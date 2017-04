Giochi in uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Maggio 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Come capita ormai da qualche anno, anche nel 2017 la primavera si rivela una stagione decisamente ricca per gli amanti dei videogiochi. Aprile è stato un mese ricchissimo e anche maggio non sarà da meno grazie all'arrivo di titoli come Prey, Injustice 2, Farpoint per PlayStation VR, RIME e The Surge, solamente per citarne alcuni. Di seguito, la lista completa delle novità in arrivo su Xbox One e PlayStation 4.

Nioh: Drago del Nord

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Soulslike

Data di uscita prevista: 2 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Il 2 maggio arriva il primo DLC Premium di Nioh, titolo uscito lo scorso mese di febbraio e capace di riscuotere un enorme successo di pubblico e critica. Il pacchetto Drago del Nord (gratuito per i possessori del Season Pass) introdurrà una nuova regione da esplorare, nuove armi (le Odachi, ovvero delle Katane decisamente imponenti) armature aggiuntive e nuovi Yokai a cui dare la caccia. Lo stesso giorno, arriverà anche un aggiornamento gratuito che include la tanto attesa modalità PvP, introdotta dopo le numerose richieste della community. Siete pronti per tornare a fare stragi di demoni?

Dreamfall Chapters

Sviluppatore: Red Thread Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 5 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dreamfall Chapters arriverà su console a marzo in una speciale versione (venduta al prezzo budget di 29.99 euro) che includerà tutti i tredici episodi dell'avventura sviluppata da Red Thread Games. Le versioni console di Dreamfall Chapter presentano un comparto tecnico rivisitato, con nuovi effetti grafici, modelli e animazioni più curate, oltre all'aggiunta della colonna sonora in versione estesa e di nuovo dialoghi. Un'avventura enigmi dallo stile unico, che non faticherà a conquistare tutti gli amanti del genere.

Prey

Sviluppatore: Arkane Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 5 maggio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Prey è indubbiamente uno dei titoli più attesi della stagione primaverile: sviluppato da Arkane Studios, questo nuovo Action RPG è ambientato su Talos 1, enorme stazione spaziale sulla quale ci risveglieremo dopo un sonno profondo. Siamo nell'anno 2032 e il nostro eroe è la cavia di un coraggioso esperimento destinato a cambiare le sorti dell'intera umanità... ma non tutto andrà per il verso giusto. Realizzato dagli stessi autori di Dishonored e Dishonored II, Prey è un titolo da tenere assolutamente d'occhio, probabilmente una delle più grandi scommesse di questa prima metà dell'anno.

Locoroco Remastered

Sviluppatore: Sony Japan Studios

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 9 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Lo scorso mese abbiamo assistito al ritorno di PaRappa The Rapper, a maggio invece Sony riporterà sui nostri schermi il coloratissimo Locoroco, titolo uscito originariamente su PSP nel 2006. Questa riedizione presenta gli stessi contenuti della versione portatile, riproposti con grafica a 1080p/60 fps (4K dinamici su PlayStation 4 Pro) e controlli ottimizzati per sfruttare le potenzialità del DualShock 4. Un titolo colorato e vivace, tutto da (ri)scoprire.

Birthdays The Beginning

Sviluppatore: ToyBox Games

Publisher: NIS America

Genere: Gestionale/Sandbox

Data di uscita prevista: 12 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Birthdays The Beginning è il nuovo progetto di Yasuhiro Wada, papà di Harvest Moon. Il gioco è un gestionale/sandbox nel quale i giocatori potranno realizzare nuovi mondi di forma cubica da popolare con nuove forme di vita da plasmare modificando elementi come aria, acqua e terra. Un titolo decisamente particolare e certamente non per tutti, in ogni caso un curioso esperimento che potrebbe trovare ben più di un estimatore.

MXGP 3

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita prevista: 12 maggio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Il videogioco di corse con licenza ufficiale FIM Motocross World Championship si appresta a tornare con la terza edizione, sviluppata dallo studio italiano Milestone. MXGP 3 presenta licenze aggiornate per scuderie, piloti e tracciati, un modello di guida ancora più realistico e curato. Anche il comparto tecnico è stato migliorato, con una maggior fedeltà per quanto riguarda la riproduzione dei piloti, delle moto e dei circuiti presenti nel gioco.

Don't Starve Mega Pack

Sviluppatore: Klei Entertainment

Publisher: 505 Games

Genere: Azione/Survival

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Don't Starve Mega Pack è la raccolta definitiva che include tutti i giochi della serie omonima: in un solo pacchetto trovano spazio Don't Starve, l'espansione multiplayer Don't Starve Together e i due DLC standalone Reign of Giants e Shipwrecked. Per gli utenti PlayStation 4 sono previsti anche due temi dinamici esclusivi, scaricabili gratuitamente dal PlayStation Store.

Injustice 2

Sviluppatore: NetherRealm Studios

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 16 maggio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Il sequel di Injustice arriverà a maggio su console, portando con se tutta la frenesia e la violenza dei picchiaduro targati NetherRealm Studios, team noto per aver sviluppato gli ultimi episodi di Mortal Kombat. Injustice 2 propone un roster ricchissimo che include supereroi e supernemici dell'universo DC Comics, tra cui Aquaman, Bane, Joker, Batman, Cyborg, Flash, Firestorm, Dottor Destino, Robin, Poison Ivy, Green Arrow, Deadshot e Power Girl, solamente per citarne alcuni. Poche le migliorie apportate alla formula del gioco originale, gli sviluppatori hanno puntato a offrire un roster più ricco e variegato oltre ad un miglior bilanciamento delle abilità dei vari personaggi.

The Surge

Sviluppatore: Deck13

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione/Soulslike

Data di uscita prevista: 16 maggio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Dagli autori di Lords of the Fallen, arriva The Surge, titolo di stampo Sci-Fi ambientato in un futuro alternativo dove la razza umana è ormai scomparsa, sostituita da enormi creature meccaniche che hanno preso il controllo del pianeta Terra. Il nostro eroe è l'unico uomo salvatosi da un disastro di origine sconosciuta, l'obiettivo è sopravvivere in un mondo inospitale. The Surge si presenta come un gioco d'azione con elementi RPG e Soulslike, un titolo che gli appassionati del genere farebbero bene a tenere sotto stretta sorveglianza...

Farpoint

Sviluppatore: Impulse Gear

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 17 maggio

Piattaforma: PlayStation VR



Farpoint è uno sparatutto in prima persona progettato per sfruttare le potenzialità del visore PlayStation VR: abbandonato su un pianeta sconosciuto e inesplorato, il giocatore dovrà vagare senza meta per ritrovare la strada di casa e portare in salvo i superstiti della nave spaziale The Pilgrim. Farpoint sarà venduto in bundle con il nuovo Controller AIM per PlayStation VR, periferica in grado di garantire una maggior precisione rispetto ai controller Move. Uno dei titoli più interessanti della line-up PlayStation VR per il 2017, sicuramente un FPS da tenere sotto stretta osservazione.

Akiba's Beat

Sviluppatore: Acquire

Publisher: XSEED Games

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 19 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Il sequel di Akiba's Trip arriva finalmente in Europa, disponibile in esclusiva su piattaforme Sony. Ambientato in un quartiere di Tokyo plasmato sul modello di Akihabara, il gioco è un Action RPG condito da numerosi riferimenti alla cultura Otaku e in questa episodio, da una colonna sonora J-Pop/Electro che svolgerà un ruolo di primissimi piano nel gameplay e nella trama del gioco, che ci vedrà impegnati a "spezzare" un loop temporale utilizzando proprio la forza della musica. Un titolo "100% Otaku" che soddisferà i sempre più numerosi amanti del genere.

Portal Knights

Sviluppatore: Keen Games

Publisher: 505 Games

Genere: RPG/Sandbox

Data di uscita prevista: 19 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Portal Knights è un gioco di ruolo non lineare che mischia la formula sandbox di Minecraft con elementi tipici dei giochi di ruolo tradizionali. Già disponibile in Early Access su PC, il titolo arriverà su console a fine aprile, proponendo un comparto tecnico migliorato rispetto a quanto visto in accesso anticipato e alcune aggiunte relative al gameplay, come un miglior bilanciamento dei personaggi e un combat system migliorato. Portal Knights si distingue per uno stile grafico colorato, vivace e cubettoso, che ricorda molto da vicino il già citato (e popolarissimo) Minecraft.

Utawarerumono: Mask of Deception

Sviluppatore: Aquaplus

Publisher: Atlus/Deep Silver

Genere: Visual Novel

Data di uscita prevista: 23 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Utawarerumono: Mask of Deception è una visual novel che ha riscosso un discreto successo in Giappone e che si prepara a fare la sua comparsa in Occidente grazie ad Atlus e Deep Silver, che si occuperanno di pubblicare il gioco nel nostro continente. La versione europea di Utawarerumono sarà disponibile su PlayStation 4 in formato retail e digitale, per il nostro mercato è prevista anche una speciale versione Deluxe che include un volume con 50 pagine a colori e una custodia slipcase cartonata con spazio per riporre la custodia del gioco e l'artbook. Tutti i testi sono localizzati in lingua inglese, la traduzione in altri idiomi non è prevista.

Summon Night 6: Lost Borders

Sviluppatore: Media Vision

Publisher: Gaijinworks

Genere: RPG

Data di uscita prevista: 23 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Il sesto episodio della serie Summon Night si appresta a fare il suo debutto anche in Europa, proponendo l'ormai consueto e apprezzato mix tra strategia, GDR tattico e visual novel, con la presenza degli ormai immancabili mini-giochi. Questa nuova avventura ci vedrà catapultati nel mondo di Fillujah, nei panni di Raj, Ist e Amu dovremo risolvere un mistero legato ad alcune strane apparizioni e inspiegabili sparizioni...

Get Even

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Avventura/Sparatutto

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Annunciato inizialmente nel 2012 come progetto indipendente e ripresentato nel 2014 sotto una nuova veste, Get Even è il nuovo titolo di The Farm 51. Un gioco di avventura con elementi tipici degli FPS che ci metterà nei panni di Cole Black, soldato rinchiuso in un manicomio abbandonato che dovrà vedersela con i suoi ricordi.... o con quelli di qualcun altro? Un mondo surreale da esplorare in questo nuovo action adventure in uscita su PlayStation 4 e Xbox One a fine maggio.

Samurai Warriors: Spirit of Sanada

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei-Tecmo

Genere: Azione/Musou

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Spirit of Sanada è uno spin-off della serie Samurai Warriors, ambientato in Giappone durante l'era Sengoku: nel gioco vestiremo i panni del Clan Sanada, uno dei più antichi e rispettati del paese, alle prese con una nuova minaccia. Per quanto riguarda il gameplay, il gioco non si discosterà dai precedenti capitoli della serie targata Omega Force, anche in questo caso ci troveremo alle prese con un musou veloce e frenetico, con centinaia di nemici da eliminare e boss da sconfiggere per sbloccare l'accesso a nuove aree.

RIME

Sviluppatore: Tequila Works

Publisher: Grey Box

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo uno sviluppo lungo e travagliato, RIME si appresta finalmente ad arrivare nei negozi grazie al supporto del publisher Grey Box. Nato inizialmente come progetto indie e in seguito diventato esclusiva PS4 pubblicata da Sony, nel 2016 il team spagnolo Tequila Works riacquista i diritti sull'IP e si mette al lavoro per rendere il gioco multipiattaforma. RIME è un action adventure in terza persona che sembra prendere spunto da produzioni come ICO, The Journey e The Legend of Zelda The Wind Waker, merito anche dello stile grafico in cel shaded che contribuisce a donare al titolo un look fresco e accattivante.

Guilty Gear Xrd REV 2

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: PQube

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Guilty Gear Xrd REV 2 è la versione aggiornata di Guilty Gear Xrd Revelator, picchiaduro uscito lo scorso anno su PS3, PS4, PC e in sala giochi. Questo update include due personaggi extra (Answer e Baiken, quest'ultimo già noto ai fan della saga), nuove storie per Raven, Dizzy, Jam e Haehyun, oltre a un miglio bilanciamento delle abilità e mosse inedite per tutti i lottatori del roster. Dal punto di vista tecnico non ci sono differenze rispetto alla versione originale del gioco, questa revisione apporta però numerose migliorie al gameplay, modificando le statistiche di alcuni personaggi ed effettuando un bilanciamento generale della difficoltà. I possessori di Guilty Gear Xrd Revelator potranno scaricare l'aggiornamento a prezzo ridotto (19.99 euro), per gli altri il titolo sarà invece acquistabile a 39,99 euro.

Friday The 13th: The Game

Sviluppatore: Gun Media

Publisher: Gun Media

Genere: Azione/Survival Horror

Data di uscita prevista: 26 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Friday The 13th: The Game è un gioco d'azione open world con elementi survival horror basato sul franchise di Venerdì 13, che riprende le atmosfere dei film della saga prodotti tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 come Venerdì 13 Parte VII, Parte VIII, Jason va all'Inferno e Jason X. Nel gioco vestiremo i panni di Jason Voorhees, impegnato a seminare terrore nel campeggio di Crystal Lake, la produzione presenta una forte componente multiplayer e permette fino ad un massimo di otto giocatori di sfidarsi e cooperare per raggiungere gli obiettivi. Friday The 13th The Game si presenta come un titolo certamente interessante per gli amanti del genere e ovviamente per tutti i fan di Jason.

Star Trek Bridge Crew

Sviluppatore: Red Storm Entertainment

Publisher: Ubisoft

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 30 maggio

Piattaforma: PlayStation VR



Star Trek Bridge Crew è un gioco gestionale ambientato nell'universo dell'omonima serie: nei panni del comandante della nave spaziale U.S.S Aegis, il giocatore dovrà guidare una spedizione verso un settore sconosciuto chiamato "La Trincea", con l'obiettivo di trovare un nuovo pianeta da ripopolare. Grazie ai comandi vocali sarà possibile impartire ordini ai membri dell'equipaggio, assegnando a ognuno un ruolo ben preciso per portare a termine la missione. Star Trek Bridge Crew sarà giocabile esclusivamente con il visore PlayStation VR.

NBA Playgrounds

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: Maggio 2017

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



NBA Playgrounds è un gioco di basket arcade che riprende lo spirito di NBA Jam ed NBA Street di Electronic Arts. Il gioco presenta la licenza ufficiale della National Basketball Association, includendo quindi tutte le 30 squadre della lega e gli atleti più famosi della federazione, da Derrick Rose a LeBron James, fino a stelle del passato come Larry Bird e Dennis Rodman, tutti pronti a sfidarsi in agguerriti scontri 1vs1 nei campetti di periferia. Oltre alla modalità single player, il gioco supporta il multiplayer online e in locale.