventi narrati nella prima trilogia, Mass Effect Andromeda è il nuovo episodio dell'acclamata serie BioWare. Questa volta saremo chiamati ad esplorare la galassia di Andromeda nei panni dei figli di Alec Ryder, soldato dell'N7 che si è particolarmente distinto per aver colonizzato pianeti inesplorati e scoperto nuove forme di vita. Con questo nuovi titolo, lo studio canadese vuole dare una svolta al franchise di Mass Effect, abbandonando le vecchie atmosfere e i personaggi già conosciuti, per proporre un cast rinnovato, nuove situazioni e un gameplay più dinamico, senza tralasciare però la componente ruolistica. Un titolo molto atteso non solo dai fan della serie, ma da tutti gli appassionati del genere.

Rock Band VR

Sviluppatore: Harmonix

Publisher: Harmonix

Genere: Rhythm Game

Data di uscita prevista: 23 marzo

Piattaforma: Steam, Oculus Store

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Rock Band VR è la nuova incarnazione della serie Rock Band pensata per i visori VR e più nello specifico per Oculus Rift, piattaforma su cui il titolo Harmonix uscirà in esclusiva. Rock Band VR permette di dare libero sfogo alla propria vena artistica creando tracce inedite oppure, come da tradizione, sarà possibile suonare seguendo il ritmo di brani famosi, tra cui Walk This Way (Aerosmith e Run DMC), When You Were Young (The Killers) e Ain't It Fun (Paramore). Dopo i tiepidi risultati ottenuti con Rock Band 4, Harmonix prova a riportare in vita la saga virando verso la Realtà Virtuale. Che possa essere questo l'ingrediente giusto per la rinascita del franchise?

Troll and I

Sviluppatore: Spiral House

Publisher: Maximum Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 24 marzo

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Troll and I è la prima IP dello studio Spiral House, attivo dal 1999 e fino ad ora noto per porting e lavori su commissione. Il gioco è un action adventure che fonde puzzle, combattimenti ed esplorazione: in Troll and I impersoneremo Troll e Otto, impegnati a fuggire dai cacciatori e dalle misteriose entità sovrannaturali che infestano le foreste scandinave. I due personaggi possiedono non solo personalità diverse ma anche abilità completamente opposte, dove Troll è lento e distruttivo, Otto si dimostra invece agile e scattante. Oltre alla campagna single player, il gioco presenta anche il pieno supporto per il multiplayer locale e co-op in split screen.

Zero Escape: The Nonary Games

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Avventura/Visual Novel

Data di uscita prevista: 24 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Zero Escape: The Nonary Games è una raccolta che include le versioni rimasterizzate di Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (999) e il suo sequel, Virtue's Last Reward (VLR), qui riproposti con un comparto tecnico migliorato, grafica in alta risoluzione e doppio audio inglese e giapponese. Non sono presenti invece contenuti aggiuntivi rispetto alle edizioni originali, in ogni caso si tratta di una collection sicuramente degna di nota per tutti gli amanti della serie Zero Escape.

Toukiden 2

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 24 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Toukiden 2 si appresta finalmente ad arrivare in Europa quasi un anno dopo il lancio in Giappone. Ambientato al termine degli eventi narrati in Toukiden Kiwami, il gioco introduce un cast completamente rinnovato, nuove ambientazioni inedite liberamente esplorabili e nemici e boss sempre più potenti. Toukiden 2 presenta meccaniche di gioco a metà strada tra quelle di Monster Hunter e Dark Souls, presentandosi come un hunting game con elementi RPG, in grado di conquistare gli amanti di entrambe le categorie.

Operation Abyss: New Tokyo Legacy

Sviluppatore: Experience

Publisher: NIS America

Genere:RPG

Data di uscita prevista: 27 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Uscito nel 2015 su PlayStation Vita, Operation Abyss: New Tokyo Legacy si appresta a fare il suo debutto su PC in una versione con audio in giapponese e sottotitoli in lingua inglese. Sviluppato dagli autori di Demon Gaze, il gioco è un GDR dungeon crawler ambientato in una futuristica Tokyo minacciata dai Variant, enormi mostri provenienti dall'Abisso, una dimensione misteriosa che ci saremo chiamati ad esplorare per mettere fino a questa terribile minaccia.

Dark Souls 3: The Ringed City

Sviluppatore: From Software

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 28 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro (Gratis per i possessori del Season Pass)



The Ringed City è la seconda espansione di Dark Souls III che arriva a quasi sei mesi di distanza da Ashes of Ariandel. In questa nuova avventura, i giocatori si spingeranno fino alla fine del mondo alla ricerca dell'Anima Oscura dell'Umanità. La Città degli Anelli si dimostrerà, come da tradizione, ben poco ospitale, presentando mostri, personaggi folli e nuovi orrori da scoprire. Il DLC include anche armi inedite, armature e incantesimi. Con questo contenuto aggiuntivo, termina definitivamente il supporto a Dark Souls 3. Cosa avrà in mente From Software per il futuro della saga? E' presto per dirlo, ma siamo certi che il franchise Dark Souls non verrà abbandonato.

Has-Been Heroes

Sviluppatore: Frozenbyte

Publisher: GameTrust

Genere: Azione/Roguelike/Strategia

Data di uscita prevista: 28 marzo

Piattaforma: Steam, Retail (Esclusiva GameStop)

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Has-Been Heroes è il primo gioco di Frozenbyte pubblicato da GameTrust, etichetta di publishing di GameStop che nei mesi scorsi che si è messa in evidenza grazie a titoli come Song of the Deep e Deformers. Il nuovo progetto degli autori di Trine è un gioco d'azione bidimensionale con elementi roguelike e un combat system di stampo strategico che unisce battaglie in tempo reale con scontri a turni. Il tutto unito a un'ambientazione fantasy in stile cartoon e una trama leggera e spensierata, l'ideale per passare qualche ora di puro divertimento.

Mafia III: Corri, Bellezza!

Sviluppatore: Hangar13

Publisher: 2K Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 28 marzo

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 14,99 euro



Corri, Bellezza! è la prima espansione di Mafia III (delle tre attualmente previste), disponibile per il download da fine marzo. Faster, Baby! aggiunge il personaggio di Roxie e alcune nuove opzioni, come la possibilità di rallentare il tempo durante le fasi di guida, due nuovi veicoli e alcuni costumi extra, oltre a una nuova missione chiamata Herbalism, che vedrà anche l'introduzione del misterioso MJ, criminale che ci proporrà un'offerta impossibile da rifiutare...

Snake Pass

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: Sumo Digital

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 29 marzo

Piattaforma: Steam/Windows Store

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Snake Pass è il nuovo progetto di Sumo Digital, un platform (con elementi puzzle) che ci metterà nei panni di un coloratissimo serpente impegnato a superare quindici livelli (divisi in quattro diversi mondi) pieni di ostacoli, insidie ed enigmi da risolvere. Il gioco supporta il programma Xbox Play Anywhere, con un solo acquisto sarà quindi possibile giocare senza limitazioni su Windows 10 e Xbox One.