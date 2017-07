Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Agosto 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Dopo un mese di luglio decisamente tranquillo sul fronte delle nuove uscite, ad agosto il mercato videoludico torna in fermento, in attesa delle grandi novità della stagione autunnale. Nei prossimi trenta giorni arriveranno nei negozi titoli del calibro di Uncharted L'Eredità Perduta, Hellblade Senua's Sacrifice, Sonic Mania, Yakuza Kiwami, F1 2017, LawBreakers, Batman The Enemy Within e Agents of Mayhem. Di seguito, l'elenco completo delle nuove uscite per PlayStation 4 e Xbox One.

Patapon Remastered

Sviluppatore: Sony Japan Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Rhythm Game

Data di uscita prevista: 1 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo PaRappa The Rapper e LocoRoco, anche Patapon si appresta ad arrivare su PlayStation 4 in versione rimasterizzata. Uscito nel 2008 su PSP, il primo episodio della serie omonima sarà disponibile in formato digitale dal primo agosto, proponendo un comparto tecnico migliorato e il pieno supporto per la risoluzione 4K su PS4 Pro. Nessun nuovo contenuto è invece previsto rispetto alla versione originale per PlayStation Portable.

Dino Frontier

Sviluppatore: Uber Entertainment

Publisher: Uber Entertainment

Genere: Strategia/Manageriale

Data di uscita prevista: 1 agosto

Piattaforma: PlayStation VR



Annunciato durante la PlayStation Experience 2016, Dino Frontier arriverà in esclusiva su PlayStation VR a inizio agosto. Sviluppato dagli autori di Wayward Sky, il gioco mischia sapientemente elementi strategici e manageriali: obiettivo del giocatore è quello di costruire e difendere il proprio fortino in un Far West alternativo popolato da feroci dinosauri. Un titolo decisamente curioso, che si aggiunge alla già variegata line-up del visore VR di Sony.

Tacoma

Sviluppatore: Fullbright Studios

Publisher: Fullbright Studios

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 4 agosto

Piattaforma: Xbox One



Tacoma è il nuovo progetto degli autori di Gone Home. Nel gioco vestiremo i panni di Amy, esploratice inviata sulla stazione spaziale Tacoma per recuperare alcuni dati preziosissimi per lo svolgimento di una missione. Durante le sue ricerche, Amy scoprirà però alcune sconcertanti verità relative alla sparizione dell'equipaggio della navetta. Tacoma è un gioco di avventura a enigmi ambientato nello spazio profondo che potrebbe regalare ben più di una soddisfazione agli amanti del genere.

Sine Mora EX

Sviluppatore: Digital Reality/Grasshopper Manufacture

Publisher: THQ Nordic

Genere: Sparatutto Spaziale/Arcade

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma:PlayStation 4, Xbox One



Sine Mora EX è la riedizone dell'omonimo sparatutto spaziale uscito nel 2008 e accolto positivamente da pubblico e critica. Questa versione presenta un comparto tecnico aggiornato (con supporto per la risoluzione 4K/60 FPS su PlayStation 4 Pro), inoltre sono presenti anche co-op in locale (due giocatori), livelli aggiuntivi per lo Story Mode, nuovi boss da affrontare e tre modalità inedite denominate Race, Tanks e Dodgeball. Se state cercando un un gioco dall'anima arcade per passare le vacanze estive, lo avete appena trovato...

Batman The Enemy Within Episodio 1: Enigma

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Batman The Enemy Within è il sequel di Batman The Telltale Series, avventura dedicata all'Uomo Pipistrello uscita in formato episodico tra il 2016 e la prima metà del 2017. La seconda stagione debutterà l'8 agosto in formato digitale mentre il Season Pass Disc: il primo episodio, intitolato Enigma, riprenderà la storia da dove si era interrotta alla fine della prima serie, mettendo in scena ancora una volta il dualismo tra Batman e Bruce Wayne. Siete pronti per tornare a Gotham City?

ARK Survival Evolved

Sviluppatore: Studio Wildcard

Publisher: Studio Wildcard

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Già disponibile da tempo in Accesso Anticipato, ARK Survival Evolved si prepara ora a debuttare in versione definitiva su Xbox One e PlayStation 4. Due le edizioni in arrivo, Standard o Explorer Edition, quest'ultima comprensiva del Season Pass, inoltre sarà disponibile anche una Limited Collector's Edition per coloro che effettueranno il preordine, questa edizione speciale include il gioco, un dossier con informazioni su tutte le creature, una collana con il logo di ARK, poster, mappa su tela e colonna sonora, il tutto racchiuso in una confezione cartonata a forma di scrigno.

LawBreakers

Sviluppatore: Boss Key Productions

Publisher: Nexon

Genere: Azione/Sparatutto

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Con LawBreakers, Cliffy B vuole guadagnarsi un posto di rilievo nel settore degli arena shooter, saldamente dominato da Overwatch. Il nuovo gioco del papà di Gears of War propone un roster decisamente variegato, oltre dieci arena e varie modalità di gioco pensate per esaltare la componente multigiocatore del progetto. Gli sviluppatori hanno inoltre garantito un corposo supporto post lancio con l'arrivo di nuovi personaggi, armi, arene e modalità extra disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Mega Man Legacy Collection 2

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Capcom

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Mega Man Legacy Collection includeva le prime sei avventure del robottino Mega Man uscite originariamente su Nintendo NES tra il 1987 e il 1994. Questa seconda raccolta presenta invece le versioni rimasterizzate di Mega Man 7, Mega Man 8, Mega Man 9 e Mega Man 10, ognuno riproposto con grafica migliorata, nuove sfide e una sezione gallery con immagini e artwork. Presente anche una modalità pensata per i giocatori meno esperti, che aggiunge checkpoint più frequenti, nuove armature e in generale presenta un livello di difficoltà leggermente più basso.

Hellblade Senua's Sacrifice

Sviluppatore: Ninja Theory

Publisher: Ninja Theory

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 8 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Annunciato nel lontano 2014, Hellblade Senua's Sacrifice è ora pronto per fare il suo debutto su PlayStation 4 (in esclusiva console). Il nuovo progetto di Ninja Theory (DmC, Enslaved, Heavenly Sword) è un gioco d'azione in terza persona che presenta un gameplay frenetico e brutale, una trama ricercata e una narrazione legata a doppio filo con la cultura e la mitologia celtica. Un gioco dallo spirito indipendente, con la qualità di un grande progetto Tripla A, sicuramente un prodotto da tenere sotto stretta osservazione.

Sudden Strike 4

Sviluppatore: Kite Games

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 11 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Sudden Strike 4 è pronto ad approdare su PlayStation 4. Il quarto episodio della nota serie strategica presenta numerose migliorie al gameplay, come un maggior numero di unità da controllare e mappe ancora più grandi rispetto al passato, con scenari mai apparsi prima in altri giochi della saga. Migliorato anche il comparto tecnico, con un'interfaccia grafica rivisitata per risultare più immediata e un sistema di controllo ottimizzato per il DualShock 4.

MatterFall

Sviluppatore: Housemarque Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Sparatutto

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



A poco meno di due mesi dal lancio di Nex Machina, Housemarque Studios torna su PlayStation 4 con MatterFall, nuovo gioco d'azione/sparatutto che mette il giocatore nei panni di un soldato cybernetico impegnato a ripulire la Terra da orde di alieni inferociti e pronti a tutto pur di conquistare il pianeta. MatterFall propone un gameplay arcade/shooter di stampo classico che non faticherà a conquistare gli amanti del genere.

Cities Skylines

Sviluppatore: Colossal Order

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Uscito ad aprile su Xbox One, Cities Skylines arriverà ad agosto su PlayStation 4. Questa edizione presenta la medesima interfaccia e gli stessi contenuti dell'edizione per la piattaforma Microsoft, con un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità del DualShock 4. Oltre al gioco completo, il pacchetto include l'espansione After Dark, ambientata in notturna. Per gli amanti del genere si tratta senza dubbio di un titolo consigliato.

Undertale

Sviluppatore: Toby Fox

Publisher: Toby Fox

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: PlayStation 4 (Cross-Buy PS Vita)



Dopo aver riscosso un notevole successo su PC, Undertale si prepara ad arrivare su PlayStation 4 a quasi due anni di distanza dal lancio su Steam. Il porting per la piattaforma Sony presenta alcune migliorie sul fronte tecnico, un nuovo brano per la colonna sonora composto dallo sviluppatore del gioco (Toby Fox) e in generale un miglior bilanciamento del gameplay. Undertale per PlayStation 4 sarà disponibile in formato digitale e in una speciale Collector's Edition che include la soundtrack ufficiale con tanto di spartito su cartoncino, medaglione placcato in oro 14 carati e una copia del gioco, il tutto racchiuso in una speciale confezione con artwork esclusivo.

Sonic Mania

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



In attesa di Sonic Forces (in arrivo a fine anno), SEGA propone Sonic Mania, coloratissimo platform 2D ispirato agli episodi della serie usciti su Mega Drive negli anni '90. Sonic Mania ricalca esattamente la formula dei primi giochi del porcospino, proponendo un gameplay frenetico e veloce, con corse a perdifiato, salti e giravolte, con l'obiettivo di trovare sconfiggere il perfido Dottor Eggman.

Agents of Mayhem

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione/Sparatutto

Data di uscita prevista: 18 agosto

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Agents of Mayhem è un gioco d'azione open world ambientato nell'universo narrativo di Saints Row, serie con il quale condivide il team di sviluppo. Volition definisce il gioco come uno spin-off di Saints Row IV, in cui ci troveremo a guidare la squadra di agenti M.A.Y.H.E.M. in eterna lotta contro l'organizzazione terroristica L.E.G.I.O.N (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations). Agents of Mayhem si presenta come un action game frenetico, sboccato e irriverente, esattamente come la serie a cui si ispira.

The Escapists 2

Sviluppatore: Mouldy Toof Studios

Publisher: Team17

Genere: Azione/Strategia

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: PlayStation 4 Xbox One



The Escapists 2 riprende la riuscita e apprezzata formula del predecessore per dare vita a un gioco dal gameplay ancora più ricco e variegato: obiettivo, fuggire nuovamente di prigione e godersi la bella vita prima di un nuovo arresto. Riuscirai ad essere abbastanza scaltro da sfuggire alle forze dell'ordine? Il gioco presenta uno stile grafico retrò in Pixel Art decisamente accattivante, unito a meccaniche di gameplay semplici da capire ma difficili da padroneggiare. Il sequel include anche un ricco editor per dare vita ai propri personaggi, personalizzabili sotto ogni aspetto.

Thimbleweed Park

Sviluppatore: Terrible Toybox

Publisher: Terrible Toybox

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Thimbleweed Park è il più recente progetto di Ron Gilbert e Gary Winnick, meglio conosciuti come i co-creatori di Maniac Mansion e Monkey Island. Il gioco riprende le atmosfere e le meccaniche di gameplay tipico delle avventure grafiche targate LucasArts dei primi anni '90, proponendo un comparto tecnico dallo stile retrò e meccaniche tradizionali. La trama verte su un misterioso omicidio avvenuto nella città di Thimbleweed Park, per l'occasione i due agenti dell'FBI Angela Ray e Antonio Reyes saranno chiamati sul posto per investigare e risolvere così il mistero...

Uncharted: L'Eredità Perduta

Sviluppatore: Naughty Dog

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 23 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



La tanto attesa prima espansione single player di Uncharted 4 Fine di un Ladro si è rivelata essere molto più di un semplice DLC: Uncharted L'Eredità Perduta è una nuova avventura sviluppata da Naughty Dog, che mette il giocatore nei panni di Chloe Frazer, impegnata in un viaggio alla ricerca di un prezioso manufatto... e delle sue origini. Il gioco sarà disponibile gratuitamente per coloro che possiedono Uncharted 4 Deluxe Edition, il Pack Esploratore o il Triple Pack, mentre gli altri potranno acquistarlo in versione retail e digitale standalone al prezzo di 39,99 euro. Effettuando il preordine sul PlayStation Store o presso i rivenditori autorizzati riceverete in regalo un codice per scaricare gratis Jak & Daxter The Precursor Legacy su PS4.

One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition

Sviluppatore: Ganbarion

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 25 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition è la versione aggiornata di One Piece Unlimited World Red, titolo uscito su PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U e Nintendo 3DS nel 2013. Questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato con grafica a 1080p e 60 fps, il supporto per la co-op a due giocatori e l'inclusone di oltre 40 DLC contenenti costumi, armi e oggetti estetici come cappelli, scarpe, pantaloni e altri accessori. Indubbiamente una buona occasione per scoprire (o riscoprire) uno dei giochi di One Piece più apprezzati degli ultimi anni.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy e Trilogy

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 25 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il 25 agosto arriveranno nei negozi due diverse raccolte dedicate al ninja Naruto. Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy include le versioni rimasterizzate (con tutti i DLC) di Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. La seconda collection invece (disponibile esclusivamente in formato digitale) include Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst.

F1 2017

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 25 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Alla ripresa della pausa estiva del Circus, Codemasters pubblicherà F1 2017, nuova edizione del simulatore di corse con licenza ufficiale Formula Uno. Il gioco presenta piloti, circuiti e scuderie aggiornate alla stagione corrente, il team inglese ha lavorato duramente per migliorare vari aspetti della produzione, tra cui la gestione della fisica e il modello di guida. Da segnalare la presenza di una rinnovata modalità Campionato, di un comparto multiplayer ancora più ricco e l'introduzione di dodici monoposto storiche, tra cui la McLaren MP4/4 (1988), la Ferrari F2002 e la Williams FW14B (1992). Presenti anche varie migliorie al comparto grafico, con vetture più curate, interfaccia rivisitata e modelli dei piloti ancora più dettagliati e realistici.

Yakuza Kiwami

Sviluppatore: SEGA

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



A fine agosto arriverà in Europa Yakuza Kiwami, remake del primo episodio della serie uscito originariamente nel 2005 su PlayStation 2. Questa riedizione presenta un comparto tecnico aggiornato (1080p/60 fps), trenta nuovi minuti di filmati che approfondiscono la trama del gioco, un combat system parzialmente rinnovato, nuove missioni secondarie e dialoghi rivisitati. Yakuza Kiwami si propone come un gustoso antipasto in attesa di Yakuza 6, in uscita in Occidente nel corso del 2018.

Absolver

Sviluppatore: Slocap

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Sviluppato da un team francese fondato e composto in larga parte da ex dipendenti di Ubisoft Paris, Absolver è un gioco d'azione con una forte componente online, ambientato nel mondo delle arti marziali. Il gameplay presenta quattro diversi stili di combattimento e permette una notevole libertà per quanto riguarda l'utilizzo delle tecniche e di mosse letali per mettere fuori combattimento l'avversario. Absolver non include una modalità single player, il gioco è ambientato in un mondo online persistente popolato da altri giocatori pronti a tutti per di guadagnare il controllo del territorio.

Dead Alliance

Sviluppatore: Maximum Games

Publisher: Maximum Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Dead Alliance è un nuovo sparatutto a base di zombie, ambientato in uno scenaro post-apocalittico dove le basi militari sono di fatto l'unica roccaforte dei pochi umani sopravvissuti a una catastrofe ambientale. Obiettivo del giocatore, sopravvivere in un mondo popolato unicamente da non morti. Il gioco presenta una campagna single player giocabile in co-op e il pieno supporto per il multiplayer, con modalità 4v4 come Team Deathmatch, Free For All, King of the Hill e Capture and Hold.

XCOM 2: War of the Chosen

Sviluppatore: Firaxis Games

Publisher: 2K Games

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



War of the Chosen è la nuova espansione di XCOM 2 annunciata durante lo scorso E3 di Los Angeles. Il pacchetto include fazioni e classi inedite, un nuovo boss (The Chosen), nemici e ambientazioni mai viste prima nella serie, proponendo al tempo stesso anche varie migliorie al gamplay e alle principali meccaniche di gioco. In attesa del non ancora annunciato terzo capitolo della serie, War of the Chosen è senza dubbio una buona occasione per ritornare nel mondo di XCOM.

Pillars of Eternity Complete Edition

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Paradox Interactive/505 Games

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo aver spopolato su PC, Pillars of Eternity si prepara ad arrivare su console in una speciale riedizione denominata Complete Edition. Questa versione presenta un'interfaccia parzialmente rivisitata e un sistema di controllo riprogettato per adattarsi al joypad, inoltre il pacchetto comprende oltre al gioco completo anche l'espansione The White March Parte 1 e 2, in questo modo sarà possibile avere accesso sin da subito all'esperienza completa di Pillars of Eternity.

Windjammers

Sviluppatore: DotEmu

Publisher: DotEmu

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Anticipato da una breve Closed Beta tenuta nel mese di giugno, Windjammers sta per tornare su PlayStation 4 e Vita. DotEmu ha tirato a lucido il classico arcade uscito nel 1994, molto popolare all'epoca e ancora oggi omaggiato da titoli come Disc Jam. Questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato (pur mantenendo lo stile dell'originale, con tanto di grafica in Pixel Art) e il supporto per il multiplayer online, mentre non sono stati pianificati nuovi contenuti di alcun tipo come personaggi extra, modalità o arene aggiuntive. Un vero peccato...

Obduction

Sviluppatore: Cyan

Publisher: Cyan

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: PlayStation 4/PlayStation VR



Obduction è il nuovo progetto realizzato dal team autore di Myst, già disponibile su PC e in dirittura di arrivo su PlayStation 4. Due le versioni del gioco disponibili sulla piattaforma Sony, una standard per PS4 e una seconda compatibile unicamente con il visore PlayStation VR. Rispetto all'edizione per piattaforma Windows non sono previste novità sul fronte dei contenuti, tutti coloro che effettueranno il preordine dal PlayStation Store riceveranno in regalo un tema dinamico e alcuni avatar.

Hello Neighbor

Sviluppatore: Dynamic Pixels

Publisher: TinyBuild

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 29 agosto

Piattaforma: Xbox One



Già disponibile da qualche mese su PC in Accesso Anticipato, Hello Neighbor arriverà a fine agosto anche su Xbox One. Nel gioco, vestiremo i panni di un uomo impiccione e sospettoso, pronto a tutti pur di scoprire cosa si nasconde nella casa del suo vicino, un tipo apparentemente losco... Per riuscire a introdurci nell'abitazione del nostro dirimpettaio dovremo superare un gran numero di insidie utilizzando la strategia e mettere a frutto le nostre abilità stealth per non farci notare dal diretto interessato...

Everybody's Golf

Sviluppatore: Clap Hanz

Publisher: Sony Interactive Enterainment

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 30 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo qualche anno di assenza dalle scene, la serie Everybody's Golf torna su PlayStation 4. Questo nuovo capitolo presenta uno stile grafico coloratissimo e vivace, unito a meccaniche di gameplay semplici da capire ma complesse da padroneggiare. Tante nuove buche da superare, missioni, minigiochi e opzioni per la personalizzazione del proprio golfista completano le caratteristiche del nuovo Everybody's Gof per PlayStation 4.

Life is Strange Before the Storm

Sviluppatore: Deck Nine Games

Publisher: Square-Enix

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 31 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Mentre lo studio francese Dontnod Entertainment è impegnato nella realizzazione di un nuovo capitolo di Life is Strange, il team Deck Nine si prende il compito di realizzarne una miniserie prequel in tre episodi, per permettere ai fan di ritornare sulle coste di Arcadia Bay un'ultima volta. Life is Strange Before the Storm ci permetterà di vestire i panni di Chloe, ben prima che Max arrivasse in città, per scoprire com'è nato il suo rapporto con Rachel Ambers e comprendere più a fondo la sua complessa personalità...

Redout Lightspeed Edition

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: 505 Games

Genere: Racing Arcade

Data di uscita prevista: 31 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo aver riscosso un enorme successo su PC, Redout arriva anche in edizione retail su PlayStation 4 e Xbox One. Redout Lightspeed Edition include una nuova modalità multiplayer in split-screen, i DLC Europa e Neptune e un miglior bilanciamento del gameplay. La versione console di Redout includerà inoltre una speciale skin per tutte le navi, se non avete ancora provato il racing futuristico di 34BigThings è arrivato il momento di rimediare.

Last Day of June

Sviluppatore: Ovosonico

Publisher: 505 Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 31 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Last Day of June è il secondo gioco dello studio italiano Ovosonico, noto per l'apprezzato Murasaki Baby. Last Day of June è un'avventura e enigmi con protagonisti Carl e June, una coppia felice, almeno fino a quando un grave incidente stravolgerà la loro vita, strappando June alla vita e lasciando Carl nello sconforto totale. Un progetto frutto dell'unione tra i talenti di Massimi Guarini, Steven Wilson (musicista) e Jess Cope (animatrice e regista nota, tra le altre cose, per aver lavorato a Frankieweenie). Un titolo da tenere sotto stretta osservazione e che dopo Mario + Rabbida Kingdom Battle testimonia ancora una volta come il settore dello sviluppo di videogiochi in Italia sia decisamente florido...