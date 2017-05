Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Giugno 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Il mese che segna l'inizio dell'estate non è solitamente ricco di novità ma quest'anno giugno sembra aver fatto un'eccezione. Nei prossimi trenta giorni arriveranno titoli molto attesi come Tekken 7, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, WipEout Omega Collection, Final Fantasy XIV Stormblood, Micro Machines World Series, The Elder Scrolls Online: Morrowind, MotoGP 17 e Valkyria Revolution.

Tekken 7

Sviluppatore: Bandai Namco Games

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 2 giugno

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Dopo una lunga attesa, Tekken 7 si prepara ad uscire finalmente su console, dopo aver debuttato nelle sale giochi giapponesi nel 2015. Il nuovo episodio della serie propone un roster composto da 38 personaggi, tra cui troviamo vecchie conoscenze come Jin Kazama, King, Lars Alexandersson, Leo, Devil Jin, Bryan Fury ed Eddy Gordo, senza dimenticare nuovi lottatori tra cui Claudio Serafino, Katarina Alves, Shaheen, Jack-7, Master Raven e Akuma, proveniente dalla saga di Street Fighter, indubbiamente una delle novità più interessanti di questo capitolo. Siete pronti per una nuova edizione del Torneo del Pugno d'Acciaio?

The Town of Light

Sviluppatore: LKA.it

Publisher: WiredProduction/THQ Nordic

Genere: Avventura/Thriller Psicologico

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



The Town of Light è un thriller psicologico uscito nel 2016 su PC e ora in procinto di arrivare anche su console. Il gioco è ambientato nell'ex manicomio di Volterra, dove Renèe, ex paziente, tornerà per scoprire la verità sulla sua vita e su quel luogo di terrore. Visitando le stanze dell'istituto ormai abbandonato, la ragazza ricorderà traumatici episodi del suo passato, episodi apparentemente dimenticati, anche se la realtà è ben diversa...

Cladun Returns: This is Sengoku

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: NIS America

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Cladun Returns è il nuovo episodio dell'omonima serie di Action RPG sviluppata da Nippon Ichi Software. Questo capitolo è ambientato (come si intuisce dal titolo) durante l'Era Sengoku e propone una trama ricca di intrecci narrativi e avvenimenti realmente accaduti. Il gameplay da GDR vecchia scuola si fonde con meccaniche action, il tutto condito da una grafica in Pixel Style che richiama le grandi produzioni del genere per Super Nintendo e Mega Drive. Un prodotto forse non per tutti, ma che saprà regalare grandi soddisfazioni agli appassionati del genere.

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: MMO

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Morrowind è la nuova attesissima espansione di The Elder Scrolls Online, che include una nuova storia, una classe extra (The Warden) e ovviamente una regione aggiuntiva da esplorare: Vvardenfell, enorme zona che i giocatori hanno imparato a conoscere nel terzo acclamato episodio della serie The Elder Scrolls. Con questo contenuto aggiuntivo, Bethesda vuole riportare i giocatori nelle terre di Morrowind, ora liberamente esplorabili in The Elder Scrolls Online.

Wipeout Omega Collection

Sviluppatore: EPOS Game Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 7 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo qualche anno di assenza dagli schermi, la serie Wipeout si prepara a tornare su PlayStation 4 non con un capitolo inedito bensì con una ricca raccolta che include le versioni rimasterizzate di Wipeout HD, Wipeout HD Fury e Wipeout 2048, qui riproposti con un comparto tecnico aggiornato, con supporto per i 60 fps, 4K e HDR su PlayStation 4 Pro. Tre titoli ancora oggi decisamente attuali, che non faticheranno a conquistare gli appassionati del genere e a far scendere una lacrimuccia ai fan di Wipeout.

DiRT 4

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 9 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Arriverà a giugno il nuovo capitolo della serie racing targata Codemasters: DiRT 4 propone due diversi stili di guida (Arcade e Simulazione) per venire incontro alle esigenze dei neofiti e dei giocatori più esperti. Presente anche l'editor dei circuiti che permette di creare piste personalizzate da utilizzare per testare le potenzialità degli oltre 50 veicoli a disposizione. Da segnalare anche la rinnovata colonna sonora realizzata in collaborazione con Universal Music UK che include brani di gruppi come Sigma, The Amazons, Chemical Brothers e Queens of the Stone Age.

Dark Rose Valkyrie

Sviluppatore: Compile Heart

Publisher: Idea Factory International

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 9 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Dark Rose Valkyrie è un nuovo JRPG sviluppato da Compile Heart in collaborazione con Takumi Miyajima (sceneggiatore della serie Tales of) e Kosuke Fujishima, character designer della serie Bandai Namco. Ambientato nel 1929, il titolo mette il giocatore nei panni di una squadra d'elite che avrà il compito di liberare il mondo da un virus che ha trasformato gli essere umani in creature mostruose conosciute come Chimera. Sebbene Dark Rose Valkyrie non presenti una trama e un gameplay particolarmente originali, il gioco potrebbe conquistare i numerosi appassionati di giochi di ruolo giapponesi, sempre alla ricerca di nuove avventure da "divorare".

MotoGP 17

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 15 giugno

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Ad appena tre settimane di distanza dal lancio di MXGP 3, Milestone torna sui nostri schermi con MotoGP 17, nuovo videogioco di corse con licenza ufficiale della massima serie motoristica su due ruote. Gli sviluppatori hanno lavorato duramente per migliorare vari aspetti del gioco, tra cui il comparto tecnico (confermati i 60 fps, per la prima volta nella storia della serie) e la gestione della fisica e del modello di guida. Il titolo presenta tutti i piloti, le scuderie e i circuiti della stagione 2017, con le nuove regole introdotte dalla federazione e campionato Rookies Cup by Red Bull.

Final Fantasy XIV: Stormblood

Sviluppatore: Square-Enix

Publisher: Square-Enix

Genere: MMO

Data di uscita prevista: 20 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Stormblood è la nuova espansione di Final Fantasy XIV A Realm Reborn, uno degli MMO più popolari su console. Questo corposo pacchetto include la classe Samurai, nuove aree e dungeon esplorabili, oltre ovviamente a missioni aggiuntive per la storia. Con Stormblood, Square-Enix vuole dare una nuova iniezione di contenuti a Final Fantasy XV, il team ha già annunciato che nei prossimi mesi l'espansione si arricchirà con ulteriori novità, così da soddisfare pienamente le richieste della community.

Marvel Heroes Omega

Sviluppatore: Gazillion Entertainment

Publisher: Gazillion Entertainment

Genere: MMO

Data di uscita prevista: 20 giugno

Piattaforma: Xbox One



Dopo aver riscosso un discreto successo su PC, Marvel Heroes Omega arriverà anche su Xbox One. Il gioco è un MMO ambientato nel mondo Marvel che permette di esplorare le location più iconiche dei film e dei fumetti della casa delle idee in compagnia di personaggi come Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Wolverine e i Guardiani della Galassia. Marvel Heroes Omega è distribuito come free-to-play, il gioco sarà scaricabile gratuitamente da Xbox Store, con supporto per le microtransazioni.

Nex Machina

Sviluppatore: Housemarque Studios

Publisher: Housemarque

Genere: Arcade/Shooter

Data di uscita prevista: 20 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Nex Machina è il nuovo progetto di Housemarque, team responsabile di produzioni come Resogun, Dead Nation e Alienation. Un gioco arcade che prende in prestito elementi da Twin Stick Shooter come Smash TV e Robotron per offrire un gameplay veloce e frenetico. Attraverso 100 livelli (divisi in cinque mondi) dovrete salvare il pianeta dall'attacco delle macchine della morte, letali robot assassini pronti a tutto pur di eliminare gli umani dalla faccia della Terra.



Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

Sviluppatore: Spike-Chunsoft

Publisher: NIS America

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Ultra Despair Girls è uno spin-off della serie Danganronpa, ambientato tra i fatti narrati in Trigger Happy Havoc e Goodbye Despair. In questo caso non ci troviamo di fronte ad una visual novel bensì ad un action game in terza persona in cui i giocatori vestiranno i panni di Komaru (già apparsa nel primo episodio della saga) con l'obiettivo di fuggire dalla città infestata dai terribili orsetti Monokumas. Per farlo, sarà necessario risolvere enigmi, eliminare gli avversari e sfruttare la logica per superare i vari ostacoli.

Micro Machines World Series

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Arcade

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Negli anni '90, il franchise Micro Machines ha goduto di una buona popolarità tra i giovanissimi e i videogame prodotti da Codemasters hanno riscosso un ottimo successo su Super Nintendo, Mega Drive e PlayStation. Oggi lo studio inglese torna a dedicare le sue attenzioni a questa amatissima serie, proponendo Micro Machines World Series. Il gioco presenta numerose modalità di gioco come Elimination, Capture the Flag e King of the Hill, circuiti classici (tavolo da cucina, banco da lavoro, vasca da bagno) uniti ad arene del tutto nuove dove far sfrecciare i micro veicoli che saremo chiamati a guidare, da soli o in multiplayer fino a un massimo di 12 giocatori online e quattro in locale.

Get Even

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Avventura/Sparatutto

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Annunciato inizialmente nel 2012 come progetto indipendente e ripresentato nel 2014 sotto una nuova veste, Get Even è il nuovo titolo di The Farm 51. Un gioco di avventura con elementi tipici degli FPS che ci metterà nei panni di Cole Black, soldato rinchiuso in un manicomio abbandonato che dovrà vedersela con i suoi ricordi.... o con quelli di qualcun altro? Un mondo surreale da esplorare in questo nuovo action adventure in uscita il 23 giugno su PlayStation 4 e Xbox One.

Dead by Daylight

Sviluppatore: Behaviour Interactive

Publisher: Starbreeze Publishing

Genere: Azione/Survival Hoor

Data di uscita prevista: 23 giugno

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Dopo aver venduto oltre due milioni di copie su PC, Dead by Daylight arriva su console in versione retail. Nel gioco, impersoneremo uno spietato killer impegnato a dare la caccia a quattro sopravvissuti che tenteranno di scappare da questo terribile incubo. In alternativa, è possibile giocare nei panni dei sopravvissuti, scelta che influenzerà notevolmente il gameplay, permettendo di impersonare la preda anzichè il predatore. La versione console di Dead by Daylight include anche i DLC Valigetta Anni 80, Sacco Insanguinato e il capitolo aggiuntivo Carne e Fango.

Elite Dangerous

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Simulazione Spaziale

Data di uscita prevista: 27 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo aver riscosso un notevole successo su PC e Xbox One, Elite Dangerous a fare la sua comparsa anche su PlayStation 4. Gli sviluppatori di Frontier Developments hanno lavorato duramente per portare sulla piattaforma Sony tutta la frenesia delle battaglie spaziali tipiche della serie Elite. Il gioco sarà venduto in formato digitale scaricabile dal PlayStation Store o nella speciale Commander Deluxe Edition che include il DLC Commander Paint Pack. La Legendary Edition (include Elite Dangerous Horizon e 1.000 Frontier Point) sarà disponibile lo stesso giorno anche su Xbox One.

The Golf Club 2

Sviluppatore: HB Studios

Publisher: Maximum Games

Genere: Sport

Data di uscita prevista: 27 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Golf Club si è rivelato un simulatore discreto, afflitto però da qualche problema tecnico di troppo e da una povertà di contenuti che ha finito per penalizzare fortemente la longevità del gioco. Con questo sequel, HB Studios prova a limare i punti deboli del predecessore, migliorando il comparto grafico, la gestione della fisica e aggiungendo nuove piste e modalità di gioco affrontabili in single e multiplayer. Per gli appassionati del genere, sicuramente un titolo da tenere d'occhio...

Valkyria Revolution

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA/Deep Silver

Genere: GDR/Strategia

Data di uscita prevista: 30 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il reboot/spin-off della serie Valkyria Chronicles arriva finalmente in Europa dopo essere stato lanciato in Giappone lo scorso mese di gennaio. Il gioco condivide con i predecessori lo stesso impianto ludico (aggiornato e rivisitato) ma non la trama, in quanto Valkyria Revolution è ambientato nel periodo della rivoluzione industriale europea, abbandonando quindi il setting della Seconda Guerra Mondiale. Non mancano le novità, come il combat system aggiornato che include ora elementi action e battaglie in tempo reale anzichè scontri a turni come nei precedenti episodi di Valkyria Chronicles.



Crash Bandicoot N. Sane Collection

Sviluppatore: Vicarious Visions

Publisher: Activision

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 30 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Activision ha finalmente esaudito le richieste dei fan PlayStation, che da anni chiedevano a gran voce il ritorno di Crash Bandicoot. Il peramele, ideale mascotte della prima console Sony, tornerà su PS4 a fine giugno con le edizioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, originariamente uscito tra il 1996 e il 1998. Per l'occasione, i tre titoli verranno riproposti con grafica in Full HD e varie migliorie tecniche, mentre non sono previsti nuovi contenuti rispetto alle edizioni originali. In ogni caso, si tratta di una raccolta davvero imperdibile per tutti i fan di Crash Bandicoot.

Le Tour de France 2017

Sviluppatore:Cyanide Studios

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Simulazione Sportiva

Data di uscita prevista: Giugno 2017

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Cyanide e Focus Home Interactive si preparano a lanciare la nuova edizione del videogioco ufficiale del Tour de France, evento sportivo in grado di catalizzare ogni anno l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. L'edizione 2017 propone una modalità single player che vedrà il giocatore impegnato nella conquista delle varie "maglie", oltre a proporre nuove opzioni e funzionalità per la gestione dei team e dei ciclisti sotto contratto, nonchè degli "astri nascenti" dello sport. Gli sviluppatori del tram francese hanno inoltre lavorato per migliorare il comparto tecnico e la gestione della fisica. Per gli appassionati di questa disciplina, Le Tour de France 2017 è di fatto l'unica scelta disponibile, un prodotto che potrebbe regalare discrete soddisfazioni agli amanti delle due ruote.