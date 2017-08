Giochi in uscita su PC, novità di Settembre 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Sebbene la nuova stagione videoludica sia stata inaugurata a fine agosto con l'arrivo nei negozi di tantissimi nuovi titoli, settembre si rivela un mese ugualmente denso e importante, grazie all'uscita di produzioni come Divinity Original Sin 2, Pro Evolution Soccer 2018, Dishonored: La Morte dell'Esterno, Project CARS 2, FIFA 18, Total War Warhammer 2, Marvel vs Capcom Infinite e NBA 2K18.

Warriors All-Stars

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: Azione/Musou

Data di uscita prevista: 1 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Warriors All-Stars è un musou con protagonisti i principali personaggi delle più famose saghe diKoei-Tecmo, con più di trenta diversi eroi provenienti da serie come Atelier, Dead or Alive, Dynasty Warriors, Nights of Azure, Ninja Gaiden, Nioh, Samurai Warriors e Toukiden, uniti per sconfiggere le forze del male che opprimono l'universo. Warriors All-Stars è un gioco d'azione "uno contro tutti" che riprende il concept alla base dei mosou più popolari, con l'aggiunta di componenti RPG e strategiche legate all'evoluzione del proprio guerriero.

Divinity Original Sin 2

Sviluppatore: Larian Studios

Publisher: Larian Studios

Genere: GDR

Data di uscita prevista: 14 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 44,99 euro



Già disponibile da qualche mese in Accesso Anticipato, Divinity Original Sin 2 arriverà in versione completa e definitiva a metà settembre. Il sequel di Divinity Original Sin migliora la formula alla base del predecessore, aggiungendo nuove opzioni di gioco e presentando un gameplay più rifinito, così come una trama ricca di colpi di scena e un comparto tecnico maggiormente curato. Larian Studios ha investito molte risorse nella creazione del mondo di Divinity Original Sin e i primi pareri sul secondo episodio della saga sembrano essere decisamente positivi. Da segnalare la mancanza della lingua italiana per audio e testi, al momento lo studio non sembra avere piani per implementare il supporto per idiomi diversi dall'inglese.

YS VIII Lacrimosa of Dana

Sviluppatore: Nihon Falcom

Publisher: NIS America

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 15 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Ferma ai box da quasi otto anni, la serie YS torna con l'ottavo episodio ufficiale, sottotitolato Lacrimosa of Dana, e incentrato sulla storia di Adol, giovane naufrago risvegliato su un'isola deserta e maledetta, popolata da spiriti maligni e altre oscure presenza. Durante la sua permanenza sull'atollo, il nostro eroe proverà a risolvere il mistero di Dana, intrigante quanto misteriosa ragazza dai capelli blu...YS VIII Lacrimosa of Dana presenta sottotitoli in inglese e francese e doppio audio inglese/giapponese, nessun supporto per la lingua italiana.

PES 2018

Sviluppatore: PES Productions

Publisher: Konami

Genere: Calcio/Sport

Data di uscita prevista: 15 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



A settembre si riapre la sfida tra Pro Evolution Soccer e FIFA: primo sfidante a scendere in campo sarà il titolo Konami, che quest'anno si presenta su PC con una versione tecnicamente curatissima, basata sul FOX Engine, ottimizzata per sfruttare al massimo le potenzialità delle moderne configurazioni hardware. Sul fronte del gameplay segnaliamo la presenza di nuovi sistemi come Real Touch + e Real Life Scanning, introdotte per rendere il gioco ancora più realistico e avvincente. Ritorna inoltre la modalità MyClub, da segnalare infine la rinnovata partnership con il Barcellona F.C., Premium Sponsor di Pro Evolution Soccer 2018.

Dishonored La Morte dell'Esterno

Sviluppatore: Arkane Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 15 settembre

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Annunciato a sorpresa allo scorso E3 di Los Angeles, Dishonored: La Morte dell'Esterno è spin-off della popolare serie di Arkane Studios. Nel gioco vestiremoi panni di Billie Lurk, uno dei più famigerati sicari di Dunwall: obiettivo, ritrovare l'assassino Daud e unirsi a lui per uccidere L'Esterno, personaggio accusato di essere il vero responsabile della caduta dell'impero. Un nuovo viaggio a Karnaca per tutti coloro che hanno adorato le atmosfere di Dishonored II, con una nuova storia e nuovi personaggi da scoprire.

NBA 2K18

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 19 settembre

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Settembre non è solamente il mese di PES e FIFA, il nono mese dell'anno segna infatti anche il ritorno di NBA 2K, il simulatore di basket sviluppato da Visual Concepts. Per NBA 2K18 gli sviluppatori hanno lavorato per perfezionare un modello di gioco già ampiamente collaudato, rendendo più dinamici certi aspetti come i passaggi o i tiri liberi, non sempre presentati con naturalezza nelle precedenti edizioni Per il resto, segnaliamo un sempre ottimo comparto tecnico, modelli curatissimi, volti sempre più realistici grazie a nuove tecniche di scansione e una perfetta riproduzione degli spettacoli NBA, senza dimenticare ovviamente la presenza di roster aggiornati con le ultime mosse del mercato estivo.

Marvel vs Capcom Infinite

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 19 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Marvel e Capcom uniscono nuovamente le forze per dare vita a un nuovo picchiaduro che vedrà scontrarsi i più iconici personaggi delle due compagnie, riprendendo quindi il concept alla base dei precedenti episodi della saga. Uno scontro tra titani che vedrà scende in campo nomi come Captain America, Dottor Strange, Rocket Raccoon, Ultron, Hulk, Iron Man, Occhio di Falco, Nathan Spencer, Mega Man X, Dante, Chun-li, ryu e Strider Hiryu pronti a darsi battaglia per il predominio della galassia. Oltre a numerose modalità multiplayer per due o quattro giocatori, Marvel vs Capcom Infinite presenta uno Story Mode pensato per approfondire il background dei vari personaggi, ogni eroe presenta infatti una storia diversa che verrà narrata attraverso sequenze filmate e cutscene ricche di dialoghi.

Raiders of the Broken Planet

Sviluppatore: MercurySteam

Publisher: MercurySteam

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 9,99 euro (Primo Episodio)



Raiders of the Broken Planet è il nuovo progetto degli autori di Castlevania Lords of Shadow e Lords of Shadow 2. La prima IP originale dello studio spagnolo sarà distribuita in formato episodico: il Prologo potrà essere scaricare gratuitamente dal 22 settembre, lo stesso giorno sarà disponibile anche il primo capitolo della campagna, denominato Alien Myths, il quale includerà nuovi personaggi, missioni extra e tante ore di gioco aggiuntive. Nessuna notizia al momento riguardo il calendario di pubblicazione dei prossimi contenuti, MercurySteam fa sapere di aver già previsto tanti nuovi episodi per arricchire ulteriormente l'esperienza di Raiders of the Broken Planet.

Project CARS 2

Sviluppatore: Slightly Mad Studios

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Simulatore di Corse

Data di uscita prevista: 22 settembre

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Project CARS 2 offrirà oltre 180 vetture dei marchi più prestigiosi (tra cui Audi, Mercedes, Ford, BMW; Jaguar, McLaren, Nissan, Astorn Martin, Pagani Zonda) appartenenti a categorie come IndyCar, Monoposto, GTO, GT3, LMP1, Prototipi, Vetture Turismo e Auto Stradali. Oltre 80 i circuiti confermati fino ad oggi, gli sviluppatori di Slightly Mad Studios hanno lavorato per migliorare il comparto tecnico e il motore fisico, con l'obiettivo di dare vita a una simulazione accurata e precisa sotto ogni aspetto.

Fallout 4 Game of the Year Edition

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 26 settembre

Piattaforma: Steam/Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Arriverà a fine settembre la ricchissima Game of the Year Edition di Fallout 4, uno dei titoli più venduti degli ultimi anni con oltre tredici milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Fallout 4 GOTY Edition include tutti gli ultimi aggiornamenti (compresa la modalità Sopravvivenza) e i DLC Nuka-World, Contraptions Workshop, Wasteland Workshop, Far Harbor, Vault-Tec Workshop e Automatron. Una buona occasione per vivere l'esperienza completa dell'ultimo episodio della serie Bethesda.

Hob

Sviluppatore: Runic Games

Publisher: Runic Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 26 settembre

Piattaforma: Steam, GOG, Humble Store

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Hob è il nuovo gioco di Runic Games, autori di Torchlight e Torchlight II. Un gioco fortemente incentrato sulla narrativa che propone fasi esplorative alternate alla risoluzione di enigmi, con elementi puzzle e rompicapo da risolvere per proseguire nel proprio cammino. Ambientato in un mondo vibrante e coloratissimo, Hob presenta atmosfere uniche unite a un gameplay riflessivo e al tempo stesso ricco di sfida.

Ruiner

Sviluppatore: Reikon Games

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 26 settembre

Piattaforma: Steam, GOG, Humble Store

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Ruiner è un gioco d'azione in terza persona con visuale isometrica che prende ispirazione da produzioni come Hotline Miami. Il gioco è ambientato nel 2091, in una metropoli cyberpunk che inizia a stare stretta al protagonista: il nostro eroe è un sociopatico in cerca di rivalsa, desideroso di vendetta verso la banda di criminali che ha rapito e tortuato suo fratello. Inizia così un viaggio nel mondo di Rengkok, alla ricerca di giustizia. Ruiner è un action game che si distingue non solo per lo stile grafico che riprende gli stilemi della cultura cyberpunk, ma anche per un gameplay frenetico e brutale, che non faticherà a conquistare gli appassionati del genere.

Total War Warhammer 2

Sviluppatore: Creative Assembly

Publisher: SEGA

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 29 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Total War Warhammer è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica, a poco più di un anno e mezzo dal lancio del gioco SEGA e Creative Assembly presentano Total War Warhammer 2. Questo sequel non stravolge la formula di gioco ma migliora le già ottime basi dl predecessore, presentando una campagna ancora più ricca di avvenimenti, che vedràanche l'arrivo di nuove fazioni, elemento molto richiesto dalla community. Presenti anche nuove sfide e quest inedite ambientate nel mondo di Warhammer.

FIFA 18

Sviluppatore: EA Canada

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sport

Data di uscita prevista: 29 settembre

Piattaforma: Origin/Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



A fine settembre torna l'appuntamento con la serie calcistica di Electronic Arts. Forte in un testimonial di grande richiamo come Cristiano Ronaldo, questa nuova edizione di FIFA presenta un comparto tecnico migliorato e capace di sfruttare al massimo le potenzialità del Frostbite Engine 3, un gameplay più realistico e ovviamente rose aggiornate con gli ultimi trasferimenti del calciomercato estivo. Senza dimenticare altre novità di rilievo come la seconda stagione dell'apprezzata modalità Il Viaggio (intotolata Il Ritorno di Alex) e la nuova edizione di Ultimate Team, una delle modalità più apprezzate dai giocatori di FIFA.

Cuphead

Sviluppatore: Studio MDHR

Publisher: Studio MDHR

Genere: Platform/Azione

Data di uscita prevista: 29 sttembre

Piattaforma: Windows Store, Steam, GOG

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Cuphead è un platform 2D con fasi action a scorrimento che si contraddistingue per un comparto stilistico visivamente accattivante, ispirato ai cartoon americani degli anni '30. Oltre alla campagna (affrontabile in singolo o co-op), il gioco presenta anche una modalità Boss Fight che vi permetterà di scontrarvi contro gli enormi guardiani di fine livello con l'obiettivo di fare pratica e guadagnare preziosi bonus. Un titolo esteticamente accattivante, dal gameplay frenetico e veloce: per gli amanti del genere un prodotto da tenere sotto stretta osservazione. La versione PC sarà disponibile su Windows Store, GOG e Steam.

Blue Reflection

Sviluppatore: Gust

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 29 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dagli autori della serie Atelier arriva Blue Reflection, nuovo JRPG che mette il giocatore nei panni di Hinako Shirai, studentessa che scoprirà ben presto come la sua vita tranquilla nasconda in realtà moltissimi segreti. Blue Reflection è un gioco di ruolo che riprende trama, situazioni ed estetica dagli anime per ragazze, presentando una storia ambientata tra i banchi di scuola, tra primi amori e problemi adolescenziali. La versione occidentale presenterà audio in giapponese e testi localizzati in lingua inglese, il supporto per altri idiomi non è previsto.