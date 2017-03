Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Aprile 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Aprile è un mese particolarmente ricco di nuove uscite su console: Persona 5, Sniper Ghost Warrior 3, Yooka-Laylee, Little Nightmares, Dragon Quest Heroes II, PaRappa The Rapper Remastered, Drawn to Death, Syberia 3 e Bulletstorm Full Clip Edition sono solo alcuni dei titoli in arrivo nei prossimi 30 giorni. Di seguito, l'elenco completo delle novità in uscita.

PaRappa The Rapper Remastered

Sviluppatore: Sony Japan Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Rhythm Game

Data di uscita prevista: 4 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Uscito nel 1997 su PlayStation, PaRappa The Rapper sta per tornare su PlayStation 4 in versione rimasterizzata. Questa riedizione include tutti i livelli e i folli personaggi dell'originale, tra cui il mitico Maestro Cipolla e l'Istruttore Mooselini. Il gioco viene riproposto con grafica a 1080p (4K dinamici su PlayStation 4 Pro) e controlli ottimizzati per il DualShock 4, a parte queste migliorie tecniche però non ci sono contenuti aggiuntivi o altre novità.

Persona 5

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Deep Silver

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 4 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Uscito in Giappone durante l'estate 2016, Persona 5 si prepara finalmente a conquistare anche l'Occidente. Il nuovo titolo della serie Atlus si presenta come un JRPG ricco di sfumature, con un gameplay piuttosto vario che alterna sequenze da visual novel e fasi esplorative con combattimenti e battaglie in enormi dungeon. Il gioco è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico giapponese, dopo una lunga attesa il quinto episodio di Persona è pronto ad arrivare in Europa, in una versione non censurata (come confermato dal publisher Deep Silver) localizzata con testi in lingua inglese.

Drawn to Death

Sviluppatore: The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Arena Shooter

Data di uscita prevista: 4 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Drawn to Death è il nuovo progetto di David Jaffe, meglio conosciuto come il papà di God of War e Twisted Metal. Il gioco è un arena shooter multiplayer che vedrà quattro giocatori sfidarsi in accesi combattimenti per la supremazia del territorio. Il titolo si contraddistingue per un gameplay veloce e frenetico, per un roster di personaggi estremamente variegato e per lo stile grafico minimale, con personaggi e ambientazioni disegnati "a mano", come dei semplici schizzi su carta. Drawn to Death non presenta una campagna single player e risulta dunque interamente focalizzato sul comparto multigiocatore. Da segnalare che gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente il titolo dal PlayStation Store come parte della line-up Instant Game Collection di aprile.

Bulletstorm: Full Clip Edition

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: Gearbox Software

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 7 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Uscito nel 2011, Bulletstorm è uno degli sparatutto più acclamati della scorsa generazione, premiato dalla critica ma non altrettanto dal pubblico, come testimoniato dalle vendite al di sotto delle aspettative. Sei anni dopo il lancio, il gioco si appresta a tornare su Xbox One e PlayStation 4 grazie al lavoro di Gearbox Software: questa riedizione presenta non solo un comparto tecnico migliorato ma apporta anche piccole modifiche al gameplay e aggiunge il personaggio di Duke Nukem (disponibile in esclusiva come bonus preordine) utilizzabile nella campagna. Una buona occasione per riscoprire uno degli FPS più interessanti degli ultimi anni.

LEGO City Undercover

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 7 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



LEGO City Undercover si appresta a fare la sua comparsa su Xbox One e PlayStation 4 con una riedizione che presenta alcune interessanti novità: oltre a un comparto tecnico rivisitato e migliorato, il gioco presenta ora anche la nuovissima modalità co-op che permetterà a due giocatori di collaborare per sconfiggere Rex Fury, prima di arrivare allo scontro finale dovremo però visitare oltre 20 diversi quartieri, arrestare pericolosi malviventi e collezionare centinaia di preziosi oggetti sparsi per il mondo di gioco. Un action/platform 3D consigliato a tutti i fan dei mattoncini danesi.

Yooka-Laylee

Sviluppatore: Playtonic Games

Publisher: Team17

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 11 aprile

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Protagonista di una campagna Kickstarter di enorme successo (oltre tre milioni di sterline raccolte), Yooka-Laylee è finalmente pronto per arrivare sui nostri schermi. Sviluppato da un team composto in larga parte da ex membri di Rare, il titolo viene da molti considerato l'erede spirituale di Banjo-Kazooie, uno dei giochi di piattaforme più acclamati di tutti i tempi. Yooka-Laylee è un platform 3D di stampo tradizionale che ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere: due protagonisti carismatici, un comparto tecnico colorato e vivace, ambientazioni lussureggianti e un gameplay semplice da padroneggiare ma al tempo stesso ricco di sfumature.

Starblood Arena

Sviluppatore: Whitemoon Dreams/SIE San Diego

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Arena Shooter

Data di uscita prevista: 12 aprile

Piattaforma: PlayStation VR



Annunciato alla fine del 2016 durante la PlayStation Experience, Starblood Arena si prepara a vedere la luce in esclusiva su PlayStation VR. Il gioco è un arena shooter ambientato nella galassia profonda, che ci metterà a bordo di gigantesche astronavi corazzate e armate di tutto punto. Starblood Arena presenta non solo una campagna single player ma anche il supporto per il multiplayer cooperativo e competitivo fino a un massimo di otto giocatori in modalità Carnage, Team Carnage, Invaders e Gridiron. Un titolo destinato ad arricchire la line-up PlayStation VR dopo l'abbandono del supporto a RIGS Mechanized Combat League.

Stardew Valley

Sviluppatore: ConcernedApe

Publisher: 505 Games

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 14 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Già disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme, Stardew Valley arriverà in formato retail su PlayStation 4 e Xbox One grazie al publisher 505 Games, che si è già occupato di pubblicare le versioni su disco di titoli digitali decisamente popolari come Terraria e Rocket League. Stardew Valley mette il giocatore al comando di un giovane ragazzo che dovrà impegnarsi per trarre profitto dalla vecchia fattoria abbandonata ereditata dal nonno. Con passione e duro lavoro dovremo quindi dedicarci ai lavori agricoli con l'obiettivo di espandere le attività e far conoscere i prodotti della nostra terra. Il gioco ha riscosso un notevole successo con oltre due milioni di copie vendute su Steam, PlayStation Store e Xbox Store, l'edizione retail dovrebbe accrescere ulteriormente la popolarità di Stardew Valley.

I Guardiani della Galassia: A Telltale Series

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Publishing

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Rocket Raccoon, Star Lord, Gamora, Drax e Groot debuttano nel mondo dei videogiochi grazie alla partnership tra Telltale Games e Marvel. Guardiani della Galassia seguirà da vicino le gesta di questa amatissima banda, impegnata a salvare l'universo da una pericolosissima minaccia. La trama prenderà ispirazione non solo dalla serie a fumetti, ma anche dai due film, il team di sviluppo promette inoltre situazioni irriverenti, dialoghi ironici e una narrazione capace di accontentare anche i fan più esigenti. Ricordiamo che la serie sarà divisa in cinque episodi, il primo arriverà il 18 aprile mentre gli altri verranno pubblicati nei prossimi mesi, come da tradizione di Telltale.

The Disney Afternoon Collection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Sei classici Capcom su licenza Disney pubblicati durante l'era NES tornano su Xbox One e PlayStation 4 in versione rimasterizzata, con grafica a 1080p, nuove modalità di gioco (Boss Rush e Time Attack) e Museo con artwork, bozzetti, copertine e documenti originali dello sviluppo. Un bundle digitale che include Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop Agenti Speciali 2, TaleSpin, DuckTales, DuckTales 2 e Darkwing Duck, titolo capace di risvegliare dolci ricordi in tutti coloro che sono stati bambini tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90.

Full Throttle Remastered

Sviluppatore: Double Fine Productions

Publisher: Double Fine Productions

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo Day of the Tentacle e Grim Fandango, Double Fine Productions riporta sui nostri schermi anche Full Throttle, avventura targata LucasArts pubblicata originariamente nel 1995 e considerata ancora oggi una delle migliori avventura grafiche di tutti i tempi. Full Throttle Remastered presenta un comparto tecnico migliorato con grafica a 1080p, audio rimasterizzato, controlli ottimizzati per il DualShock 4 e una nuova opzione per giocare con il commento degli sviluppatori, inoltre in qualsiasi momento sarà possibile passare dalla grafica originale a quella attuale e viceversa.

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Sviluppatore: Lizardcube

Publisher: DotEmu

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Wonder Boy: The Dragon's Trap è il remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap, titolo pubblicato da SEGA alla fine degli anni '80 su Master System, Game Gear e PC Engine. Questa riedizione presenta un comparto tecnico rivisitato, con personaggi e sfondi disegnati a mano, un gameplay migliorato a aggiunge una serie di boss inediti da eliminare. Da segnalare la presenza dl Retro Mode, una modalità che permetterà di giocare con grafica e suoni 8-bit, attivabile in qualsiasi momento durante il gioco. E se avete ancora le password di Wonder Boy III salvate su un vecchio quaderno potrete utilizzarle anche nel remake...

Syberia 3

Sviluppatore: Anuman Interactive

Publisher: Microids Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 20 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La serie Syberia ha riscosso un notevole successo tra gli appassionati di avventure grafiche. Dopo qualche anno di assenza dagli schermi, Kate Walker si appresta ora a tornare in grande stile. La storia di Syberia 3 riprende da dove si era interrotta con il secondo capitolo: dopo aver terminato le sue ricerche, la nostra avventuriera tornerà a New York ma il viaggio non andrà per il verso giusto e Kate si troverà costretta a esplorare territori inospitali popolati da tribù non propriamente amichevoli. Syberia 3 propone un gameplay che mischia sapientemente esplorazione ed enigmi, tra le novità più importanti troviamo un comparto tecnico migliorato, con l'abbandono dei fondali pre renderizzati, sostituiti da ambientazioni 3D.

The Silver Case Remastered

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: NIS America

Genere: Avventura Grafica/Visual Novel

Data di uscita prevista: 21 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



The Silver Case è un'avventura grafica/visual novel sviluppata da Suda51 e uscita nel 1999 in Giappone su PC e in seguito su piattaforme PlayStation. L'edizione rimasterizzata del gioco presenta un comparto tecnico migliorato, una revisione dei testi (in lingua inglese) e un miglior bilanciamento di alcuni aspetti del gameplay, per rendere più immediata la risoluzione di determinati enigmi. Il pacchetto digitale include anche la colonna sonora in formato Mp3 e artbook in PDF con immagini, bozzetti e interviste agli sviluppatori.

Dark Souls III: The Fire Fades Edition

Sviluppatore: From Software

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 21 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dark Souls III: The Fire Fades Edition è una riedizione del titolo From Software, un pacchetto completo che include il gioco originale (aggiornato con le più recenti patch) e i DLC Ashes of Ariandel e The Ringed City, entrambi già trattati sulle pagine di Everyeye. La Game of the Year Edition di Dark Souls 3 non include altri contenuti o migliorie rispetto alla versione già uscita nei negozi nei 2016.

Sniper Ghost Warrior 3

Sviluppatore: CI Games

Publisher: CI Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Sniper Ghost Warrior 3 è il nuovo episodio della serie targata CI Games: questo capitolo della saga ci mette nei panni di Jon North, impegnato in un conflitto a fuoco nella Repubblica della Georgia. Jon dovrà neutralizzare le difese nemiche e vendicare la morte del fratello minore Robert dando la caccia ai suoi assassini lungo una serie di missioni che si svolgeranno tra l'Est Europa e l'Asia Occidentale. Sniper Ghost Warrior 3 non presenta particolari innovazioni rispetto ai precedenti capitoli ma si limita a migliorare ulteriormente una formula di gioco già ampiamente collaudata.

What Remains of Edith Finch

Sviluppatore: Giant Sparrow

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Dagli autori di The Unfinished Swan, arriva una nuova avventura per PlayStation 4: What Remains of Edith Finch ci mette nei panni di Edith, impegnata ad esplorare il passato della famiglia Finch per scoprire le origini dell'albero genealogico di questa casata da sempre accostata a delitti ed omicidi. Il gioco ci porterà ad visitare location tetre e lugubri, nelle quali dovremo cercare preziosi indizi per portare a termine il nostro obiettivo. Annunciato per la prima volta durante la PlayStation Experience del 2014, What Remains of Edith Finch si appresta finalmente a vedere la luce dopo un lungo processo di sviluppo che ha portato gli autori a curare maniacalmente ogni aspetto del progetto.

Outlast 2

Sviluppatore: Red Barrels Games

Publisher: Red Barrels Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 25 aprile

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Dopo oltre due anni di sviluppo, il sequel di Outlast è finalmente pronto a vedere la luce dei riflettori. Questo sequel ci metterà nei panni di Blake Langermann, un cameraman che si troverà suo malgrado coinvolto in una serie di strane storie su cui sarà costretto ad indagare... Lo studio canadese Red Barrels Games ha migliorato la formula del predecessore, apportando varie migliorie al gameplay e aggiungendo nuove sessioni in grado di far letteralmente saltare i giocatori dalla sedia per lo spavento. Oltre ad Outlast 2, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche Outlast Trinity, un pacchetto che includerà non solo il secondo episodio della serie ma anche il precedente Outlast e il DLC Whistleblower.

Little Nightmares

Sviluppatore: Tarsier Studio

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 27 aprile

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Dopo aver lavorato per oltre dieci anni su commissione (tra i lavori più recenti, Tearaway Unfolded per PlayStation 4), Tarsier Studio si prepara a lanciare la sua prima IP originale, grazie al supporto di Bandai Namco. Little Nightmares è un platform che alterna fasi esplorative a sequenze stealth e rompicapo da risolvere. La direzione artistica (che ricorda per certi versi i lavori di Tim Burton) appare decisamente ispirata, pensata per trasportare il giocatore in un mondo onirico popolato da grottesche e orrorifiche creature.

Portal Knights

Sviluppatore: Keen Games

Publisher: 505 Games

Genere: RPG/Sandbox

Data di uscita prevista: 28 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Portal Knights è un gioco di ruolo non lineare che mischia la formula sandbox di Minecraft con elementi tipici dei giochi di ruolo tradizionali. Già disponibile in Early Access su PC, il titolo arriverà su console a fine aprile, proponendo un comparto tecnico migliorato rispetto a quanto visto in accesso anticipato e alcune aggiunte relative al gameplay, come un miglior bilanciamento dei personaggi e un combat system migliorato. Portal Knights si distingue per uno stile grafico colorato, vivace e cubettoso, che ricorda molto da vicino il già citato (e popolarissimo) Minecraft.

Dragon Quest Heroes II

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Square-Enix

Genere: Azione/Musou

Data di uscita prevista: 28 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Dragon Quest Heroes II migliora ed espande la formula del predecessore, senza però apportare particolari migliorie ad un gameplay già ampiamente collaudato. Il gioco è un musou ambientato nell'universo di Dragon Quest, il sequel presenta nuovi personaggi, boss ancora più potenti e nuove location da esplorare, con centinaia di nemici da eliminare utilizzando le armi più caratteristiche della serie Square-Enix. Squadra che vince non si cambia e Omega Force (team noto per Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Hyrule Warriors e attualmente al lavoro su Fire Emblem Warriors) non sovverte a questa regola, nonostante ciò Dragon Quest Heroes II ha tutte le carte giuste per conquistare gli appassionati del genere.

Puyo Puyo Tetris

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Genere: Puzzle

Data di uscita prevista: 28 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Uscito in Giappone alle fine del 2014, Puyo Puyo Tetris si prepara ora a conquistare l'Occidente. Il gioco è un rompicapo che unisce gli universi di Tetris e Puyo Puyo (come possiamo intuire dal titolo), con l'obiettivo di offrire una sfida infinita a tutti gli amanti dei puzzle game. Il gioco propone varie modalità in singolo e il pieno supporto per il multiplayer online e in locale, con numerose varianti pensate per neofiti ed esperti. Seppur non appaia un prodotto rivoluzionario, Puyo Puyo Tetris potrebbe divertire a lungo coloro che cercano un rompicapo immediato, divertente e accattivante, da giocare da soli e in compagnia degli amici.