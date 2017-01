Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Febbraio 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire su, sue su

Febbraio si prospetta uno dei mesi più caldi dell'anno per quanto riguarda le nuove uscite. Nei prossimi trenta giorni vedranno la luce titoli del calibro di Nioh, For Honor, Sniper Elite 4, Halo Wars 2, Berserk and the Band of the Hawk e Torment: Tides of Numenera. Davvero niente male, in attesa dell'arrivo dei grandi titoli della prossima stagione.

Dynasty Warriors: Godseekers

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: RPG Tattico

Data di uscita prevista: 1 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Conosciuto in Giappone come Dynasty Warriors Eiketsuden, Godseekers è uno spin-off della popolare serie sviluppata da Omega Force. In questo caso non ci troviamo di fronte a un musou bensì a un gioco di ruolo di stampo tattico che mette il giocatore nei panni dei guerrier Zhao Yu e Lei Bin, coinvolti in una missione che li porterà a viaggiare per la Cina con l'obiettivo di salvare il mondo da una terribile minaccia...

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco Games

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 3 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Arriva a febbraio la nuova espansione di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, basata su storia e personaggi del film Boruto: Naruto the Movie, che vede per protagonista proprio il figlio del Ninja Naruto. Road to Boruto presenta un nuovo arco narrativo, personaggi extra (tra cui, ovviamente, Boruto, Sasuke Shinobi Errante e Naruto Settimo Hokage) oltre a una tecnica Super Segreta aggiuntiva e l'introduzione della modalità Spettatore, questa disponibile anche per i possessori del gioco originale grazie a un aggiornamento gratuito che verrà pubblicato prima del lancio del DLC.

Nioh

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 9 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Annunciato nel lontano 2006 come esclusiva per PlayStation 3, Nioh si appresta a debuttare tra pochi giorni su PlayStation 4. Il gioco è un action game open world ambientato nel Giappone feudale che propone un gameplay di stampo Soulslike, con meccaniche di gioco punitive che prendono ispirazione proprio dalla serie di Hidetaka Miyazaki. Nioh è ottimizzato per PlayStation 4 Pro e presenta due diverse modalità (Action e Cinema) per gli schermi 4K e altrettante per i pannelli Full HD.

For Honor

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 14 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



For Honor è l'ultimo ambizioso progetto di Ubisoft Montreal: un gioco d'azione e combattimenti all'arma bianca, che ci vedrà impegnati a lottare contro schiere di nemici per difendere l'onore della nostra fazione (cavalieri, samurai o vichinghi). For Honor presenta uno Story Mode incentrato sulla narrazione, con un gameplay frenetico e veloce, oltre a un ricco comparto multiplayer, che molti di voi avranno avuto modo di provare grazie alla beta lanciata sul finire della scorsa estate. For Honor è la prima grande scommessa di Ubisoft per questo 2017, riuscirà la casa francese a stupire ancora una volta?

Sniper Elite 4

Sviluppatore: Rebellion Software

Publisher: Sold Out Publishing

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 14 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Sniper Elite 4 è il nuovo episodio della serie shooter targata Rebellion, che tanto successo ha riscosso con le precedenti incarnazioni, capaci di vendere oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo. Sniper Elite 4 è ambientato in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e propone un gameplay tattico e ragionato, che ci vedrà ancora una volta imbracciare il nostro fido fucile da cecchino con l'obiettivo di superare tutte le missioni della campagna. Il team inglese ha lavorato sulla trama e sulla narrazione, rendendo il gameplay più dinamico e veloce rispetto a quanto visto in passato. Sniper Elite 4 sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati, per averne la certezza dovremo attendere il giorno di San Valentino.

Deformers

Sviluppatore: Ready At Dawn

Publisher: GameTrust

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 14 Febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Deformers è il nuovo progetto di Ready At Dawn: dopo The Order 1886 lo studio co-fondato da Andrea Pessino ha deciso di esplorare nuove strade, presentando un arena brawler multiplayer con protagonisti delle simpatiche sfere antropomorfe: animali, mostriciattoli e altre creature dall'aspetto buffo pronte a darsi battaglia all'interno di enormi mappe. Deformers si contraddistingue per un gameplay frenetico e veloce e per uno stile grafico coloratissimo. Il titolo è distribuito da GameTrust (etichetta di publishing di GameStop) in formato digitale e retail, inoltre è prevista anche una Collector's Edition che include la colonna sonora, custodia Steelbook, tre adesivi e quattro minifigure di vinile raffiguranti i principali personaggi del gioco.

Halo Wars 2

Sviluppatore: 343 Industries/ The Creative Assembly

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 21 febbraio

Piattaforma: Xbox One



Uscito nel 2009, il primo Halo Wars ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica. Otto anni dopo, il sequel si appresta a vedere la luce su Xbox One (e Windows 10, grazie al programma Xbox Play Anywhere) grazie alla collaborazione tra 343 Industries e The Creative Assembly. Il team inglese noto per la serie Total War ha contribuito a migliorare gli aspetti legati alla trama e alla narrazione, mentre 343 Industries ha messo a servizio la sua esperienza nell'universo di Halo per dare vita a un gioco di strategia capace di abbracciare pienamente la filosofia del franchise. In chiusura, segnaliamo che la Deluxe Edition del gioco include anche una copia digitale di Halo Wars Definitive Edition, versione aggiornata del primo capitolo.

Halo Wars Definitive Edition

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: RTS

Data di uscita prevista: 21 febbraio

Piattaforma: Xbox One



Uscito originariamente nel 2009, Halo Wars torna con una Definitive Edition che include varie migliorie al comparto tecnico, un miglior bilanciamento del gameplay, nuovi obiettivi sbloccabili e ovviamente tutti i DLC inclusi. Halo Wars Definitive Edition può essere acquistato singolarmente su Xbox Store, in alternativa è possibile ottenerlo come contenuto bonus acquistando Halo Wars 2 Ultimate Edition.

Malicious Fallen

Sviluppatore: Alvion Games

Publisher: Alvion Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 21 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Uscito in Giappone su PlayStation 3 e Vita, Malicious Fallen arriverà in Occidente in esclusiva su PlayStation 4. Il porting godrà di un comparto tecnico migliorato (1080p e 60 fps) con pieno supporto per PlayStation 4 Pro, gli sviluppatori inoltre hanno incluso anche nuovi elementi come capitoli inediti, livelli extra e nuovi nemici. Per gli amanti dei giochi d'azione con elementi RPG, Malicious Fallen potrebbe rappresentare una bella sorpresa nella line-up PS4...

YS Origin

Sviluppatore: Nihon Falcom/DotEmu

Publisher: Marvelous USA

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 21 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Uscito nel 2006 esclusivamente su PC in Giappone e pubblicato in Occidente nel 2012, YS Origin si appresta a vedere la luce su console, con una conversione per PS4 (e Vita) curata da DotEmu. Questa riedizione del gioco presenta un comparto tecnico aggiornato con grafica a 1080p, texture migliorate e l'aggiunta di sottotitoli in italiano, tedesco e spagnolo, inoltre il team ha lavorato per migliorare anche i menu e l'interfaccia grafica, così da rendere l'UI più chiara ed intuitiva. Anche i controlli sono stati rivisti e riprogettati per sfruttare al massimo le potenzialità del DualShock 4. Indubbiamente un buon modo per festeggiare il ritorno della serie YS su piattaforme Sony.

Deus Ex Mankind Divided: A Criminal Past

Sviluppatore: Eidos Montreal

Publisher: Square-Enix

Genere: Action RPG/Sparatutto

Data di uscita prevista: 23 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A Criminal Past è il secondo DLC di Deus Ex Mankind Divided, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del Season Pass. Il pacchetto offre una nuova mini avventura e ci metterà nei panni di Adam Jensen impegnato nelle prime missioni per TF29. In A Criminal Past faranno il loro ritorno alcuni vecchi personaggi del mondo di Deus Ex e incontreremo anche nuove conoscenze pronte ad aiutarci nella nostra missione...

Berserk and the Band of the Hawk

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo Games

Genere: Musou/Azione

Data di uscita prevista: 24 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo Attack on Titan, Omega Force continua a sfruttare licenze di grido dal mondo dell'animazione giapponese per dare vita a nuovi musou. Berserk and the Band of the Hawk è un gioco d'azione ambientato nell'universo narrativo ideato da Kentaro Miura: oltre al valoroso guerriero Gatsu potremo vestire i panni dei principali personaggi dell'anime e del fumetto originale. Il gioco presenta un gameplay adrenalinico e veloce, come da tradizione per i titoli della saga Warriors, con centinaia di nemici da eliminare ed enormi boss da sconfiggere per poter proseguire nell'avventura. Berserk and the Band of the Hawk si contraddistingue per uno stile grafico molto vicino a quello della serie animata, sicuramente non è un gioco per tutti ma gli amanti dell'opera di Miura potrebbe restare piacevolmente sorpresi da questa produzione targata Koei-Tecmo.

LEGO Worlds

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Building Game

Data di uscita prevista: 24 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



LEGO Worlds riprende il concept alla base di Minecraft, adattandolo al coloratissimo mondo delle costruzioni danesi: il gioco è essenzialmente un ricchissimo editor che permette di attingere da un vasto scatolone virtuale ricolmo di mattoncini, minifigures e accessori per dar sfogo alla fantasia. In LEGO Worlds i giocatori potranno creare liberamente veicoli, personaggi e playset basati sui temi LEGO più popolari e vivere così mille coloratissime avventure sempre diverse e originali.

Torment: Tides of Numenera

Sviluppatore: inXile Entertainment

Publisher: Techland Publishing

Genere: GDR

Data di uscita prevista: 28 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Protagonista di una campagna Kickstarter di successo conclusa nel 2013, Deus Ex Mankind Divided è un gioco di ruolo di stampo classico ambientato nel futuro dark fantasy immaginato da Monty Cook, celebre autore e scrittore di numerosi RPG e giochi da tavolo. Il nuovo GDR di inXile Entertainment presenta un gameplay tradizionale, unito a una trama matura, personaggi ben caratterizzati e ambientazioni uniche. Oltre all'edizione Standard, il 28 febbraio arriveranno nei negozi anche le versioni Day One e Collector's Edition, che includono vari gadget come CD con la colonna sonora, la guida completa al mondo di Numenera, artbook, mappa del mondo di gioco e altri contenuti illustrati a questo indirizzo.