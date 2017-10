Giochi in uscita su PC, novità di Ottobre 2017

Il mese di ottobre si presenta ricco di grandi produzioni, con Destiny 2 a segnare il debutto assoluto della saga Bungie su PC, passando per Forza Motorsport 7, Assassin's Creed Origins, The Evil Within 2 e Wolfenstein 2 The New Colossus, senza trascurare la versione definitiva del classico Age of Empires e il nuovo ELEX di Piranha Bytes. Di seguito, ecco tutte le uscite previste su PC a ottobre 2017.

Batman The Enemy Within: Episodio 2 The Pact

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 22,99 euro (Serie Completa)



Intitolato The Pact, il secondo episodio di Batman The Enemy Within proseguirà le vicende raccontate nella nuova avventura Telltale dedicata all'Uomo Pipistrello. Gli sviluppatori si sono posti l'obiettivo di ampliare il cast del gioco, includendo nuovi personaggi provenienti dall'universo di Batman: tra questi ci sarà Harley Quinn, che in questa occasione debutterà per la prima volta all'interno della serie. A distanza di due mesi dalla pubblicazione del primo episodio, i giocatori potranno finalmente proseguire il loro cammino nella seconda stagione di Batman firmata Telltale Games, sapendone di più sugli eventi che avvolgono Gotham City.

Battle Chasers Nightwar

Sviluppatore: Airship Syndicate

Publisher: THQ Nordic

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



In Battle Chasers Nightwar troverete molti ingredienti tipici dei classici giochi di ruolo: dungeon generati proceduralmente ricchi di trappole e sfide, livelli segreti, boss rari, combattimenti a turni e una storia che si lega intimamente al mondo di gioco. Realizzato da un team composto in larga parte da ex sviluppatori di Darksiders, e ispirato all'omonimo fumetto creato da Joe Madurereira, il titolo sembra distinguersi per una direzione artistica molto curata e per un comparto ludico sfaccettato, dove al giocatore sarà richiesto di comporre un party da 4 elementi scegliendo fra 6 eroi disponibili, ognuno caratterizzato da abilità e potenziamenti particolari.

Forza Motorsport 7

Sviluppatore: Turn10

Publisher: Microsoft Studios

Genere: Simulazione di Guida

Data di uscita prevista: 3 ottobre

Piattaforma: Windows Store

Prezzo consigliato: 64,99 euro



A partire dalle ultime iterazioni uscite sul mercato, la serie automobilistica di Forza Motorsport ha iniziato ad approdare anche su PC tramite la piattaforma Windows. Naturalmente, Forza Motorsport 7 non farà eccezione: il nuovo corsistico di Turn10 si presenta con oltre 700 vetture, tra cui la più completa collezione di Porsche e Lamborghini mai vista prima, 30 famosi tracciati e 200 rettilinei con condizioni climatiche variabili. Hardware permettendo, la versione PC potrà contare sulla risoluzione 4K nativa in HDR e sui 60 fps costanti, per quella che si preannuncia un'esperienza di guida tecnicamente sbalorditiva. Confermato inoltre il supporto a Xbox Play Anywhere, con la possibilità di giocare in multipiattaforma su Xbox One e PC Windows 10.

Raiden V Director's Cut

Sviluppatore: Moss Co., Ltd.

Publisher: UFO Interactive Games

Genere: Scrolling Shooter

Data di uscita prevista: 10 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Raiden V torna su PC in versioneDirector's Cut, presentandosi come la riedizione ampliata dell'omonimo scrolling shooter uscito su Xbox One nel 2016. Oltre alla classica modalità Storia, questa volta arricchita con il voice acting completo, il titolo includerà anche le missioni Boss, in cui si potrà competere nelle classifiche online sconfiggendo i nemici sotto particolari condizioni. Saranno inoltre disponibili la co-op in locale fino a due giocatori, nuovi attacchi, un nuovo sistema di danni, livelli inediti e tre differenti tipologie di navicelle con specifici valori di attacco e difesa.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra

Sviluppatore: Monolith Productions

Publisher: Warner Bros. Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 10 ottobre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Partendo dagli ottimi spunti del primo capitolo, come il sistema Nemesi pensato per creare una storia e una personalità attorno ai nemici e ai seguaci incontrati, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra si preannuncia un sequel ancora più grande, più vario e più ambizioso. Le nuove regioni esplorabili e gli assedi alle fortezze metteranno alla prova le abilità in combattimento del giocatore, nonché la sua capacità di formare un esercito personale in grado di supportarlo durante le battaglie. Il comparto narrativo promette una storia ancora più profonda e coinvolgente rispetto al predecessore, mentre le aggiunte al bestiario contribuiranno ad approfondire l'immaginario tolkieniano e a diversificare gli scontri sul campo.

The Evil Within 2

Sviluppatore: Tango Gameworks

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



The Evil Within 2 raccoglie la sfida del predecessore, provando a ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama dei survival horror moderni. In questo sequel torneremo a vestire i panni del detective Sebastian Castellanos, determinato a salvare sua figlia Lily: per farlo deciderà di entrare ancora una volta nell'incubo dello STEM, fronteggiando le mostruose minacce che si annidano nell'ombra. Le meccaniche survival forniranno una differente varietà di approcci al giocatore, permettendogli di muoversi silenziosamente, creare trappole mortali, fuggire, nascondersi o attaccare i nemici con munizioni limitate.

In The Shadows

Sviluppatore: Colorspace Studio

Publisher: Colorspace Studio

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 13 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il panorama indie è ricco di puzzle platformer 2D, ma In The Shadows sembra volersi distinguere per alcune soluzioni di gameplay originali. Le creature d'ombra che popoleranno i livelli, infatti, potranno essere trasformate in oggetti utili da impiegare nella soluzione degli enigmi: per farlo dovremo semplicemente illuminarle con le fonti di luce presenti nello scenario. Il gioco racconta la storia di un uomo che si tuffa nel mondo immaginario che sognava da bambino, nel tentativo di comprendere il proprio passato e le sue paure più profonde.

ELEX

Sviluppatore: Piranha Bytes

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



ELEX è il nuovo Action RPG di Piranha Bytes, lo stesso studio dietro la celebre serie di Gothic. Il gioco propone un setting diverso dal solito, immaginando uno scenario che mescola fantascienza e post-apocalisse, con spade e armi da tiro che permetteranno di combattere sia dalla distanza che nei tipici scontri in mischia. Come è lecito aspettarsi dallo sviluppatore, il mondo di gioco reagirà con coerenza alle azioni e alle scelte intraprese dagli utenti nel corso dell'avventura. La mappa completamente aperta, invece, consentirà di esplorare le varie zone senza le fastidiose interruzioni dei caricamenti.

WWE 2K18

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



La serie WWE torna su PC con uno dei suoi capitoli più ambiziosi. Oltre a contenere il roster più grande mai visto finora, WWE 2K18 includerà una nuova modalità Carriera in cui si potrà percorrere la scalata fino ai vertici di WrestleMania, per un'esperienza ancora più immersiva e verosimile alla controparte televisiva. Tra i wrestler presenti nel gioco ricordiamo superstar del calibro di John Cena, Dean Ambrose, Seth Rollins, Big Show e Randy Orton, senza dimenticare le stelle del passato come Sting, Stone Cold Steve Austin, Ultimate Warrior e Ric Flair.

South Park Scontri Di-Retti

Sviluppatore: Ubisoft San Francisco

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 17 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



South Park Scontri Di-Retti, sequel del pluripremiato South Park Il Bastone della Verità, giunge finalmente all'uscita dopo i ripetuti rinvii che ne hanno posticipato la pubblicazione. I giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Novellino, unendosi a Kyle, Stan, Cartman e Kenny in una nuova avventura tra le strade di South Park, all'insegna dei tipici toni irriverenti che distinguono la serie. Il titolo sarà doppiato in italiano con le voci originali dello show televisivo, e a differenza del capitolo precedente non riceverà nessun tipo di censura.

Spelunker Party

Sviluppatore: Tozai Games

Publisher: Square Enix

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Spelunker Party è l'ultimo capitolo della serie Spelunker, un nuovo platform adventure giocabile sia in singolo che in multiplayer. I giocatori dovranno avventurarsi nelle profondità delle grotte alla ricerca di nuove sfide, nuove aree e trappole letali da evitare, collaborando eventualmente con altri tre amici attraverso gli oltre 100 livelli disponibili. Raccogliendo i globi Litho nascosti negli stage si potranno ottenere anche nuovi oggetti per il proprio personaggio, con la possibilità di personalizzarne le abilità e l'aspetto estetico.

Age of Empires Definitive Edition

Sviluppatore: Microsoft Studios

Publisher: Microsoft Studios

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 19 ottobre

Piattaforma: Windows Store

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Un grande classico degli strategici torna su PC in una nuova edizione riveduta e corretta. Age of Empires Definitive Edition debutterà su Windows Store il 19 ottobre, includendo tutti i contenuti della versione originale, il supporto alla risoluzione 4K nativa, battaglie online fino a 8 giocatori con nuove funzioni e modalità competitive, animazioni migliorate e un editor per creare nuovi scenari da condividere con gli altri utenti. Un'ottima occasione per recuperare il primo, celebre capitolo di Age of Empires, o semplicemente per riscoprirlo nella sua incarnazione definitiva.

Real Farm Sim

Sviluppatore: Triangle Studios

Publisher: Soedesco Publishing

Genere: Simulatore di Fattoria

Data di uscita prevista: 20 ottobre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Real Farm Sim prova a ritagliarsi uno spazio nel mondo dei simulatori agricoli, proponendosi come una valida alternativa agli atri esponenti del genere. A catturare l'attenzione è la nuova la modalità Carriera in stile GDR, in cui i giocatori dovranno iniziare la loro avventura da semplici braccianti fino a diventare esperti agricoltori, con la possibilità di gestire una fattoria con tutte le scelte e le pianificazioni strategiche che ne conseguono.

The Inner World: The Last Wind Monk

Sviluppatore: Studio Fizbin

Publisher: Kalypso Media Digital

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 20 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



The Inner World: The Last Wind Monk si presenta come il sequel di The Inner World, una nuova avventura grafica in cui si potranno controllare diversi personaggi, passando da uno all'altro a proprio piacimento. Anche se il gioco riprenderà alcuni elementi tratti dal capitolo precedente, gli sviluppatori hanno assicurato che l'esperienza sarà perfettamente godibile anche per chi non conosce la serie. Il livello di sfida proposto dagli enigmi, tra l'altro, sarà in grado di adattarsi alle abilità di ogni giocatore grazie a un nuovo sistema di indizi, permettendo a chiunque di godersi la storia senza troppi ostacoli.

Destiny 2

Sviluppatore: Bungie/Vicarious Visions

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 24 ottobre

Piattaforma: Battle.net, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Destiny 2 arriva su PC a distanza di oltre 6 settimane dalle controparti PlayStation 4 e Xbox One, ma l'attesa potrebbe essere ripagata con la migliore versione disponibile del nuovo sparatutto Bungie. Il porting realizzato da Vicarious Visions, infatti, promette di sfruttare pienamente le potenzialità e le caratteristiche della piattaforma PC, garantendo il supporto alla risoluzione 4K a 60 FPS, un sistema di controllo completamente riadattato per mouse e tastiera, la possibilità di allargare il FOV e di regolare un'ampia gamma di impostazioni grafiche per personalizzare la propria esperienza di gioco.

Yomawari: Midnight Shadows

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: Nis America

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 24 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Yomawari Midnight Shadows si presenta come il sequel di Yomawari Night Alone, titolo da cui riprende le meccaniche survival e le atmosfere notturne. La nuova avventura dalle tinte horror vedrà come protagoniste due ragazze, Yui e Haru, costrette a separarsi dopo uno strano attacco ricevuto da una misteriosa entità. L'obiettivo del gioco sarà quello di ricongiungerle, attraversando con cautela i bizzarri vicoli della città e affrontando il terrore che si annida nel cuore della notte.

Assassin's Creed Origins

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Assassin's Creed Origins si preannuncia un nuovo inizio per la saga Ubisoft, sia in termini narrativi che per le meccaniche di gioco. Come suggerisce il titolo stesso, la nuova avventura ci condurrà alle origini della Confraternita degli Assassini, permettendoci di esplorare in lungo e largo le affascinanti ambientazioni dell'Antico Egitto. Alcuni elementi tipici dei giochi di ruolo, come la progressione del personaggio e la gestione dell'inventario, avranno un peso ancora più importante nel sistema di combattimento, con decine di armi che potranno influenzare il nostro stile di gioco grazie alle loro caratteristiche speciali.

Wolfenstein 2 The New Colossus

Sviluppatore: Machine Games

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Dopo il successo di critica e pubblico riscosso da The New Order, Wolfenstein 2 The New Colossus si prepara a dubuttare su PC più in forma che mai. Il nuovo FPS di Machine Games torna a proporre i suoi personaggi eccentrici e il suo gunplay a prova di bomba, mettendo a disposizione del giocatore un arsenale altamente tecnologico con cui portare a termine una semplice missione: eliminare tutti i nazisti che continuano a minacciare l'America. Rispetto al primo capitolo, questo sequel promette situazioni ancora più varie e nuovi metodi con cui fare a brandelli i nemici.

Rugby 18

Sviluppatore: Eko Software

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Sportivo

Data di uscita prevista: 27 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Rugby 18 si prepara a debuttare anche su PC il 27 ottobre, includendo nel capitolo di quest'anno i giocatori ufficiali della stagione 2017-2018. Gli amanti della palla ovale potranno vivere la più completa simulazione di rugby attualmente disponibile, scegliendo tra diverse modalità che permettono di giocare anche in multiplayer locale e online. Da segnalare la modalità Carriera, in cui si potrà tentare la scalata al successo con il proprio club preferito, e la modalità My Squad, pensata invece per creare da zero la propria squadra personalizzata.

Spintires: MudRunner

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Simulazione

Data di uscita prevista: 31 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



MudRunner si presenta come la versione definitiva di Spintires, l'originale simulatore di veicoli fuoristrada che ha saputo stuzzicare l'interesse dei giocatori PC negli ultimi anni. Rispetto al primo capitolo, questa edizione aggiunge mappa SandBox, una nuova modalità Sfide, 13 veicoli inediti e diverse migliorie tecniche. I giocatori avranno la possibilità di manovrare 19 possenti fuoristrada, affrontando diverse missioni in paesaggi estremi e in condizioni atmosferiche avverse. I possessori di Spintires potranno acquistare Spintires: MudRunner con uno sconto lealtà pari al 50%.